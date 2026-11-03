Peste 6 din 10 pensionari au cel mult 3.000 de lei pe lună. Câți primesc sub 2.500 și ce se reține peste prag

Sub 3.000 de lei: aproape 2,9 milioane de pensionari

Cea mai recentă cifră oficială provine din nota de fundamentare a ordonanței prin care Guvernul a acordat ajutorul financiar pentru pensionari în 2026.

Potrivit documentului, 2.918.931 de pensionari aveau venituri de cel mult 3.000 de lei, dintre care 2.885.999 în evidența CNPP, 14.312 la MAI, 17.639 la MApN și 981 la SRI.

Raportați la cei 4.684.474 de pensionari înregistrați de CNPP în martie 2026, cei 2.885.999 reprezintă aproximativ 61,6%, adică peste șase pensionari din zece.

În calcul intră veniturile cumulate ale aceleiași persoane: pensia din sistemul public, pensia militară și indemnizația socială pentru pensionari.

În cazul pensiilor de urmaș, fiecare urmaș este luat în calcul separat. La adoptarea ordonanței, Ministerul Muncii a comunicat o cifră rotunjită, de aproximativ 2,9 milioane de pensionari cu venituri de până la 3.000 de lei inclusiv.

Pensionari se regăsesc în trei trepte de venit, respectiv până la 1.500 de lei inclusiv, cu un ajutor de 1.000 de lei, între 1.501 și 2.000 de lei inclusiv, cu 800 de lei, și între 2.001 și 3.000 de lei inclusiv, cu 600 de lei.

Banii se plătesc din oficiu, în două tranșe, în mai și în decembrie 2026.

Sub 2.500 de lei: aproximativ jumătate dintre pensionari

Potrivit unui calcul publicat de Adevărul pe baza datelor CNPP pentru septembrie 2026, 2.311.003 pensionari aveau pensii mai mici de 2.500 de lei, adică aproximativ 50,5% din total.

Totalul folosit în acest calcul este de 4.572.742 de pensionari, nu de 4.674.614. Diferența vine din faptul că CNPP raportează separat sistemul de asigurări sociale de stat și pensionarii proveniți din fostul sistem al agricultorilor, iar baza de calcul corespunde primei categorii.

Cei 2.311.003 pensionari se împart astfel, potrivit aceleiași analize: 850.009 primeau indemnizația socială pentru pensionari, al cărei nivel este de 1.281 de lei, 934.092 aveau pensii între 1.281 și 2.000 de lei, iar 526.902 între 2.000 și 2.500 de lei.

Indemnizația socială este suma minimă garantată de stat. Pensionarii din sistemul public ale căror venituri cumulate din pensie și indemnizații sunt sub 1.281 de lei primesc lunar, de la bugetul de stat, diferența până la acest prag.

În septembrie 2026, de această indemnizație beneficiau 885.745 de persoane, dintre care 850.009 din sistemul public și 35.736 din fostul sistem al agricultorilor, iar suma medie completată de stat pentru pensionarii din sistemul public a fost de 539 de lei.

Peste 3.000 de lei: aproximativ 1,8 milioane, potrivit unui calcul prin diferență

Numărul pensionarilor cu venituri de peste 3.000 de lei nu se știe exact, însă o estimare se poate obține prin diferență. Astfel dacă din cei 4.684.474 de pensionari ai CNPP din martie 2026 se scad cei 2.885.999 aflați sub prag ar rezulta aproximativ 1,8 milioane.

Datele CNPP pentru martie 2026, analizate de DCBusiness, arată cum se distribuie o parte din acest segment: 428.386 de pensionari aveau pensii între 3.001 și 3.500 de lei, 360.891 între 3.501 și 4.000 de lei, 287.779 între 4.001 și 4.500 de lei, iar 501.848 peste 5.000 de lei.

Pragul de 3.000 de lei contează și fiscal. Din 1 august 2025, pentru pensiile mai mari de 3.000 de lei se reține contribuția de sănătate de 10%, aplicată doar sumei care depășește plafonul.

Impozitul pe venit, tot de 10%, se calculează pe suma rămasă după scăderea plafonului de 3.000 de lei și a contribuției de sănătate. Pentru o pensie brută de 4.000 de lei, contribuția de sănătate este de 100 de lei, iar impozitul de 90 de lei, astfel că pensionarul încasează 3.810 lei.

Diferențele dintre tipurile de pensie

Media generală de 2.785 de lei acoperă categorii cu niveluri foarte diferite. În septembrie 2026, 3.778.651 de persoane primeau pensie pentru limită de vârstă, dintre care 2.152.111 femei, cu o pensie medie de 3.119 lei. La polul opus, cei 503.353 de pensionari cu perioade lucrate în agricultură aveau o pensie medie de 708 lei.

Pensia anticipată era încasată de 58.144 de persoane, cu o medie de 2.423 de lei, iar pensia de invaliditate de 388.541 de persoane, cu o medie de 1.071 de lei. Pensia de urmaș a ajuns la 449.193 de persoane, cu o medie de 1.511 lei.