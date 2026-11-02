Recompense în bani pentru hackerii care găsesc breșe de securitate în sistemele informatice ale statului. Proiectul, adoptat de Senat

Cei care descoperă vulnerabilități reale ale sistemului informatic din instituțiile statului ar putea primi recompense în bani, potrivit unui proiect adoptat luni de Senat.

Potrivit proiectului de lege, Directoratul Național pentru Securitate Cibernetică (DNSC) va putea organiza programe prin care specialiștii în securitate informatică pot identifica și raporta problemele de securitate ale sistemelor informatice ale instituțiilor publice.

Proiectul modifică o orgonanță, OUG 155/2024, care privește securitatea cibernetică a rețelelor și sistemelor informatice din România.

Condiții de participare

Potrivit noilor prevederi, DNSC va putea organiza astfel de programe atât pentru propriile sisteme informatice, cât și pentru cele deținute, administrate sau folosite de autorități și instituții publice și de alte entități de drept public.

Participarea la program presupune însă acordul prealabil, explicit și scris al tuturor celor care au dreptul să autorizeze testarea sistemelor informatice.

Documentul trebuie să precizeze exact ce rețele sau componente pot fi verificate și care sunt limitele testării.

Reguli

Proiectul stabilește și o serie de reguli pentru cei care participă la aceste programe. Astfel, sunt interzise accesarea, copierea, ștergerea sau modificarea neautorizată a datelor. Totodată va fi interzisă folosirea unor metode precum atacurile de tip „brute-force”, tentativele de phishing sau alte tehnici de manipulare a utilizatorilor.

De asemenea, participanții nu vor putea utiliza programe informatice periculoase care ar putea afecta funcționarea sistemelor și nu vor putea păstra accesul la acestea după expirarea autorizației.

Interdicții

Publicarea vulnerabilităților trebuie să respecte, la rândul ei, regulile legale privind raportarea și remedierea coordonată a problemelor de securitate.

Cei care nu respectă regulile sau depășesc limitele testării își pierd autorizația pentru activitățile respective și dreptul de a primi recompensa pentru vulnerabilitatea identificată.

În plus, aceștia pot răspunde civil, contravențional sau penal, în funcție de gravitatea faptelor.

Senatul este primul for sesizat în acest caz, iar Camera Deputaților este cea care va lua decizia finală la vot.