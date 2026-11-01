Patru cutremure în câteva ore în România. Un alt seism s-a produs în Marea Neagră

Patru cutremure au fost înregistrate în zona seismică Vrancea în noaptea de sâmbătă spre duminică, 1 noiembrie 2026, într-un interval de mai puțin de șase ore. Seismele au avut magnitudini cuprinse între 2,1 și 3,6, potrivit datelor Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului. Seria mișcărilor seismice a fost urmată de un alt cutremur, produs duminică dimineață în Marea Neagră.

Activitatea seismică din România a început la scurt timp după miezul nopții, când aparatele de monitorizare au înregistrat primul cutremur în județul Vrancea. În orele următoare, alte trei mișcări tectonice au fost detectate în aceeași zonă seismică, la adâncimi diferite, scrie News.ro.

Primul seism s-a produs la ora 00:46, la o adâncime de 69,9 kilometri, și a avut magnitudinea de 3,0. Potrivit INCDFP, epicentrul a fost localizat la aproximativ 35 de kilometri sud de Focșani, 71 de kilometri sud de Buzău, 74 de kilometri est de Sfântu Gheorghe și 89 de kilometri est de Brașov.

Cel mai puternic cutremur a avut magnitudinea de 3,6

La mai puțin de o oră după prima mișcare seismică, la ora 01:35, a fost înregistrat un nou cutremur, cu magnitudinea de 3,6. Acesta s-a produs la o adâncime de 124,4 kilometri, fiind cel mai puternic dintre cele patru seisme raportate în Vrancea în cursul nopții.

Epicentrul a fost situat la 37 de kilometri sud de Focșani, 64 de kilometri sud de Buzău, 73 de kilometri est de Sfântu Gheorghe și 85 de kilometri est de Brașov. La ora 02:26, specialiștii au înregistrat al treilea cutremur, cu magnitudinea de 2,1, la o adâncime de 110,3 kilometri.

Acesta s-a produs tot în județul Vrancea, în apropierea acelorași localități. Seria seismelor a continuat duminică dimineață, la ora 06:33, când un al patrulea cutremur, cu magnitudinea de 2,5, a avut loc în zona seismică Vrancea, pe teritoriul județului Buzău.

Ultima mișcare tectonică din această serie a fost înregistrată la o adâncime de 144,4 kilometri, la aproximativ 49 de kilometri sud de Buzău, 57 de kilometri sud de Focșani și 70 de kilometri est de Brașov.

Cutremur și în Marea Neagră

Activitatea seismică nu s-a limitat la zona Vrancea. Duminică dimineață, la ora 07:03, a fost înregistrat un cutremur și în Marea Neagră. Potrivit datelor publicate de News.ro, acesta a avut magnitudinea de 3,6, egală cu cea a celui mai puternic seism produs în Vrancea în aceeași noapte.

În total, cinci cutremure au fost raportate în România și în zona Mării Negre în primele ore ale zilei de 1 noiembrie.

Un cutremur de 4,8 a avut loc în Vrancea în urmă cu două săptămâni

Noua serie de cutremure vine la aproape două săptămâni după un seism mai puternic, înregistrat pe 19 octombrie 2026. Atunci, un cutremur cu magnitudinea de 4,8 s-a produs la ora 11:51, în zona seismică Vrancea, județul Buzău. Potrivit datelor revizuite de INCDFP, acesta a avut loc la o adâncime de 124,1 kilometri.

Mișcarea tectonică a fost resimțită în mai multe regiuni ale țării, inclusiv în București, dar și în Republica Moldova. Zona Vrancea reprezintă principala regiune seismică a României și este cunoscută pentru cutremurele produse la adâncimi intermediare, care pot fi resimțite pe arii geografice extinse.