Dominic Fritz, replică dură pentru șefa AfD, după atacul la românii din Germania: Azi e o zi bună să vă cereți scuze

Liderul USR le reproșează și celor de la AUR că tac atunci când aliații lor germani atacă diaspora românească.

Bianca Dumbraveanu - Redactor coordonator
Dominic Fritz, replică dură pentru șefa AfD, după atacul la românii din Germania: Azi e o zi bună să vă cereți scuze

Sursa FOTO: Inquam Photos / Cornel Putan

Liderul USR le reproșează și celor de la AUR că tac atunci când aliații lor germani atacă diaspora românească.

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