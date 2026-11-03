Alegeri midterms în SUA: Donald Trump, cu spatele la zid/ De ce sondajele ar putea supraestima republicanii/ Trădarea din tabăra democrată/ Cursa neobișnuit de strânsă din Texas

Pentru Donald Trump, însă, a cărui partid Republican controlează în prezent Senatul, alegerile midterm este posibil să aducă o schimbare nedorită pentru președintele SUA, care ar putea aduce democrații la putere. În cursă intră 35 de locuri în Congres. În general, senatorii americani stau în funcție pentru mandate de șase ani, dar o parte dintre aceștia trebuie să meargă la urne din doi în doi ani, scrie The Guardian.

În prezent, republicanii au 53 de senatori, în timp ce democrații au doar 47 de congresmani. Conform unei analize The Economist, 14 state sunt mai competitive, dar patru dintre acestea au totuși rezultate destul de previzibile. Dintre aceste 14 state, democrații au nevoie să câștige în 8 pentru a atinge majoritatea în Senat. Sau, și mai concret, democrații trebuie să-și păstreze senatorii în toate statele pe care le au deja sub control și să câștige în alte patru state.

The Guardian a restrâns mai mult cursa. A găsit șapte state de tip tossup: Texas, Michigan, Ohio, Maine, Alaska, Kansas și Iowa. La acest scrutin se aleg și numele din Camera Reprezentanților, care au mandate pe doi ani. În Camera Reprezentanților, unde toate locurile sunt în joc, conform 270towin, democrații ar putea lua 220 de scaune, iar republicanii 196.

Miza alegerilor: Limitarea puterii lui Donald Trump

Principala miză a acestor alegeri este dacă Administrația Trump, care în prezent se bucură de supremație și în Senat, va mai avea acest privilegiu, sau democrații vor putea limita puterea președintelui american.

Există mai multe modalități prin care o victorie democrată atât în Senat, cât și în Camera Reprezentanților, să poată duce la blocarea Administrației Trump.

O modalitate prin care democrații l-ar putea ține în frâu pe Trump este blocarea numirilor sale, care necesită aprobarea Senatului, și lansarea de investigații împotriva lui Trump, a cabinetului său și a altor aliați ai acestuia, relatează USToday.

Totuși, democrații nu ar avea prea multă putere. Donald Trump a spus că își va folosi dreptul de veto pentru a bloca multe dintre prioritățile democraților. Anularea unui veto necesită o majoritate de două treimi în ambele camere (290 de voturi în Cameră dacă toți membrii votează, 67 în Senat). Democrații, dacă ating majoritate, o vor face la limită, astfel că anularea unui veto pare cel puțin improbabilă.

Impeachmentul lui Trump, mai degrabă „cu valoare simbolică”

John Schwerin, strateg democrat, susține că, în cazul unei victorii, democrații ar trebui să-și petreacă următorii doi ani „împiedicându-l pe Trump să facă și mai mult rău și arătând alegătorilor că democrații au soluții reale la cele mai mari probleme ale țării”, conform sursei citate.

Cu privire la un risc de impeachment, Aurelian Mohan, cercetător român la Columbia University din New York, a spus într-un interviu pentru Cotidianul că procedura este extrem de complexă și, cel mai probabil, nu ar avea finalitate, dar ar avea o valoare simbolică.

„Deși procedura împotriva domnului Trump a fost inițiată cu succes în Camera Reprezentanților, nu s-a ajuns niciodată, în cazul său, la finalizarea procedurii, deoarece a doua etapă, votul din Senat, este mult mai complicată. Șansele ar putea crește, dar ar fi vorba mai degrabă despre un impeachment cu valoare simbolică, limitat la etapa din Camera Reprezentanților, nu despre o procedură dusă la bun sfârșit”, a afirmat cercetătorul.

De ce sondajele ar putea subestima democrații

În era MAGA, sondajele tindeau în general să subestimeze candidații republicani, motiv pentru care electoratul democrat a învățat să fie precaut în curse prezentate drept foarte strânse în sondajele de dinaintea scrutinului.

State Navigate prezintă într-un articol un posibil motiv pentru care, de această dată, democrații ar putea fi cei subestimați de sondaje.

„Erorile de amintire din sondaje (recall bias) au rezultat cel mai probabil într-o suprareprezentare a alegătorilor lui Trump de către industrie, din cauza unui număr disproporționat de persoane care nu mai susțin că l-au votat în 2024. Aceștia sunt concentrați în mare parte în grupurile în care Trump a obținut câștiguri semnificative în 2024: alegători cu o predispoziție mai scăzută la vot, mai tineri, care nu sunt albi și care sunt dezamăgiți politic și nemulțumiți de activitatea sa.

Estimarea noastră este că acest lucru rezultă, probabil, într-o eroare de 2 puncte în favoarea democraților într-un sondaj generic standard: o estimare mai conservatoare, bazată exclusiv pe datele de la Verasight, indică o eroare de 1 punct în favoarea democraților”, explică sursa citată.

State Navigation susține că o parte importantă din sondaje iau în calcul și opțiunea de vot de la alegerile din 2024. „ În toate sondajele publicate din septembrie încoace care includ această cifră, sondajul mediu arată un vot prezidențial declarat care este cu 2,2 puncte mai înclinat spre stânga decât rezultatul real din 2024.

Suprareprezentarea oamenilor președintelui

Al nostru (nr. State Navigate) este de 10,3, adică o diferență de 8,1 puncte față de media celorlalte sondaje lansate din septembrie până în prezent.” Diferența se explică prin faptul că State Navigate nu măsoară comparativ cu votul din 2024, ci cu apartenența la un partid sau înclinarea către un partid.

„Considerăm că alegătorii își folosesc tot mai mult răspunsurile la o întrebare despre votul din trecut pentru a-și exprima opiniile față de actuala administrație prezidențială și pentru a-și reconfirma opțiunea de vot pentru viitoarele alegeri; considerăm că acest lucru a cauzat multe dintre erorile sondajelor din 2024 și va contribui parțial la o eroare a sondajelor din 2026.

Pe scurt: sondajele din 2024 i-au suprareprezentat pe alegătorii care au votat cu președintele Biden în 2020, iar noi credem că sondajele din acest an îi suprareprezintă pe alegătorii care au votat cu președintele Trump în 2024.

Estimarea noastră finală privind modul în care acest lucru va afecta rezultatele generale (toplines) din sondajele generice de vot depinde de modul în care este ponderat votul prezidențial declarat.

Aceasta este de aproximativ 1,0 până la 1,1 puncte atunci când valorile de referință (targets) includ și cota celor care nu au votat, și mai aproape de 1,7 până la 2,2 puncte atunci când sondajul ponderază doar cotele pentru Trump, Harris și alți candidați/terțe părți în rândul respondenților care declară că au votat, lăsând neschimbate răspunsurile celor care nu au votat. Majoritatea descrierilor metodologice nu precizează care dintre variante este utilizată”, concluzionează State Navigation.

Michigan: Primul mare test pentru valul Mamdani. Trădarea din tabăra democraților

Zohran Mamdani a dat tonul unui nou val politic în interiorul partidului democrat: cel al socialiștilor. Prin victoria sa pentru primăria din New York, Mamdani a deschis larg ușa pentru candidați precum Abdul El-Sayed, doctor care prezintă o campanie cu un slogan pe care îl repetă cu orice ocazie: Money out of politics. Money in your pockets. Medicare for All (Bani afară din politică. Bani în buzunarul tău. Medicare pentru toți).

Abdul El-Sayed a reușit să câștige cursa internă pentru locul democrat de senator al statului Michigan, controlat în prezent de democrați. Acesta a învins la mustață în fața lui Haley Stevens în cursa internă, într-o campanie care s-a concentrat masiv pe banii cheltuiți în politică, dar mai ales pe problema relației americane cu Israelul.

„Israel îmi apare în vise”, spunea Stevens într-un clip viral, folosit adesea împotriva sa în campania primară pentru locul democraților în Senat. Principala critică adusă acesteia este suma mare pe care o primise din donații de la AIPAC, peste 36 de milioane de dolari, conform trackaipac. AIPAC este un grup de lobby care susține politici pro-Israel.

Abdul El-Sayed a câștigat la limită locul de candidat democrat pentru Senat, deși sondajele îl arătau clar favorit. Ulterior, în campanie, mai multe publicații americane scriau pe surse că echipa lui El-Sayed i-a cerut lui Stevens să stea departe de campania acestuia, care a inclus nume sonore din partidul Democrat, în frunte cu fostul președinte Barack Obama.

Strategia lui El-Sayed pare să fi funcționat. Cel mai recent sondaj, al Mitchell Research, arată un avans de 7% pentru candidatul democrat în fața lui Mike Rogers, varianta de senator propusă de republicani. Chiar și Fox News, post de știri apropiat de ideologia MAGA, arăta un avans mic pentru El-Sayed.

Cuțitul din spatele lui El-Sayed

Duminică, însă, Haley Stevens a înfipt cuțitul în spatele lui El-Sayed. Motivând că democratul nu și-a dorit ajutorul său în campanie, Stevens s-a afișat alături de Mike Rogers, oferindu-i susținerea candidatului republican.

Mike Rogers intră în cursă drept un outsider. Michigan n-a mai ales un republican pentru Senat de 30 de ani, dar unul dintre cele mai bune rezultate a venit acum doi ani chiar de la Rogers. În prezent, statul Michigan pare să devină mov, adică să nu mai aibă un câștigător clar din start.

Fost agent FBI, Rogers a făcut parte din Camera Reprezentanților pentru 14 ani, până în 2011. Mike Rogers este însă un personaj controversat. Acesta a fost acuzat în campanie că nici măcar nu ar mai locui în Michigan. Totodată, acesta a fost acuzat că o coaliție religioasă din campania sa are două legături cu o biserică zguduită de scandaluri privind abuzurile sexuale asupra copiilor, conform michiganadvance.com.

El-Sayed a fost de asemenea asediat de tabăra Republicană, mai ales din cauza religiei sale. Acesta a fost acuzat de legături cu Frăția Musulmană, organizație declarată teroristă de anumite guverne din lume. Acuzațiile au venit inclusiv de la președintele Donald Trump, relatează Newsweek. El-Sayed a negat complet zvonurile.

Texas: Democratul cu blueprint texan, „Dumnezeu non-binar” și un swing-state nesperat

Texasul este roșu de mai bine de 30 de ani. Democrații n-au fost aproape de a câștiga statul în ultimele decenii, însă aceste midterms ar putea aduce o schimbare nesperată. James Talarico, fost profesor de școala gimnazială și seminarist protestant, este propunerea democraților pentru Texas.

În 13 din 15 sondaje, James Talarico conduce în fața propunerii republicane Ken Paxton, conform 270towin, în timp ce în doar unul pierde. Republicanul s-a aflat în centrul unor controverse publice timp de un deceniu.

A fost inculpat sub acuzația de fraudă cu valori mobiliare la scurt timp după preluarea funcției în 2015, iar dosarul s-a încheiat nouă ani mai târziu în baza unui acord care a impus despăgubiri și muncă în folosul comunității, fără o recunoaștere a vinovăției.

În 2023, Camera Reprezentanților din Texas l-a pus sub acuzare (impeachment) după ce propriii săi consilieri superiori l-au acuzat de abuz în funcție, însă Senatul l-a achitat, conform firstpost.

James Talarico a fost atacat de republicani de vârf în cursa pentru Senat. Prima controversă din jurul său a pornit de la un motiv banal: că Talarico nu ar mânca produse animale. Inclusiv Donald Trump l-a ridiculizat pe Talarico pentru că ar fi vegan. Candidatul democrat a negat însă narațiunea, postând o poză în care mușca dintr-un copan.

James Talarico a mai fost criticat și pentru o declarație făcută în trecut, în care susținea că Dumnezeu nu are gen. Talarico este religios, formarea sa fiind parțial și în zona teologică.

„Dumnezeu este deopotrivă masculin și feminin și tot ce se află între acestea. Dumnezeu este non-binar”, a declarat Talarico în 2021. „Copiii trans sunt copiii lui Dumnezeu, creați după chipul și asemănarea Lui.”

Celelalte curse strânse din SUA

Maine: în prezent senator republican, democrații sunt favoriți. Troy Jackson (DEM): 51,5% Susan Collins (REP): 48,5%



Ohio: în prezent senator republican, rezultat strâns. Sherrod Brown (DEM): 50,4% Jon Husted (REP): 49,6%



Iowa: în prezent republican, republicanii sunt favoriți. Ashley Hinson (REP): 51,4% Josh Turek (DEM): 48,6%



Kansas: în prezent republican, rezultat strâns. Roger Marshall (REP): 50,4% Adam Hamilton (DEM): 49,6%



Alaska: în prezent republican, rezultat strâns. Dan Sullivan (REP): 50,3% Mary Peltola (DEM): 49,7%



North Carolina: în prezent republican, foarte probabil democrații vor câștiga pentru prima oară din 2008. Roy Cooper (DEM): 54,7% Michael Whatley (REP): 45,3%



*Procente conform The Economist.