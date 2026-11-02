Harta puterii în PNL. Am întrebat liderii din teritoriu cine îl sprijină pe Bolojan

I-am întrebat pe președinții de filiale PNL dacă îl mai susțin pe Ilie Bolojan la șefia partidului, dacă tabăra anti-Bolojan ar putea răsturna masa puterii și dacă ar trebui organizate alegeri. Unii dintre președinții filialelor au răspuns, alții nu. Unii și-au asumat public poziția, alții au vrut să discutăm off the record. Vom reda mai jos răspunsurile pentru care am primit aprobare, cu nume și prenume, dar și opinii „de după perdea”.

Întebările adresate:

Credeți că Ilie Bolojan ar trebui să rămână în continuare la conducerea partidului sau e nevoie de o nouă direcție a partidului, acum că ați intrat în opoziție?

Cum simțiți acum situația în partid? Există „facțiuni” care și-ar dori să schimbe conducerea? Credeți că Ilie Bolojan va fi contestat?

E nevoie de un nou Congres?

Ar trebui organizate noi alegeri în filiale? (având în vedere că au tot fost amânate)

Răspunsurile liderilor

(liderii care au vrut să vorbească on the record)

Mircea Fechet, Bacău

Îl susțin pe Ilie Bolojan în continuare. E nevoie de o clarificare rapidă. Odată instalat noul guvern și PNL fiind în opoziție, un congres făcut rapid, să nu așteptăm cu anii, ar putea să dea legitimitate conducerii nou alese să își ducă mai departe proiectele.

Nu mă sperie o eventuală concurență dacă va fi cazul. Noi am mai trecut printr-un festival al democrației și știm care sunt costurile politice, dar în același timp, e un lucru sănătos. Cred că trebuie făcute alegeri în filiale. Eu sunt președinte din 2020 și resimt nevoia de a veni din nou în fața colegilor și să îi întreb dacă suntem în direcția corectă sau nu. Doar că probabil fiecare are propriile socoteli în filială și propriile probleme.

Daniel Buda, Cluj

Sunt absolut convins că Ilie Bolojan trebuie să rămână președintele PNL!

Doar în vremea comunismului Conducătorul era iubit de toată lumea! Suntem un partid democratic, iar libertatea de opinie trebuie respectată; în același timp, voința majorității trebuie să prevaleze! Așa este în democrație!

Nu văd rostul unui Congres acum!

Alegerile din filiale sunt importante, dar cred că este nevoie de consolidarea partidului în interior, de a deschide porțile partidului către alte persoane, consolidarea activității comisiilor de specialitate și, bineînțeles, vor fi și alegeri în filiale!

Florin Mitroi, Constanța

Cred că, în acest moment, nu trebuie să ne grăbim să deschidem lupte interne. Adversarii noștri au suficiente probleme de rezolvat și decizii importante de luat. Nu cred că trebuie să le oferim satisfacția unui PNL dezbinat. Cred că prioritatea noastră trebuie să fie ceea ce avem de făcut pentru România.

Până la urmă, oamenii nu sunt preocupați de disputele noastre interne, ci de problemele pe care le au zi de zi: prețuri, facturi, locuri de muncă și perspective pentru familiile lor. Ei așteaptă soluții concrete, seriozitate și respect față de angajamentele asumate.

PNL trebuie să demonstreze că poate rămâne o forță politică relevantă și că își poate continua munca pentru români, inclusiv din opoziție.

Într-un partid liberal este firesc să existe opinii diferite și voci critice. Libertatea de exprimare și dezbaterea internă sunt lucruri pe care trebuie să le respectăm. Important este ca aceste discuții să fie constructive și să nu se transforme în conflicte care slăbesc partidul.

Cred că există și oameni care ar putea profita de o eventuală divizare a PNL, dar noi trebuie să fim mai preocupați de ceea ce așteaptă românii de la noi. Oamenii s-au săturat de conflicte politice fără rezultate.

Oamenii nu sunt preocupați de conflictele noastre, ci de prețuri, facturi și locuri de muncă. Prioritatea noastră trebuie să fie găsirea unor soluții concrete și recâștigarea încrederii românilor.

Cred că alegerile interne sunt necesare, dar trebuie organizate la momentul potrivit și cu obiectivul clar de a consolida partidul. Așa cum am acordat guvernului un răgaz pentru a demonstra ce poate face, cred că avem nevoie de echilibru și responsabilitate și în interiorul PNL.

Nu trebuie să fugim de alegeri, dar nici să le transformăm într-un motiv de confruntare internă. Avem nevoie de filiale puternice, de oameni implicați și de organizații conectate la problemele comunităților pe care le reprezintă.

Un partid puternic nu se construiește doar prin alegeri interne, ci și prin legătura permanentă cu oamenii. Până la urmă, relevanța unui partid se măsoară și prin ceea ce face pentru oameni, nu doar prin ceea ce se întâmplă în interiorul său.

Cred că am avut suficiente confirmări și reconfirmări. În acest moment, prioritatea trebuie să fie guvernarea și măsurile concrete pe care aceasta trebuie să le ia. Am vorbit despre un răgaz de șase luni și cred că trebuie să judecăm după rezultate, nu după declarații și calcule politice.

În această perioadă, PNL trebuie să rămână o forță echilibrată și o voce puternică între extremism și populism. Trebuie să îi reprezentăm pe oamenii de bună-credință care cred în muncă, în corectitudine și într-o Românie reformată, în care lucrurile se fac cinstit și responsabil.

Un Congres trebuie organizat atunci când servește interesului partidului și contribuie la consolidarea lui, nu doar pentru a alimenta discuțiile despre funcții. Avem de demonstrat că putem face politică responsabilă și din opoziție.

Românii nu ne cer să fim de acord în toate, dar ne cer să fim serioși, să ne respectăm angajamentele și să găsim soluții. PNL trebuie să demonstreze că înțelege aceste așteptări și că poate fi o voce echilibrată, responsabilă și credibilă pentru România.

Virgil Guran, Dâmbovița:

Îi acord sprijinul lui Ilie Bolojan. Sunt anumite lucruri pe care trebuie să le schimbăm, dar împreună cu Ilie Bolojan, și eu cred că are capacitatea de a înțelege acum lucrurile și a face anumite schimbări. Nu să schimbăm oameni, să schimbăm puțin mentalitatea de lucru și modul de a comunica între noi, că aici a fost o problemă la un moment dat la noi în partid, nu se mai comunica foarte eficient între noi. Dar îl sprijin și vă spun de ce: printre altele, nu văd, în momentul de față nu există cineva care să se contureze clar ca și lider și să aducă rezultate mai bune în partid.

Se pot organiza alegeri în filiale, nu este o problemă. Deci eu cred că este normal să fie și alegeri, dar dacă nu le facem repede, nu mai are rost, pentru că se apropie alegerile locale, parlamentare (…) Deci în cazul în care s-ar hotărî acum să se facă repede, în câteva luni, este în regulă. Dacă nu se fac acum, nu mai este necesar, că nu ne ajută cu nimic. Întotdeauna la alegeri interne există un anumit război intern și să intrăm în precampanii cu războaie interne nu este cazul.

Întotdeauna într-un partid, și la nivel național și la nivel județean, există și o opoziție care poate să fie mai puternică sau mai puțin puternică. Întotdeauna când un lider nu mai are o funcție foarte importantă în țară, există discuții, există frământări. Dar, una peste alta, dacă mă întrebați pe mine, și eu cred că simt pulsul partidului în general, că-l cunosc, nu cred că se pune problema în momentul de față să existe schimbări.

În același timp, îi consider colegi pe cei care sunt numiți în toate felurile, și trădători și nu știu cum, eu nu-i consider trădători. Asta a fost ideea în momentul acela, nu cred că a fost o idee prea fericită, dar asta a fost ideea lor, asta au discutat-o, asta au încercat.

Vetuța Stănescu, Hunedoara

Îl susțin pe Ilie Bolojan și consider că trebuie să continue la conducerea PNL. Avem nevoie de coerență și de o direcție clară pentru această etapă.

În orice partid există opinii diferite și este firesc să existe dezbateri. Nu aș specula despre facțiuni sau contestări. Susțin continuarea proiectului condus de Ilie Bolojan.

Da, consider că alegerile în filiale trebuie organizate, pentru ca membrii să își desemneze conducerile și să fie reprezentate toate organizațiile la viitorul Congres.

Congresul trebuie organizat la termen, anul viitor, după încheierea alegerilor în filiale. Aceasta este ordinea firească în care să discutăm despre conducere, echipă și direcția partidului.

Alexandru Muraru, Iași

Am constatat că sprijinul pentru Ilie Bolojan e mai mare chiar decât în momentul în care am venit președinte la PNL în decembrie 2024 și chiar mai mare decât în momentul iunie 2025. Deci toate momentele astea nu au făcut decât să-l întărească în partid. Și a mai fost un lucru important. În momentul în care s-a petrecut această încercare de a rupe partidul cu sprijinul lui Nicușor Dan, în momentul ăla tot partidul s-a pus în spatele lui Ilie Bolojan. Sigur, cu excepția trădătorilor de rigoare. Eu cred că Ilie Bolojan nu va avea contracandidat mult și bine în PNL. Nu există, în primul rând, alternativă la Ilie Bolojan, pentru că nu este un lider care să aibă câteva componente esențiale.

Noi va trebui probabil să facem două congrese, unul pentru statut și unul pentru conducere, adică să repetăm congresul din iulie, sau să mergem pe vechiul statut. Asta speră puciștiii. Ați văzut mesajele pe care le-au dat că ar trebui să facem alegeri? Pentru că ei speră că la votul, nu pe moțiune, ci așa cum a fost anul trecut, ei vor reuși să spargă acest front pro-Bolojan și să intre, fiind vot liber, să bage în privință președinte, doi membri de birou și așa mai departe. Dacă mă întrebați pe mine, partidul va trebui să… și partidul ăsta se va întâmpla, se va mobiliza pentru alegeri.

Nu văd aici o problemă (n.r – în organizarea alegerilor la filiale). Problema este de timing și să nu repetăm greșeala din 2021. Adică noi nu trebuie să întindem aceste alegeri ca să transformăm totul într-o bătălie pe viață și pe moarte între noi, sigur. Alegerile trebuie să fie alegeri, dar cred că e important să le facem relativ repede. Fie până în primăvara anului viitor, când probabil vom face congresul, fie după. Aici există două modele. Ori se face un congres și alegerile se fac de sus în jos, ori se fac alegerile de jos în sus și ele… Ele, practic, congresul încheie alegerile din organizații.

Laurențiu Leoreanu, Neamț

E nevoie de o regândire a strategiei partidului pe perioada următoare. Dar nu. De ce fără Ilie Bolojan? Noi, românii, avem tradiția asta să ne ucidem conducătorii, să ne ucidem coordonatorii. Avem în sânge acest lucru din istorie. Dacă plecăm de-a lungul istoriei noastre, tot am făcut astfel de lucruri. Nu, eu nu cred că un om care a trecut prin momente grele, care a reușit cu un partid de la 8,5-9% să-l aducă la 17-18%, trebuie aruncat peste bord. Nu cred asta.

Eu îi respect pe fiecare dintre colegii mei și le respect și opiniile. Pot avea și opinii contra, pot avea și opinii pro. Nici eu nu înseamnă că am îmbrățișat întotdeauna ideile conducerii partidului, chiar și a lui Ilie Bolojan. Am avut opinii în interiorul forurilor de conducere, în Biroul Politic Național al PNL din care fac parte. Mi-am exprimat punctul de vedere întotdeauna corect, clar. Am ales întotdeauna să mă exprim în interiorul partidului și să nu fac circ în afara partidului. E corect, mai ales într-un partid liberal, să existe și viziuni și puncte de vedere diferite.

Colegii mei, chiar dacă au avut alte puncte diferite, probabil au avut alte rațiuni prin care au încercat să-și împingă anumite idei. Eu cred că într-un partid mare, într-un partid în care sunt mulți lideri, pot fi și opinii diferite. Asta nu înseamnă că trebuie să ne aruncăm în aer, să facem o implosie în interiorul Partidului Național Liberal.

Marilen Pirtea, Timiș

Intrarea în opoziție deschide, în mod firesc, o nouă etapă pentru PNL. Cred că va fi necesară o dezbatere serioasă în interiorul partidului despre obiectivele noastre, despre organizare și despre ceea ce avem de făcut în următorii doi ani. Ilie Bolojan a vorbit el însuși despre necesitatea reorganizării partidului. Aceste discuții trebuie purtate la momentul potrivit, în cadrul structurilor statutare, fără concluzii stabilite dinainte. Important este ca PNL să iasă mai puternic din această perioadă.

PNL este un partid mare, cu oameni care au experiențe și opinii diferite. Este absolut normal să existe dezbateri, mai ales după o perioadă politică atât de complicată. Nu cred însă că trebuie să transformăm orice diferență de opinie într-o dispută între tabere. Fiecare coleg are dreptul să își exprime punctul de vedere, iar deciziile se iau democratic. Ceea ce contează este să avem capacitatea de a construi împreună, nu de a ne consuma energia în dispute interne.

Este o chestiune care trebuie discutată în partid și decisă în conformitate cu prevederile statutare. Nu cred că trebuie să anticipăm acum nici calendarul, nici concluziile unei asemenea dezbateri. Un Congres trebuie să aibă o miză politică reală, să clarifice direcția partidului și obiectivele pentru perioada următoare. Nu trebuie redus la o discuție despre cine ocupă o funcție sau alta.

Organizațiile locale reprezintă fundamentul oricărui partid și trebuie să aibă conduceri legitime și puternice. În privința alegerilor interne, lucrurile sunt clare: se vor aplica prevederile statutare, iar organismele competente vor stabili calendarul. Important este ca acest proces să fie bine organizat, transparent și să contribuie la consolidarea partidului. Avem nevoie de organizații preocupate de comunitățile pe care le reprezintă și de pregătirea viitoarelor alegeri.

Liderii de la Mureș (Ciprian Dobre), Maramureș (Ionel Bogdan), Bistrița (Robert Sighiartău) ne-au transmis că îl susțin pe președintele PNL.

Președinții de sectoare au fost direct numiți de Ilie Bolojan, așa că aici, lucrurile sunt clare.

Redăm și reacțiile președinților de filiale care au vrut să rămână anonime.

„Până acum a existat o majoritate solidă în jurul președintelui Bolojan. Im organizații, procentul e mare al celor care spun ca ne prinde bine o perioadă de opoziție. Deci nu cred ca are nici cea mai mică problemă în partid Ilie Bolojan .

Cei din „facțiuni” sunt cei cunoscuți. Ei au fost în toate conducerile de până acum. Aceiași. Când au condus ei partidul, rezultatul a fost slab. Vezi Gorghiu președinta PNL. Când s-au schimbat conducerile, aceiași au încercat negocieri cu președinții. Cu unii le-a mers, cu alții nu. Când nu le-a mers, vezi cu Orban , Bolojan, se identificau, erau vizibili ca grupare. Când le-a ieșit, s-au pierdut în masa partidului – vezi Cîțu, Ciucă.

E nevoie de două congrese, unul pentru statut, validat, apoi altul pentru oameni.

„Alegerile din filiale vor crea dispute”

Ar trebui organizate alegeri în filiale, în mod normal. Însă se vor băga și vor crea dispute contraproductive în organizații. Pentru a încerca să-și impună oameni: nu vor avea mult succes, însă vor crea atmosfera. De care nu avem nevoie”, a spus unul dintre președinți.

„Atâta timp cât congresul de anul trecut a fost anulat, probabil că statutar vom avea alegeri în partea anului viitor. Pentru că președintele a fost ales în 2025 pentru un mandat de 2 ani, dacă-mi amintesc bine. Eu cred că, în momentul de față, avem o conducere stabilă, aleasă la congres și care se bucură de încredere până la organizarea noilor alegeri în vara viitoare”, ne-a spus un alt liberal.



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