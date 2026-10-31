Locuitorii din județele Iași, Neamț, Vaslui, Bacău, Botoșani și Suceava au primit sâmbătă un mesaj RO-Alert. Ei au fost avertizaţi în legătură cu o „posibilă incursiune de drone” şi au primit recomandarea să se adăpostească. MApN a anunțat că a ridicat de la sol patru avioane F-16. Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au decolat de la Baza 71 Aeriană Câmpia Turzii, iar apoi alte două avioane F-16 au fost ridicate de la Baza 86 Aeriana Fetești și un elicopter IAR-330 SOCAT.

UPDATE – MApN: Alerta aeriană a fost extinsă pentru populația din județul Suceava, fiind transmis mesaj RO-Alert la 18:44

UPDATE – Mesaje RO-Alert au fost primit și în localități din Suceava.

UPDATE – MApN: Alerta aeriană a fost extinsă pentru populația din județele Botoșani și Bacău, fiind transmise mesaje RO-Alert la 18:10, respectiv 18:15. O nouă țintă aeriană a intrat neautorizat în spațiul aerian național dinspre Republica Moldova.

UPDATE – RO-ALERT Bacău (Urechești) – Un mesaj de alarmă aeriană a fost primit de locuitorii din Bacău.

UDPATE – MApN: „Au decolat două aeronave F-16 de la Baza 86 Aeriana de la Fetești și un elicopter IAR-330 SOCAT”

UPDATE – MApN: Alerta aeriană a fost extinsă pentru populația județului Vaslui, fiind transmis mesaj RO-Alert la ora 17:53

UPDATE – MApN: „Alerta aeriană a fost extinsă pentru populația județului Neamț, fiind transmis mesaj RO-Alert la ora 17:27”.

UPDATE – MApN: „În după-amiza zilei de 31 octombrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană, ce evolua la 10 km de granița cu Republica Moldova.

Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au decolat de la Baza 71 Aeriană Câmpia Turzii.

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la punerea în aplicare a măsurilor de alertare a populației din nordul județului Iași, fiind transmis un mesaj RO-Alert la ora 17.04”, transmite Ministerul Apărării Naționale.

UPDATE O dronă a fost filmată în zona localităţi Leţcani, din judeţul Iaşi.