Banii familiei Orban ajung la București. Ginerele fostului premier maghiar, investiții de aproape 90 de milioane de euro

Istvan Tiborcz, ginerele fostului premier maghiar Viktor Orban, și-a extins afacerile în România prin achiziții imobiliare de aproape 90 de milioane de euro. Omul de afaceri, considerat unul dintre cei mai bogați oameni din Ungaria, a cumpărat, prin fonduri administrate de grupul său, două clădiri de birouri din nordul Bucureștiului. Investițiile fac parte dintr-o strategie de extindere în Europa, în contextul schimbărilor politice de la Budapesta, potrivit unei analize publicate de Libertatea.

Tiborcz este căsătorit din 2013 cu Rahel Orban, fiica cea mare a fostului premier ungar. Averea sa a crescut considerabil în ultimii ani, în timp ce afacerile sale au fost însoțite de controverse privind contractele publice și legăturile cu fostul guvern. Potrivit clasamentului celor mai bogați unguri din 2026, averea lui Tiborcz este estimată la aproximativ 193 de miliarde de forinți, echivalentul a aproape jumătate de miliard de euro.

Două clădiri de birouri din București, cumpărate cu 89 de milioane de euro

Cea mai importantă investiție a grupului în România este achiziția complexului de birouri Equilibrium, situat în zona Floreasca-Barbu Văcărescu din București. Prima tranzacție a fost finalizată în 2025, când un fond administrat de Granit Asset Management a cumpărat clădirea Equilibrium 1 de la dezvoltatorul suedez Skanska. Prețul plătit a fost de 52 de milioane de euro. În ianuarie 2026, compania a anunțat și vânzarea celei de-a doua clădiri, Equilibrium 2, pentru 37 de milioane de euro. Cumpărătorul a fost Magyar Posta Takarek Real Estate Investment Fund, fond administrat tot de Granit Asset Management. Prin cele două tranzacții, grupul a ajuns să controleze întregul complex, pentru care a plătit în total 89 de milioane de euro.

Equilibrium 2 are aproximativ 20.000 de metri pătrați de spații de birouri, distribuiți pe 11 etaje. Clădirea dispune de 228 de locuri de parcare, iar printre chiriași se numără grupul german Henkel.

Fondul implicat în a doua achiziție reunește peste 40.000 de investitori, iar proprietățile din București fac parte dintr-un portofoliu imobiliar mai amplu, dezvoltat în Europa Centrală și de Est.

Potrivit Libertatea, investițiile sunt derulate în România și prin societățile SPC Zeta Property Development Company SRL și SPC Theta Property Development SRL. Prima firmă a înregistrat în 2025 pierderi de aproape șase milioane de lei, în timp ce a doua a raportat un profit de aproximativ două milioane de lei.

Afaceri în România, de la servicii bancare la transporturi rutiere

Investițiile imobiliare nu reprezintă singura activitate a omului de afaceri maghiar pe piața românească.

Granit Bank, instituție financiară în care grupul BDPST a deținut o participație majoritară, a început să ofere servicii bancare digitale clienților din România în octombrie 2024. Banca funcționează printr-un model digital și oferă servicii transfrontaliere, fără să se bazeze pe o rețea tradițională de sucursale.

O altă companie importantă din portofoliul lui Tiborcz este Waberer’s International, unul dintre marii transportatori rutieri din Europa. Grupul activează în România prin Waberer’s Romania, companie cu sediul în Miercurea Ciuc. Activitatea firmei de transport din România datează din 1998, iar intrarea investitorilor maghiari în acționariat a început în 2001. În 2004, compania a primit numele Waberer’s Romania, iar în anii următori și-a consolidat operațiunile pe piața transporturilor. Potrivit datelor prezentate de Libertatea, Waberer’s Romania a înregistrat în 2025 o cifră de afaceri de aproape 50 de milioane de lei și un profit brut de peste 2,5 milioane de lei.

Dincolo de România, afacerile lui Tiborcz s-au extins și în alte state europene. Grupul BDPST a investit în hoteluri din Austria și Spania, dar și în clădiri de birouri din Serbia.

Controversele din Ungaria și schimbările după plecarea lui Viktor Orban de la putere

Ascensiunea financiară a lui Tiborcz a fost însoțită de acuzații de favoritism și de controverse privind utilizarea fondurilor europene. Unul dintre cele mai cunoscute cazuri este cel al companiei Elios, implicată în modernizarea iluminatului public din mai multe orașe ungare.

Societatea, la care Tiborcz a fost acționar, a obținut contracte finanțate inclusiv din fonduri europene. Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) a examinat 35 de proiecte și a identificat nereguli în procedurile de achiziție. Ancheta europeană a semnalat posibile conflicte de interese și suspiciuni privind favorizarea unor ofertanți.

Ulterior, guvernul maghiar a decis să suporte din bugetul național costurile proiectelor, fără să mai solicite rambursarea lor din fonduri europene. Ancheta penală desfășurată în Ungaria a fost închisă fără formularea unor acuzații. După acest scandal, Tiborcz și-a orientat investițiile către alte domenii, dezvoltând holdingul BDPST Group. Portofoliul său include proprietăți imobiliare, hoteluri, servicii financiare și transporturi.

Situația politică din Ungaria s-a schimbat însă în aprilie 2026, când partidul Tisza, condus de Peter Magyar, a câștigat alegerile parlamentare, punând capăt celor 16 ani de guvernare ai lui Viktor Orban. Noul executiv a anunțat măsuri anticorupție și verificări privind utilizarea resurselor publice în timpul fostei administrații.