VIDEO Noi incidente cu drone rusești la Cernăuţi. Fragmentele unei drone au provocat un incendiu. O persoană, rănită

Fragmentele unei drone ruseşti doborâte de apărarea antiaeriană ucraineană au căzut duminică, în oraşul Cernăuţi, provocând avarierea unei clădiri administrative şi izbucnirea unui incendiu. O persoană a fost rănită.

Incidentul s-a produs în timpul unei noi alerte aeriene în regiunea Cernăuţi, pe fondul intensificării atacurilor ruseşti cu drone asupra teritoriului ucrainean, potrivit ultimelor informaţii comunicate de primarul Roman Kliciuk, relatează BucPress, publicație a românilor din Cernăuți.

Regiunea Cernăuţi a fost vizată de mai multe atacuri cu drone ruseşti în ultimele săptămâni. Incidentele repetate arată că regiunea Cernăuți, situată în apropierea frontierei cu România și la o distanță considerabilă de linia frontului, rămâne vulnerabilă în fața atacurilor aeriene rusești. Chiar și atunci când dronele sunt interceptate, căderea fragmentelor acestora poate provoca incendii, pagube materiale și victime în rândul populației civile.

Primarul: „Au căzut fragmentele unei drone inamice doborâte”

Primarul oraşului Cernăuţi, Roman Kliciuk, a anunţat iniţial că fragmentele unui aparat de zbor fără pilot, interceptat de forţele ucrainene, au căzut în oraş, iar autorităţile verificau eventualele pagube.

„Pe teritoriul oraşului au căzut fragmentele unei drone inamice doborâte. Informaţiile despre posibilele pagube sunt în curs de clarificare. Alerta aeriană continuă. Aveţi grijă de voi şi rămâneţi în adăposturi până la încetarea alertei”, a transmis edilul.

Primarul a revenit apoi și a spus că, potrivit informaţiilor preliminare, o clădire administrativă a fost avariată, iar incendiul izbucnit în urma incidentului a fost localizat rapid de echipele de intervenţie.

„O clădire administrativă a fost avariată, potrivit informaţiilor preliminare. Incendiul a fost localizat operativ. Două persoane au suferit răni uşoare. Mulţumesc tuturor serviciilor pentru intervenţia promptă”.

Ulterior a revenit și a spus că o singură persoană a fost de fapt rănită.

El le-a mulţumit forţelor de apărare antiaeriană pentru neutralizarea unei noi ţinte ruseşti şi i-a îndemnat pe locuitori să rămână în adăposturi până la încetarea alertei aeriene.

Mai multe atacuri asupra regiunii Cernăuți în ultimele zile

Regiunea Cernăuți a fost vizată în repetate rânduri de drone rusești în ultimele săptămâni.

La 26 octombrie, fragmentele unei drone de atac cu propulsie reactivă au avariat un obiectiv al infrastructurii energetice regionale, provocând întreruperi ale alimentării cu electricitate.

Incidentul a afectat și funcționarea unor servicii publice din orașul Cernăuți, potrivit postului public Suspilne Cernăuți.

Un alt incident s-a produs în seara zilei de 31 octombrie, când o dronă rusească a pătruns în spațiul aerian al regiunii Cernăuți. Șeful Administrației Militare Regionale, Ruslan Osîpenko, a anunțat că fragmentele aparatului au fost descoperite pe un teren deschis din raionul Cernăuți. În acel caz nu au fost înregistrate victime sau distrugeri, a transmis Suspilne.

Anterior, pe 16 octombrie, grănicerii ucraineni din regiunea Cernăuți au doborât o dronă rusească, probabil de tip Gerbera, în apropierea frontierei cu Republica Moldova.

În timpul alertelor din 16–17 octombrie, patru aparate fără pilot rusești au pătruns în spațiul aerian regional, potrivit autorităților ucrainene.

Atacurile din ultimele zile evidențiază importanța sistemelor de apărare antiaeriană, dar și riscurile de securitate la care sunt expuse localitățile din vestul Ucrainei, considerate multă vreme mai sigure decât regiunile apropiate de linia frontului.