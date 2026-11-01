VIDEO Mii de oameni au protestat în Israel pentru înlăturarea lui Netanyahu. Susținătorii lui Netanyahu nu vor guvern cu „teroriștii”

Mii de oameni s-au adunat sâmbătă în Piața Habima din Tel Aviv pentru a îndemna opoziția israeliană să încheie un acord cu partidele arabe pentru a-l înlătura pe premierul Beniamin Netanyahu.

Ei cer un guvern format din partide arabe și evreiești, după ce oponenții premierului Benjamin Netanyahu au obținut o majoritate combinată de 67 de locuri în alegerile de marți pentru Knesset.

Susținătorii opoziției cer parteneriat cu arabii

Protestatarii au scandat sloganuri precum „Evreii și arabii refuză să fie dușmani” și „nu rasismului, da parteneriatului”.

Protestul a fost condus de grupul socialist binațional de stânga Standing Together.

Protestatarii prezenți la miting au declarat pentru AFP că aceasta ar putea fi „ultima șansă pentru o schimbare reală” și că Netanyahu, prim-ministrul cu cel mai îndelungat mandat, de 17 ani, este un „mare manipulator”.

Principalul lider al opoziției, Gadi Eisenkot, a exclus anterior formarea unei coaliții cu partidele arabe din Israel, dar un blocaj în alegerile de marți înseamnă că o susținere a partidelor l-ar putea ajuta să formeze un guvern.

Susținătorii lui Netanyahu acuză partidele arabe că au furat alegerile

Contraprotestatarii au participat și ei la demonstrații. Susținătorii lui Netanyahu au strigat că nu vor ca „Israelul să nu aibă un guvern cu teroriști”, scrie Times of Israel.

Ei cer o anchetă pentru acuzații de fraudă electorală, după ce partidul Likud al lui Netanyahu a acuzat partidele arabe că „fură alegerile” cu sprijinul unor guverne străine ostile.

Blocul lui Netanyahu a câștigat 53 de locuri în alegerile de marți, în timp ce blocul lui Eisenkot a obținut 48, ceea ce înseamnă că niciuna dintre părți nu poate forma un guvern doar în parlamentul israelian cu 120 de locuri. Partidele arabe au câștigat un număr fără precedent de 19 locuri.

Fără sprijin arab sau dezertări din partea „blocului Schimbării”, nici Netanyahu, nici adversarii săi sioniști nu vor putea asigura o majoritate guvernamentală în noul Knesset — care va depune jurământul pe 10 noiembrie.