Se indexează pensiile? Când și cu cât? Ce au răspuns pe rând Luca Niculescu, Alexandru Nazare și Florin Manole

Tema indexării pensiilor de la 1 ianuarie 2027 reprezintă un punct central al programului de guvernare al Executivului condus de Luca Niculescu, după o perioadă de doi ani în care autoritățile au suspendat mecanismul de majorare pentru pensii.

Declarațiile premierului, ministrului Finanțelor și ministrului Muncii din perioada imediată învestirii conturează perspective diferite. Aceste viziuni necesită o conciliere în perioada următoare, în contextul negocierilor pentru Legea bugetului de stat.

Luca Niculescu: Indexare în limitele deficitului

În discursul de învestire din Parlament, premierul a confirmat reluarea indexării programate pentru anul 2027. Totuși, el a legat această măsură de evoluția deficitului bugetar. Șeful Executivului a amintit că datoria publică a depășit 60% din PIB și că aproape un leu din zece încasat de stat acoperă doar plata dobânzilor, conform Agerpres.

„Pensiile vor fi indexate începând cu 2027, cu prudență și în limitele traiectoriei deficitului, iar pensionarii cu pensii mici, familiile cu venituri reduse și gospodăriile afectate de costul energiei vor beneficia de sprijin țintit”, a declarat Luca Niculescu în discursul de învestire.

Premierul a menționat efortul suportat de cetățeni în ultimii doi ani. El a precizat că statul va oferi asistență adaptată pentru persoanele vulnerabile.

„Nu putem promite recuperarea imediată a pierderilor acumulate, dar avem obligația să îi protejăm pe cei mai vulnerabili și să construim condițiile refacerii veniturilor reale”, a adăugat Niculescu, cu mențiunea că statul va reduce mai întâi propriile cheltuieli.

Conform informațiilor apărute dinspre Palatul Victoria, Executivul analizează un scenariu alternativ. Acest plan prevede o indexare din 2027 aplicată în etape, în două tranșe, pentru a diminua impactul financiar de la începutul anului, precum scria Cotidianul cu ceva timp în urmă.

Alexandru Nazare: Decizie bazată pe datele din rețea

Ministrul Finanțelor a evitat să asigure un procent clar pentru majorare. Prezent într-o emisiune la Digi24, Alexandru Nazare a refuzat să confirme o creștere minimă de 5%. Oficialul a explicat că așteaptă imaginea completă a cifrelor bugetare pentru anul 2027.

„Îmi doresc acest lucru. Am spus-o public, de acum câteva luni bune de zile, că trebuie să facem o indexare, prudentă, sustenabilă. Vom lua această decizie după ce vom avea toate datele de buget introduse în rețea”, a precizat ministrul Finanțelor.

El a adus în discuție un exemplu din trecut, cu majorări de pensii care au generat inflație. Această evoluție economică a anulat puterea de cumpărare a categoriilor vizate.

„Am mai avut creșteri de pensii cu 40% care au dus la dezechilibru bugetar care s-a transformat în inflație mai mare și asta i-a afectat tot pe cei vulnerabili. Nu dorim să repetăm acest lucru și împreună, în Guvern, e o decizie politică, vom decide cum abordăm toate aceste decizii, nu doar pensiile. Acest lucru va trebui decis când avem cifrele pe masă”, a argumentat Alexandru Nazare.

Florin Manole: Creștere de 7,3%

Ministrul Muncii a susținut aplicarea exactă a formulei prevăzute în Legea 360/2023. La Antena 3, Florin Manole a exclus scenariul unei noi înghețări sau al unei plăți în tranșe.

„Pensiile se vor indexa, se vor majora anul viitor. Nu am avut nicio discuţie şi nu am nicio simulare despre două tranşe sau trei tranşe sau un mix de one-off… Deocamdată avem un singur scenariu, acela al respectării legii, vom promova scenariul ăsta şi vom vedea care vor fi opiniile celorlalţi”, a declarat Manole.

Oficialul a prezentat primele estimări interne ale Casei Naționale de Pensii, valori pe care le va aduce în viitoarele ședințe de Guvern.

„Nu ascund că ultima estimare pe care am avut-o, neoficial şi cu siguranţa nefinală, era de undeva la 7,3% şi 9,6 miliarde impactul. […] Eu nu vreau să vând iluzii, dar nici nu vreau să cedez din drepturile pensionarilor. Nu sunt în măsură să fac asta, mandatul meu este să respect legea, nu să negociez în jos”, a adăugat ministrul Muncii.

Pachetele de ajutoare pentru sărbători

Pentru a suplimenta veniturile persoanelor cu pensii mici, Manole a confirmat un pachet de ajutoare programat pentru luna decembrie 2026. Beneficiarii vor primi un sprijin unic, la momentul plății pensiei. Pensionarii care încasează până la 1.500 de lei vor primi un bonus de 500 de lei.

Persoanele cu pensii cuprinse între această sumă și 2.000 de lei vor beneficia de 400 de lei. Ajutorul de 300 de lei va ajunge la cei cu pensii de până la 3.000 de lei.

Declarațiile recente indică o decizie asumată la nivelul cabinetului: indexarea pensiilor din 2027 va avea loc. Cu toate acestea, forma finală a măsurii și procentul exact nu sunt încă stabilite.

Abordările diferă la nivel instituțional. Ministrul Muncii propune aplicarea integrală a formulei prevăzute de legislația în vigoare, cu o indexare într-o singură tranșă, estimată la 7,3% și 9,3 miliarde lei. Instituția susține implementarea actualei legi a pensiilor, nu în două sau trei tranșe.

În același timp, prim-ministrul și Ministrul Finanțelor corelează decizia cu indicatorii macroeconomici. Această abordare pune accent pe respectarea țintelor de deficit bugetar și pe evitarea unui impact inflaționist asupra economiei.

Discuțiile viitoare pentru Legea bugetului de stat vor stabili direcția oficială. Decizia va oscila între varianta unei indexări integrale într-o singură etapă și scenariul unei majorări etapizate, în funcție de resursele financiare disponibile ale statului.