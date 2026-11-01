Noi taloane de pensie pentru beneficiarii care primesc banii pe card, în patru județe. Cod QR și informații suplimentare

Începând cu luna noiembrie, Casa Națională de Pensii Publice va distribui noile taloane mov pentru pensionarii care primesc pensia în cont bancar sau pe card, în județele Bistrița-Năsăud, Covasna, Harghita și Ialomița. Noile documente au o grafică îmbunătățită, prezintă mai detaliat sumele care compun dreptul de plată și includ un cod QR. Introducerea lor se va face treptat, pentru ca procesul să poată fi urmărit și îmbunătățit pe baza experienței beneficiarilor. „Vreau să îi asigur pe pensionarii din aceste județe că taloanele sunt oficiale, tipărite de Casa Națională de Pensii Publice”, spune ministrul Florin Manole, într-o postare pe Facebook, duminică, 1 noiembrie. Talonul de pensie este transmis lunar beneficiarilor și arată suma plătită, eventualele rețineri și celelalte drepturi acordate prin casa teritorială de pensii.

Cât timp trebuie păstrate taloanele

Legislația sistemului public de pensii nu stabilește o perioadă obligatorie în care pensionarii trebuie să păstreze toate taloanele primite lunar, astfel că beneficiarii nu sunt obligați să arhiveze fiecare document.

Acestea pot fi însă utile dacă apar neconcordanțe între sumele primite sau dacă trebuie verificată evoluția pensiei de la o lună la alta.

Din acest motiv, este indicată păstrarea taloanelor care consemnează schimbări ale cuantumului pensiei, diferențe de plată, popriri sau alte rețineri.

Talonul este folosit, în principal, pentru dovedirea venitului lunar și, în anumite situații, a calității de pensionar.

În funcție de procedură, unele instituții pot solicita cel mai recent cupon atunci când acordă servicii sau beneficii pentru care este necesară verificarea veniturilor. În alte situații poate fi acceptată o adeverință de venit sau un document echivalent.

Talonul apare și în anumite proceduri din domeniul asistenței sociale. De exemplu, ultimul cupon poate fi solicitat, dacă este cazul, în documentația necesară pentru admiterea în centre publice rezidențiale sau de zi destinate persoanelor adulte cu handicap.

Pensionarii care își primesc drepturile într-un cont curent sau pe card pot opta pentru transmiterea electronică a documentului de informare privind plata pensiei, care poate fi consultat în contul personal de pe portalul CNPP și are aceeași valoare juridică precum varianta transmisă în format fizic la domiciliu.