Iranul, pregătit să redeschidă strâmtoarea Ormuz în două zile. Condițiile impuse

După 40 de zile de bombardamente și un acord de pace ignorat, discuțiile cu privire la relansarea negocierilor în conflictul din Orientul Mijlociu se intensifică.

„Totul depinde acum de Washington. Posibilitatea de a pune în aplicare acest plan – în două zile – este un semn suplimentar al bunei-credințe a Iranului”, susține un purtător de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmail Baghai, citat de AFP, notează News.ro.

Iranul intenționează să redeschidă Strâmtoarea Ormuz

Prin intermediul Qatarului, în luna septembrie, Teheranul a dezvăluit un plan în șapte zile cu privire la redeschiderea Strâmtorii Ormuz. Inițiativa a fost

însă respinsă de Donald Trump. Astfel, a fost deschisă ușa către negocieri indirecte.

Propunerea Iranului de a redeschide strâmtoarea în două zile este însă condiționată de un armistițiu pe toate fronturile Orientului Mijlociu.

De asemenea, se solicită și deblocarea activelor deținute în străinătate și ridicarea sancțiunilor din sectorul petrolier. De asemenea, Teheranul mai cere și ridicarea blocadei navale americane asupra porturilor iraniene.

Duminică, ministrul de Externe Abbas Araghchi a adăugat acestor cereri, într-un interviu acordat postului Al Jazeera, cererea ca Washingtonul să accepte „noul itinerariu convenit între Iran şi Oman în traversarea Strâmtorii Ormuz”.

Trump, discuție cu Benjamin Netanyahu

Publicația Axios a dezvăluit ce planuri are Donald Trump în legătură cu Orientul Mijlociu și atacurile asupra Iranului.

Aflat în campanie electorală pentru ”midterms” (alegerile de la mijlocul mandatului său), Donald Trump a purtat o discuție cu Benjamin Netanyahu prin care solicită Israelului să nu atace Iranul, lăsând negocierile să continue.

„Orice act de agresiune împotriva Iranului, orice atac militar împotriva Iranului, indiferent prin ce mijloc, va primi o ripostă puternică, imediată şi globală din partea noastră”, a precizat Esmail Baghai, șeful diplomației de la Teheran, potrivit sursei citate.

China susține Teheranul

În tot acest context diplomatic extrem de dificil, China s-a poziționat de partea Teheranului.

„Toate părţile ar trebui (…), într-un spirit de raţiune şi de pragmatism, să privilegieze mai degrabă o soluţie politică decât să recurgă încă o dată la un conflict armat”, susține ministrul chinez de Externe, Wang Yi.

Declarația a fost făcută în cadrul unei vizite la Beijing a adjunctului secretarului Consiliului Suprem Iranian al Securității Naționale, Ali Bagheri.

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