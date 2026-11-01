Heidi Klum a fost de nerecunoscut la petrecerea de Halloween de la New York, unde s-a costumat într-o palmă amputată gigantică șiroind de sânge. I s-au văzut doar ochii și gura, sângele îi curgea din gură în timp ce își scotea limba. Vârful palmei se termina cu o colecție însângerată de ligamente și tendoane atârnate.
Costumul reprezenta propria ei mână stângă, cu unghii lungi și roșii, un inel pentru degetul mare, inelul de logodnă și verigheta, transmite BBC.
Alături de ea s-a aflat un grup de ajutoare în costume de protecție pătate de sânge.
Ideea, le-a spus ea reporterilor, i-a venit anul trecut. „M-am uitat la mâna mea și m-am gândit: «Hei, cred că aș putea cumva să-mi încapă corpul în asta»”, a spus Klum.
Celebră pentru costumele ingenioase de Halloween
Supermodelul, devenită personalitate TV, a devenit virală în 2022, când a ajuns la petrecere la capătul unei undițe, îmbrăcată într-un costum de vierme.
În urmă cu mai mulți ani a venit costumată ca Medusa, figura mitologică greacă, apoi într-un „Transformer” înalt de 2,4 metri, un vârcolac din videoclipul piesei „Thriller” al lui Michael Jackson, o clonă însoțită de mai mulți sosii ale lui Klum și Kali, zeița hindusă cu mai multe brațe a morții și distrugerii.
Vedeta a spus că i-a luat cam cinci-șase ore numai să-și îmbrace costumul, dar realizarea lui a durat mult mai mult.
Ea a postat indicii pe Instagram înainte să apară îmbrăcată în el, în timp ce i se aplicau proteze însângerate pe față.
„Cel mai greu este să-l cari”
„Fără îndoială, cel mai greu lucru este să-l cari”, a spus Klum. „E destul de greu.”
Soțul ei, muzicianul Tom Kaulitz, nu a participat anul acesta pentru că era în turneu. Dar detaliile de pe costumul ei includ un tatuaj cu numele lui pe degetul inelar, alături de liniile palmei și venele.
„Un pic din Tom e cu mine”, a spus ea.
Heidi Klum este un supermodel, actriță, prezentatoare TV și femeie de afaceri germană, născută pe 1 iunie 1973 în Bergisch Gladbach, Germania.
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2 comentarii
MWOOOOOOOOOOOOOO !
Oare ce o face ea cu mâna?