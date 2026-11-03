Dominic Fritz, replică dură pentru șefa AfD, după atacul la românii din Germania: Azi e o zi bună să vă cereți scuze

Președintele USR, Dominic Fritz, i-a răspuns liderului partidului german de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), Alice Weidel, după ce aceasta i-a acuzat pe românii din Germania că profită de sistemul de asistență socială. Într-un videoclip publicat pe rețelele de socializare, liderul USR a apărat contribuția românilor la economia germană și i-a cerut politicienei să își ceară scuze. Fritz a criticat și AUR pentru apropierea de formațiunea germană și pentru lipsa unei reacții la acuzațiile aduse românilor.

Reacția vine după ce Alice Weidel a susținut, într-o postare publicată pe 28 octombrie, că migranții români pun presiune pe sistemul social german. Politiciana a invocat situația orașului Magdeburg, unde cheltuielile pentru ajutoare sociale acordate cetățenilor români ar fi crescut de 20 de ori, ajungând la trei milioane de euro anual.

Fritz: Românii muncesc, plătesc taxe și contribuie la sistemul social german

În videoclipul filmat în limba germană, Dominic Fritz și-a început mesajul amintind că s-a mutat în România în urmă cu șapte ani și că a fost ales de două ori primar al Timișoarei. Liderul USR a contestat acuzațiile făcute de Weidel și a subliniat că sute de mii de români lucrează legal în Germania, plătesc taxe și contribuții sociale.

„În Germania, sute de mii de românce și români muncesc absolut normal, cu asigurări sociale, plătesc taxe și contribuții, deci exact în sistemul pe care, chipurile, îl jefuiesc. Mii de medici români trag din greu în clinicile germane, și cine credeți că le-a plătit pregătirea? Exact, contribuabilul român”, a transmis Dominic Fritz.

Primarul Timișoarei a atras atenția și asupra româncelor care lucrează în Germania în domeniul îngrijirii persoanelor vârstnice. El a subliniat că multe dintre acestea își lasă copiii în România, în grija bunicilor, pentru a putea munci în străinătate.

„Cine pe cine exploatează aici, dragă doamnă Weidel?”, a întrebat Fritz.

Liderul USR a contestat și modul în care Alice Weidel a prezentat creșterea cheltuielilor sociale din Magdeburg. Potrivit acestuia, numărul românilor care locuiesc în oraș ar fi crescut în aceeași proporție, iar majoritatea acestora lucrează.

Fritz a recunoscut că pot exista abuzuri în sistemele de protecție socială, dar a susținut că acestea trebuie combătute prin modificări legislative, nu prin atacuri la adresa unei întregi comunități.

„Dar ce vreți dumneavoastră, dragă doamnă Weidel de la AfD, este să profitați de avantajele pe care libera circulație din UE le aduce Germaniei, fără să plătiți un preț de solidaritate pentru asta. Și asta, dragă doamnă Weidel, e definiția parazitismului”, a declarat președintele USR.

Acesta a criticat-o pe Weidel și pentru limbajul folosit la adresa românilor, amintind că mulți dintre ei lucrează în condiții dificile pentru economia germană.

„Orice român care trage ture de 10 ore într-un abator german, ca dumneavoastră să puteți mânca duminica un șnițel ieftin, are mai multă decență decât dumneavoastră”, a adăugat Fritz.

Dominic Fritz o acuză pe Alice Weidel că promovează propaganda lui Putin

În mesajul său, Dominic Fritz a adus în discuție și declarațiile recente ale liderei AfD despre sistemele de apărare instalate în România. La sfârșitul lunii octombrie, Alice Weidel a criticat NATO și a susținut că Alianța ar fi amplasat sisteme de rachete cu capacitate nucleară în apropierea Rusiei, făcând referire la România. Fritz a respins afirmațiile și a explicat că sistemul antirachetă de la Deveselu are un rol defensiv, fiind parte a dispozitivului de apărare al NATO.

„Și dacă tot am ajuns aici: acum două săptămâni ați repetat narativul fals al lui Putin, că în România ar exista rachete cu capacitate nucleară la graniță, îndreptate spre Rusia. Adevărul e că aici se află un scut defensiv, cu care România apără flancul estic al NATO. Și astfel noi, pe care ne acuzați de jaf, vă apărăm aici și fundul. Cu plăcere!”, a spus Fritz.

La finalul mesajului adresat politicienei germane, președintele USR i-a cerut acesteia să își ceară scuze pentru acuzațiile făcute la adresa românilor.

„Azi e o zi bună să vă cereți scuze, doamnă Weidel.”

Mesaj și pentru AUR: „Ei jignesc românii din diaspora, voi tăceți din gură”

Dominic Fritz nu s-a limitat la criticile adresate liderei AfD. Acesta a transmis un mesaj și către reprezentanții AUR, pe care i-a acuzat că păstrează tăcerea în fața atacurilor venite din partea aliaților politici europeni.

„Și un mesaj pentru așa-zișii suveraniști de la AUR: ăștia sunt prietenii voștri patrioți din Germania, pe care îi admirați și pupați în fund. Ei jignesc românii din diaspora, voi tăceți din gură. Eu nu voi tăcea, pentru că iubirea mea pentru România și Europa e pe bune”, a transmis liderul USR.

În descrierea videoclipului, Fritz a comparat AfD cu AUR și a reluat criticile privind acuzațiile aduse comunității românești din Germania.

„I-am răspuns în germană lui Alice Weidel, președinta AfD, un AUR al Germaniei, care s-a trezit să acuze românii că ”jefuiesc sistemul social german””, a scris acesta.