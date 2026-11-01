Mobila veche nu poate fi lăsată oriunde. Unde se predă gratuit și ce amenzi riscă cei care o abandonează

Când depozitarea temporară devine abatere

Legea prevede reguli precise pentru predarea deșeurilor voluminoase, iar pentru persoanele fizice sancțiunile pot urca până la 45.000 de lei.

Cine nu respectă procedura de colectare riscă astfel ca mobila lăsată „doar pentru câteva zile” să fie tratată drept o faptă pe care legea o sancționează, potrivit Digi24.ro.

Predare gratuită, în campanii sau la centre dedicate

Pentru a scăpa de mobilier sau de saltele fără să le abandoneze pe domeniul public, cetățenii au la dispoziție mai multe variante legale, arată sursa citată. Obiectele pot fi duse gratuit fie la centrele amenajate special, fie în timpul campaniilor de colectare organizate periodic.

Despre aceste campanii, autoritățile locale sunt obligate să informeze populația.

OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor prevede că populația poate preda gratuit deșeurile voluminoase. Separat, Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților cere, la art. 4, ca aceste deșeuri, inclusiv mobilierul și saltelele, să fie colectate separat.

Colectarea se face fie după un program stabilit împreună cu autoritățile administrației publice locale, fie la cererea celor care generează deșeurile.

Ridicarea de acasă, la cerere și cu plată

Mobila poate fi preluată și direct de la domiciliu, dacă proprietarul trimite o solicitare operatorului de salubrizare.

În acest caz, serviciul poate fi taxat, cu tariful aplicat colectării și gestionării acestui tip de deșeuri. Cererea se poate face la telefon, pe e-mail, prin platforme online sau prin orice alt canal oferit de operator.

Procedura diferă de la o localitate la alta, iar cetățenii ar trebui să verifice informațiile publicate de primărie sau de operatorul de salubrizare, mai ales programul de colectare, punctele de predare și condițiile în care se poate cere ridicarea de acasă.

Holul și casa scării nu sunt spații de depozitare

Chiar dacă operatorul urmează să ridice mobila, asta nu înseamnă că ea poate fi lăsată oriunde în bloc. Chiar și pentru un timp scurt, obiectele puse pe holuri, pe casa scării sau pe căile de acces trebuie să respecte regulile de folosire a proprietății comune și normele de prevenire a incendiilor.

Legea nr. 196/2018 încadrează, de regulă, curțile, căile de acces, scările, casa scării, coridoarele și holurile în categoria părților comune ale. Aceste spații trebuie folosite conform destinației lor și cu respectarea drepturilor celorlalți proprietari.

Accesul nu trebuie îngreunat, iar siguranța locatarilor nu trebuie pusă în pericol.

Mobila în fața blocului, doar în locul și la ora anunțate

Mobilierul vechi poate fi scos în fața blocului numai în condițiile stabilite de autoritatea locală și de operatorul de salubrizare, prin procedura de colectare.

Abandonarea mobilierului pe domeniul public, în afara spațiilor și procedurilor autorizate, poate costa scump. Persoanele fizice care încalcă aceste reguli riscă, arată sursa citată, „amenzi cuprinse între 30.000 și 45.000 de lei”.

Pentru persoanele juridice, sancțiunea urcă la 50.000-70.000 de lei. Pe lângă amendă, cel care abandonează deșeuri trebuie să plătească din propriul buzunar și eliminarea lor, și curățarea zonei unde le-a lăsat.

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