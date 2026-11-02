Iliana Iotova, noul președinte al Bulgariei. Ursula von der Leyen cere continuarea colaborării europene

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis public felicitări noului președinte ales al Bulgariei. Iliana Iotova a câștigat scrutinul prezidențial organizat duminică la sud de Dunăre. Oficialul european a subliniat necesitatea menținerii unui parcurs pro-european stabil pentru statul bulgar.

Într-un mesaj publicat pe platforma X, Von der Leyen și-a exprimat deschiderea pentru o colaborare strânsă cu noua administrație prezidențială de la Sofia. Ea a enumerat principalele direcții strategice de interes comun la nivelul Uniunii Europene.

„Felicitări Ilianei Iotova pentru victoria sa în alegerile prezidențiale. De la securitate și apărare până la competitivitatea noastră și independența energetică, aștept cu nerăbdare să continuăm colaborarea noastră. Pentru o Bulgarie puternică într-o Europă puternică”, a scris Ursula von der Leyen.

Diferență majoră în al doilea tur

Datele furnizate prin numărătoarea paralelă confirmă o victorie clară pentru Iliana Iotova, reprezentantă a Partidului Socialist Bulgar (BSP). Cinci agenții majore de sondare estimează un procent cuprins între 56,6% și 58,2% pentru noul președinte. Contracandidatul său, Andrey Ghiurov, a strâns între 38,6% și 40,6% din sufragii.

Diferența s-a mărit considerabil față de primul tur al alegerilor, desfășurat la finalul săptămânii trecute. Atunci, Iotova a obținut 34,76% din voturi, iar Ghiurov a înregistrat 31,95%. Campania câștigătoarei a pus un accent puternic pe refuzul acordării de asistență militară suplimentară pentru Ucraina. Iotova a pledat constant pentru identificarea unei soluții diplomatice la nivel regional. Contracandidatul său a susținut o abordare total diferită privind politica externă a statului.

Andrey Ghiurov și-a recunoscut oficial înfrângerea la scurt timp după publicarea primelor estimări.

„Acceptăm rezultatele, oricât de surprinzătoare ar fi. Campania se încheie, dar responsabilitatea nu încetează”, a declarat Ghiurov în fața jurnaliștilor prezenți la o conferință de presă organizată în Sofia.

Victoria de duminică marchează un moment istoric la sud de Dunăre, Iliana Iotova fiind pe cale să devină prima femeie care ocupă funcția de președinte al statului bulgar.