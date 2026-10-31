Locuitorii din județele Iași, Neamț, Vaslui, Bacău, Botoșani și Suceava au primit sâmbătă un mesaj RO-Alert. Ei au fost avertizaţi în legătură cu o „posibilă incursiune de drone” şi au primit recomandarea să se adăpostească. MApN a anunțat că a ridicat de la sol patru avioane F-16. Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au decolat de la Baza 71 Aeriană Câmpia Turzii, iar apoi alte două avioane F-16 au fost ridicate de la Baza 86 Aeriana Fetești și un elicopter IAR-330 SOCAT.
UPDATE – MApN: Alerta aeriană a fost extinsă pentru populația din județul Suceava, fiind transmis mesaj RO-Alert la 18:44
UPDATE – Mesaje RO-Alert au fost primit și în localități din Suceava.
UPDATE – MApN: Alerta aeriană a fost extinsă pentru populația din județele Botoșani și Bacău, fiind transmise mesaje RO-Alert la 18:10, respectiv 18:15. O nouă țintă aeriană a intrat neautorizat în spațiul aerian național dinspre Republica Moldova.
UPDATE – RO-ALERT Bacău (Urechești) – Un mesaj de alarmă aeriană a fost primit de locuitorii din Bacău.
UDPATE – MApN: „Au decolat două aeronave F-16 de la Baza 86 Aeriana de la Fetești și un elicopter IAR-330 SOCAT”
UPDATE – MApN: Alerta aeriană a fost extinsă pentru populația județului Vaslui, fiind transmis mesaj RO-Alert la ora 17:53
UPDATE – MApN: „Alerta aeriană a fost extinsă pentru populația județului Neamț, fiind transmis mesaj RO-Alert la ora 17:27”.
UPDATE – MApN: „În după-amiza zilei de 31 octombrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană, ce evolua la 10 km de granița cu Republica Moldova.
Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au decolat de la Baza 71 Aeriană Câmpia Turzii.
Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la punerea în aplicare a măsurilor de alertare a populației din nordul județului Iași, fiind transmis un mesaj RO-Alert la ora 17.04”, transmite Ministerul Apărării Naționale.
UPDATE O dronă a fost filmată în zona localităţi Leţcani, din judeţul Iaşi.
„În urma notificării de către SMFA din cadrul MAPN despre posibilitatea pătrunderii unei drone în spaţiul aerian naţional, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă a transmis două mesaje de avertizare RO-Alert, unul pentru populaţie din judeţul Iaşi, iar cel de-al doilea pentru populaţia din judeţul Neamţ. Recomandăm cetăţenilor să îşi păstreze calmul, să manifeste vigilenţă şi să respecte indicaţiile transmise prin mesajul de avertizare. În cazul în care observă obiecte căzute din spaţiul aerian, să nu se apropie de acestea şi să anunţe imediat autorităţile, apelând numărul unic de urgenţă 112”, au transmis autorităţile din cele două judeţe.
Știrea inițială
Ieşenii au primit sâmbătă un mesaj RO-Alert despre o „posibilă incursiune de drone” şi li se recomanda să se adăpostească.
„Alarmă aeriană. Posibilă incursiune de drone. Păstraţi-vă calmul! Adăpostiţi-vă în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă. În lipsa unui afăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţi exteriori”, este conţinutul mesajului.
În mesajul RO-ALERT nu se precizează zona vizată sau durata alertei, transmite News.ro.
Şi locuitorii din Piatra Neamţ au primit un mesaj similar.