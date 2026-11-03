Curtea Supremă a SUA a respins cererea administrației Trump privind voturile din California

Curtea Supremă a Statelor Unite a respins rapid o solicitare de urgență formulată de administrația Trump, prin care se cerea izolarea a 20.000 de voturi exprimate prin poștă în statul California. Solicitarea Departamentului de Justiție fusese înaintată cu doar câteva ore înainte de decizia instanței supreme, în contextul alegerilor parlamentare la jumătate de mandat.

Decizai Curții Supreme a SUA

Curtea Supremă a SUA a emis o ordonanță nesemnată și fără prezentarea unei argumentații detaliate prin care a refuzat cererea de intervenție depusă de avocații administrației prezidențiale, conform The New York Times.

În cadrul hotărârii nu au fost înregistrate opinii separate publice. Decizia a survenit la scurt timp după ce o curte federală de apel respinsese argumentele guvernamentale privind necesitatea sechestrării buletinelor de vot.

Hotărârea instanței supreme a fost emisă fără a solicita întâi un memoriu sau o reacție din partea autorităților din California, o procedură extrem de neobișnuită în cazul cererilor formulate de Guvernul Federal. Experții juridici se arătaseră sceptici cu privire la șansele de reușită ale acțiunii inițiate de Departamentul de Justiție chiar în ajunul scrutinului electoral.

Solicitarea Departamentului de Justiție

În cererea de urgență, avocații administrației au solicitat o măsură prin care autoritățile din California să fie obligate să separe buletinele de vot aparținând cetățenilor de cele ale persoanelor suspectate că nu ar deține cetățenia americană. Reprezentantul Guvernului la Curtea Supremă, Solicitor General D. John Sauer, a susținut că măsura nu ar fi anulat voturile, ci ar fi acordat timpul necesar pentru verificarea eligibilității alegătorilor.

Subiecții juridici ai demersului s-au bazat pe legislația federală ce interzice persoanelor fără cetățenie să voteze. Cu toate acestea, Constituția Statelor Unite atribuie statelor federale responsabilitatea directă privind organizarea și administrarea alegerilor, limitând puterea de intervenție directă a guvernului central în procedurile locale de numărare.

Sauer a menționat în documentele oficiale că biroul său a fost informat cu privire la existența a peste 20.000 de persoane înregistrate pe listele electorale din California care, în opinia autorităților federale, nu ar fi cetățeni americani. Demersul legal s-a înscris într-o serie mai amplă de acțiuni ale administrației care a susținut posibilitatea existenței unor fraude electorale derulate prin votul persoanelor fără cetățenie.

Erori pe listele federale, raportate în California

Funcționarii electorali din California au contestat acuratețea datelor furnizate de Departamentul de Justiție, precizând că lista conține numeroase erori. În comitatul Los Angeles, unde fuseseră transmise 7.035 de nume din totalul de 20.000, autoritățile au confirmat că o parte dintre persoanele verificate erau născute în Statele Unite și aveau cetățenie deplină.

Primarul orașului Los Angeles, Karen Bass, a declarat că acțiunea în instanță a reprezentat „o încercare disperată de a-i speria pe oameni pentru a-i face să rămână acasă” și un efort de a submina încrederea în corectitudinea alegerilor.

În mod similar, guvernatorul statului California, Gavin Newsom, a salutat hotărârea instanței supreme:

„După ce a pierdut în mod repetat în instanțele inferioare, cea mai înaltă instanță din țară a respins ferm atacul nefondat al Departamentului de Justiție al lui Trump asupra procesului electoral din California — fără măcar să îl ia în considerare.”

Registratorul comitatului Los Angeles, Dean Logan, s-a declarat mulțumit de decizie, menționând că accentul rămâne pe desfășurarea în siguranță a scrutinului. În comitatul Los Angeles peste 1,2 milioane de alegători votaseră deja prin poștă din totalul de aproximativ 6 milioane de înscriși în listele electorale.

Trimiterea listei de nume către autoritățile din Los Angeles a avut loc în luna octombrie, fiind urmată de acțiunea în instanță pentru blocarea numărătorii buletinelor de vot până la verificarea statutului fiecărui alegător. În paralel cu demersul civil, administrația a pus în aplicare amenințări cu urmărirea penală, punând sub acuzare 28 de persoane pentru presupuse încălcări ale legilor electorale federale și citând mai mulți funcționari electorali din California.

Decizia Curții Supreme încheie astfel încercarea administrației federale de a impune modificări de ultim moment în procedurile de validare a voturilor din statul California.