Liderul partidului Alternativa pentru Germania (AfD), Alice Weidel, a lansat recent o serie de acuzații directe la adresa migranților din România, susținând că aceștia exploatează sistemul de protecție socială din Germania. Într-o declarație publică, reprezentanta formațiunii politice de extremă dreapta a exemplificat situația din orașul Magdeburg, unde cheltuielile destinate asistenței sociale pentru această categorie de cetățeni s-ar fi multiplicat semnificativ în ultimii ani.

Alice Weidel acuză românii de exploatarea sistemului social german

Liderul formațiunii politice Alternativa pentru Germania (AfD), Alice Weidel, a transmis prin intermediul unei postări publicate pe rețeaua socială X o serie de critici severe la adresa gestionării politicilor sociale și de migrație din Germania, vizând în mod direct cetățenii migranți proveniți din România.

În mesajul său, politiciana germană a afirmat că un număr tot mai mare de persoane din România beneficiază de prestații financiare din fondurile publice ale statului german, fără ca acest lucru să fie justificat din perspectiva politicii de asistență socială.

Printre beneficiile menționate de reprezentanta AfD ca fiind vulnerabile la accesarea nejustificată se numără alocațiile pentru copii, serviciile și prestațiile pentru securitatea financiară de bază, precum și serviciile de îngrijire medicală oferite de sistemul public din Germania. Potrivit declarațiilor sale, aceste resurse sociale sunt accesate și utilizate de migranți într-un mod care depășește scopul inițial al legislației de protecție socială din statul german.

Situația cheltuielilor sociale în orașul Magdeburg

Pentru a-și susține afirmațiile referitoare la impactul financiar asupra bugetelor locale, Alice Weidel a oferit exemplul concret al municipalității Magdeburg. În această localitate, conform datelor invocate de liderul partidului de extremă dreapta, cheltuielile alocate susținerii sociale a migranților din România au înregistrat o creștere masivă într-un interval scurt de timp.

Informațiile prezentate de politician indică faptul că sumele alocate din bugetul local pentru aceste prestații s-au înzecit, ajungând la un nivel anual de aproximativ 3 milioane de euro. Alice Weidel a subliniat că această evoluție din Magdeburg reflectă o tendință mai largă la nivel național, care exercită presiuni considerabile asupra resurselor financiare ale administrațiilor locale și ale sistemului german de securitate socială.

Solicitarea de reformare a politicilor de migrație

În contextul acestor date financiare și al evaluării efectelor asupra sistemului social, liderul AfD a reiterat poziția partidului său privind necesitatea unei reforme radicale a cadrului legislativ și instituțional din domeniul migrației. Formațiunea susține că actualul model administrativ nu reușește să protejeze fondurile publice și că politicile curente favorizează utilizarea ineficientă a resurselor de asistență.

„Doar cu AfD există o schimbare în politica de migrație!”, a declarat Alice Weidel, subliniind că formațiunea pe care o conduce este singura opțiune politică capabilă să oprească accesul nejustificat la ajutoarele de stat și să reconfigureze condițiile în care cetățenii străini pot primi sprijin financiar sau medical pe teritoriul Germaniei.