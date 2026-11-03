Cod Portocaliu de inundații în județul Constanța. Hidrologii emit noi avertizări pentru sudul țării și Dobrogea

Hidrologii au actualizat marți la prânz avertizarea de inundații pentru mai multe cursuri de apă din România. Râurile din județul Constanța se află sub un Cod Portocaliu de fenomene hidrologice severe. De asemenea, specialiștii au emis un Cod Galben pentru bazine hidrografice extinse din regiunea de sud a țării și din zona Dobrogei.

Aceste atenționări rămân valabile până miercuri seară, la ora 18:00, în funcție de aria afectată. Instituțiile responsabile cu gestionarea situațiilor de urgență au intrat în stare de alertă pentru a monitoriza cotele apelor. Echipajele de intervenție sunt pregătite pentru posibile misiuni de salvare în arealele cele mai expuse riscului.

Zonele vizate de noul Cod Portocaliu și Codul Galben

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a publicat noile prognoze în cursul zilei de marți, 3 noiembrie. Codul Portocaliu a intrat în vigoare la ora 12:00. Acesta afectează toate râurile din județul Constanța și va expira abia miercuri, 4 noiembrie, la ora 12:00. În această zonă se anticipează cele mai mari probleme cauzate de acumulările bruște de apă.

Specialiștii mențin și o avertizare de Cod Galben pentru un interval mai lung. Această alertă expiră miercuri, la ora 18:00. Bazinele hidrografice afectate includ Desnățui, Olt, Călmățui, Vedea, Argeș și Prahova. Atenționarea acoperă sectoare de râuri din numeroase județe din sudul României.

Lista completă cuprinde județele Mehedinți, Dolj, Vâlcea, Argeș, Olt, Teleorman și Dâmbovița. De asemenea, sub incidența codului se află Giurgiu, Ilfov, Călărași, Prahova, Ialomița, Constanța și Tulcea. Aici sunt așteptate fenomene severe din cauza precipitațiilor abundente prognozate de meteorologi.

Recomandări oficiale și riscurile inundațiilor

Experții în hidrologie atrag atenția asupra fenomenelor periculoase din următoarele ore. Precipitațiile vor provoca scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie din regiunile menționate. Pe râurile mici pot apărea viituri rapide și extrem de periculoase.

Acestea au capacitatea de a genera inundații locale severe în comunitățile vulnerabile. Nivelurile cursurilor de apă vor înregistra creșteri bruște de debite într-un interval scurt de timp. Există un risc real pentru depășirea cotelor de apărare în majoritatea zonelor monitorizate.

Autoritățile au transmis o serie de recomandăripentru populația din arealele vulnerabile la viituri. Locuitorii trebuie să evite cu desăvârșire traversarea cursurilor de apă afectate. De asemenea, oamenii nu trebuie să pătrundă sub nicio formă în zonele deja inundate cu autoturismele sau la pas.

Specialiștii solicită păstrarea unei distanțe sigure față de malurile râurilor aflate sub avertizare. Cetățenii trebuie să respecte imediat toate indicațiile echipajelor de intervenție mobilizate pe teren. Urmărirea comunicărilor oficiale este absolut esențială pentru siguranța publică.

Experții de la Institutul Național de Hidrologie vor adapta prognoza în funcție de evoluția fenomenelor hidrometeorologice. Orice modificare a situației din teren va atrage actualizări ale alertelor curente.