Rogobete și-a modificat postarea după ce a fost prins cu ouăle de Paște în noiembrie. Cum a încercat ministrul să explice fotografiile

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, și-a modificat de două ori o postare pe Facebook, după ce a fost criticat pentru fotografiile cu mâncarea de la Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova. Ministrul a prezentat unitatea medicală drept un exemplu pozitiv, însă una dintre imagini provenea de la Paștele din 2025. În urma reacțiilor, Rogobete a adăugat mai multe explicații despre proveniența fotografiilor.

Totul a început luni, 2 noiembrie, când ministrul Sănătății le-a cerut pacienților să publice fotografii cu mesele primite în spitalele de stat. Rogobete a spus că își dorește să vadă atât exemplele pozitive, cât și situațiile în care pacienții primesc mâncare necorespunzătoare.

„Nu vreau rapoarte cosmetizate. Vreau să cunosc realitatea, direct de la oamenii care trăiesc aceste experiențe”, a transmis ministrul.

Câteva ore mai târziu, Rogobete a distribuit trei fotografii cu preparate de la Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, aflat în subordinea Primăriei conduse de Lia Olguța Vasilescu.

„AȘA DA! Felicitări echipei Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova!”, și-a început ministrul mesajul.

Acesta a lăudat condițiile în care este servită mâncarea și a susținut că personalul spitalului merită apreciat pentru grija față de pacienți.

Rogobete și-a modificat mesajul de două ori după criticile din mediul online

Postarea a atras numeroase comentarii critice și ironice. Oamenii au pus la îndoială faptul că fotografiile reflectă meniul obișnuit al pacienților. Una dintre cele trei imagini fusese publicată chiar de spital în aprilie 2025, cu ocazia Paștelui. Internauții au remarcat prezența ouălor roșii în fotografiile distribuite de ministru la începutul lunii noiembrie.

În urma reacțiilor, Rogobete a revenit asupra postării. Istoricul editărilor de pe Facebook arată că ministrul a făcut două modificări succesive.

Prima intervenție a constat în adăugarea unei precizări la finalul mesajului:

„PS: Nu am fost in vizită, sunt primite dupa apelul facut de mine!”

Ulterior, ministrul a completat explicația, menționând că imaginile nu au fost realizate în aceeași perioadă:

„PS: Nu am fost in vizită, sunt primite dupa apelul facut de mine! Fotografii si meniuri din diferite perioade ale anului!”