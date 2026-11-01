Daria Silişteanu, argint la înot la Jocurile Olimpice pentru Tineret Dakar 2026. Prima competiție olimpică din Africa

Silişteanu a încheiat finala cu timpul 1:00.31, 100 m fluture.

Ana Dima
Daria Silişteanu, argint la înot la Jocurile Olimpice pentru Tineret Dakar 2026. Prima competiție olimpică din Africa

Silişteanu a încheiat finala cu timpul 1:00.31, 100 m fluture.

Sportiva Daria Silişteanu este vicecampioană olimpică de tineret la înot, unde a câștigat medalia de argint în proba de 100 m fluture, la Jocurile Olimpice pentru Tineret Dakar 2026.

Silişteanu a încheiat finala cu timpul 1:00.31.

Daria Silișteanu are 17 ani. S-a născut pe 10 martie 2009, la Fălticeni. Este una din cele mai promițătoare înotătoare ale României și portdrapelul delegației României la Jocurile Olimpice de Tineret Dakar 2026.

Medalia de aur i-a revenit rusoaicei Serafima Fokina (59.81).

Pe a treia treaptă a podiumului a urcat sportiva braziliană Ana Julia Aguiar Amaral, cu timpul 1:00.49.

16 sportivi reprezintă România la JOT Dakar 2026. Ei concurează la atletism, box, canotaj pe mare, gimnastică artistică, înot, lupte pe plajă, scrimă, tenis de masă, tir cu arcul şi triatlon.

Ce sunt JOT Dakar 2026

JOT Dakar 2026 înseamnă Jocurile Olimpice de Tineret – Dakar 2026 (Youth Olympic Games – YOG), o competiție sportivă internațională organizată sub egida Comitetului Internațional Olimpic (CIO).

Este un eveniment olimpic dedicat sportivilor tineri, în general cu vârste între 15 și 18 ani, și reprezintă echivalentul Jocurilor Olimpice, dar pentru generația tânără de performeri.

Ediția din 2026 are o semnificație istorică: este primul eveniment sportiv olimpic organizat vreodată pe continentul african, arată pagina competiției.

Evenimentul se desfășoară în perioada 31 octombrie – 13 noiembrie 2026, în Senagal. Competiția a fost deschisă oficial ieri, 31 octombrie.

Participă aproximativ 2.650–2.700 de sportivi. Sunt reprezentate peste 200 de comitete olimpice naționale și un număr de 153 de probe cu medalii.

Probele se țin la Dakar, Diamniadio și Saly. Vârsta sportivilor este de maximum 17 ani la momentul competiției.

Printre cele 25 de sporturi de competiție se numără: Atletism și înot; Baschet 3×3; Box și lupte; Fotbal în sală (futsal); Gimnastică; Judo și taekwondo; Rugby în 7; Skateboarding; Breaking; Wushu; Volei pe plajă.

Există și alte 10 sporturi de prezentare și implicare a tinerilor, între care surfing, tenis, golf și escaladă.

Primul eveniment olimpic găzduit de Africa

Africa găzduiește pentru prima dată un eveniment olimpic. Este prima ediție a Jocurilor Olimpice de Tineret care include o echipă olimpică a refugiaților.

CIO urmărește să folosească evenimentul pentru dezvoltarea sportului și infrastructurii sportive africane.

Competiția este organizată cu paritate de gen între participante și participanți.

JOT nu trebuie confundate cu Jocurile Olimpice pentru seniori. Sunt o competiție internațională de elită pentru tineret, dar au și o componentă educațională și culturală importantă.

Distribuie articolul pe:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.
Adevarul.ro
Urban.ro
Medikatv.ro
Casalux.ro
București.ro
Casa-grădina.ro
Cotidianul RO este parte a Clever Media
Prima TV Prima TV Moldova Prima 4K Prima News primaplay.ro Prima Sport 1 2 3 4 5 Profit.ro Cotidianul.ro Nostalgia Tv Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Cinemaraton Plus Prima Comedy Prima History Prima World Life.ro terrazarandia.ro Agro TV Servus Cluj vatabai.ro