Gigi Becali, nou derapaj. A jignit o jurnalistă care l-a sunat să îl întrebe de averea sa: „Ești o ordinară! Impostoare și obraznică! Cine ești tu de-ți permiți să suni un deputat al României?”

Jurnalista Oana Manițiu de la Context.ro l-a contactat pe parlamentarul Gigi Becali (fost AUR, actual neafiliat) pentru o reacție cu privire la veniturile sale. Încă din prima frază rostită, Becali s-a arătat deranjat și a folosit cuvinte ofensatoare.

Redăm dialogul mai jos:

Oana Manițiu: Bună ziua, domnule Becali. Sunt Oana Manițiu, reporter la redacția Context.

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Gigi Becali: Ce Context, mă? Ești nebună?

Oana Manițiu: Vă sun cu privire la un material pe care îl realizăm. Și în calitate de deputat aș vrea, dacă puteți, să ne răspundeți la câteva întrebări despre declarația dumneavoastră de avere. Mai precis, aveți opt autoturisme declarate. Voiam să vă întreb care sunt veniturile care v-au permis achiziționarea acestor autoturisme.

Gigi Becali: Întreab-o pe mama ta și pe tatăl tău.

Oana Manițiu: Ce v-a determinat să plecați din mediul privat și să deveniți parlamentar?

Gigi Becali: Păi cum îți permiți să dai telefon să mă suni tu cu mine? Cine ești tu de-ți permiți să suni un deputat al României?

Oana Manițiu: Sunt jurnalist și dumneavoastră…

Gigi Becali: Nu știu dacă ești jurnalist. Eu cred că ești o impostoare.

Oana Manițiu: Nu sunt o impostoare, dacă vreți pot să vă trimit legitimația de presă. Dumneavoastră…

Gigi Becali: Nu trebuie legitimația, ești impostoare și ești și obraznică tu. Cum îți permiți să dai telefon? Dacă nu ți l-am dat eu numărul de telefon, cum îți permiți să mă suni?

Oana Manițiu: Dumneavoastră, în calitate de deputat al României, ar trebui să răspundeți la întrebări.

Gigi Becali: Mă impostoareo, cum îți permiți să-l suni pe un om pe care nu-l cunoști. Nu ți-e rușine, ordinaro care ești? Ești o ordinară! Cum îți permiți să faci asta? Să îți fie rușine ordinară care ești!

Reacția redacției Context.ro

Atilla Biro, cofondatorul Context.ro, a transmis:

„Ce ați văzut a fost reacția deputatului George Becali când colega noastră Oana Manițiu l-a întrebat despre bani și proprietăți. Oana i-a cerut un punct de vedere, iar Becali a reacționat folosind un limbaj violent, inacceptabil.

Noi, la Context.ro, nu tolerăm violența verbală și hărțuirea la adresa jurnaliștilor. Chiar dacă în trecut injuriile și atacurile suburbane ale lui Becali au fost normalizate în spațiul public, pentru noi ele sunt inacceptabile.

Prin codul nostru de etică am stabilit că cerem puncte de vedere tuturor celor despre care scriem. Așa a procedat și Oana în acest caz. Domnul Becali putea să refuze să răspundă la întrebare, însă nu are dreptul să umilească și să jignească un jurnalist care își face corect meseria.

Comportamentul său este incompatibil cu regulile democrației în care jurnaliștii respectă politicienii, iar politicienii respectă jurnaliștii care informează publicul”, a Biro.

Gigi Becali a mai avut comportamente nepotrivite față de jurnaliști și în trecut.