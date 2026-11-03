Elena Mateescu, noi explicații în scandalul achizițiilor de lux de la ANM

Directoarea ANM, Elena Mateescu, a venit marți, 3 noiembrie, cu noi explicații privind achizițiile de parfumuri, haine și produse de lux din banii instituției. Aceasta susține că respectivele cheltuieli nu au fost aprobate de conducere și că angajații implicați nu mai lucrează la ANM. Totodată, Mateescu a anunțat că a sesizat autoritățile încă din luna august și că au fost începute procedurile pentru recuperarea prejudiciului.

Declarațiile au fost făcute într-o conferință de presă susținută alături de noua ministră a Mediului, Natalia Intotero. Scandalul a izbucnit în octombrie, după ce un control al Ministerului Mediului a scos la iveală cheltuieli de sute de mii de lei pentru produse care nu aveau legătură cu activitatea instituției.

Cheltuieli de sute de mii de lei, fără aprobarea conducerii ANM

Elena Mateescu a prezentat concluziile raportului de control din 9 octombrie. Potrivit acesteia, în 2025 au fost înregistrate 68 de deconturi, în valoare totală de 510.642 de lei, pentru achiziții care nu au respectat procedurile legale. Documentele nu ar fi fost semnate de conducerea instituției.

Situația s-a repetat și în 2026, când au fost identificate alte 22 de deconturi, în valoare de 266.269 de lei. Directoarea ANM susține că nici aceste cheltuieli nu au primit aprobarea conducerii.

Mateescu a precizat că, pe 12 august, a depus o sesizare la Secția de Investigare a Criminalității Economice. Dosarul transmis anchetatorilor conține 648 de pagini, inclusiv documente rezultate din auditul intern al instituției.

Șefa ANM a mai spus că s-a prezentat de două ori la Brigada Economică pentru a da declarații. În paralel, instituția a înființat o comisie care trebuie să inventarieze achizițiile și să stabilească prejudiciul.

„Cei vinovați vor trebui să plătească, indiferent cine și cum a greșit”, a declarat Elena Mateescu.

Ce s-a întâmplat cu angajații care au folosit cardurile instituției

Întrebată despre persoanele care au utilizat cardurile ANM pentru cumpărăturile identificate de Corpul de Control, Mateescu a susținut că acestea nu mai sunt angajate ale instituției. Potrivit explicațiilor sale, două dintre carduri se aflau la Serviciul de Achiziții. În acest caz ar fi fost implicate persoane din departamentul respectiv, dar și alți doi angajați. Printre cei vizați de anchetă se numără și o persoană din contabilitate.

Directoarea ANM a precizat că respectivele carduri au fost închise. Alte două carduri, utilizate de angajați ai Serviciului Tehnic, ar fi fost folosite exclusiv pentru cumpărarea echipamentelor necesare intervențiilor.

Mateescu a insistat că achizițiile controversate nu au fost realizate de meteorologi, ci de personalul administrativ. Totodată, aceasta susține că neregulile au fost descoperite în urma unui audit intern.

Șefa instituției a criticat și modul în care Diana Buzoianu, fosta ministră a Mediului, a făcut publice constatările controlului. Mateescu afirmă că nu a avut o discuție cu aceasta înainte ca informațiile să fie prezentate pe Facebook, deși sesizase deja organele de anchetă.