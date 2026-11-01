Heidi Klum a fost de nerecunoscut la petrecerea de Halloween de la New York, unde s-a costumat într-o palmă amputată gigantică șiroind de sânge. I s-au văzut doar ochii și gura, sângele îi curgea din gură în timp ce își scotea limba. Vârful palmei se termina cu o colecție însângerată de ligamente și tendoane atârnate.

Costumul reprezenta propria ei mână stângă, cu unghii lungi și roșii, un inel pentru degetul mare, inelul de logodnă și verigheta, transmite BBC.

Alături de ea s-a aflat un grup de ajutoare în costume de protecție pătate de sânge.

Ideea, le-a spus ea reporterilor, i-a venit anul trecut. „M-am uitat la mâna mea și m-am gândit: «Hei, cred că aș putea cumva să-mi încapă corpul în asta»”, a spus Klum.

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