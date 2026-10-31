Noi numiri la stat. PSD isi aduce oamenii, garnitura veche pleaca

Schimbările de la nivelul Guvernului încep să se vadă și în conducerea ministerelor. Mariana Ioniță părăsește funcția de secretar general al Ministerului Transporturilor, în timp ce Ciprian-Nicolae Văcaru revine în funcția de secretar de stat la Ministerul Muncii. Deciziile au fost publicate vineri, 30 octombrie, în Monitorul Oficial, în contextul în care PSD își consolidează prezența în administrația centrală, după ieșirea PNL de la guvernare.

Potrivit Deciziei nr. 420, încetează, la cerere, exercitarea cu caracter temporar de către Mariana Ioniță a funcției de secretar general al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii. Mariana Ioniță ocupase această poziție în baza unei decizii semnate de fostul premier Ilie Bolojan. În luna mai, mandatul său temporar fusese prelungit pentru încă șase luni, începând cu 1 iulie 2026.

Ioniță are o experiență îndelungată în domeniul transporturilor. În trecut, aceasta a condus Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, iar ulterior a ocupat mai multe funcții de conducere în cadrul ministerului. Schimbarea are loc după instalarea noului Guvern condus de Luca Niculescu, în care Ministerul Transporturilor este coordonat de social-democratul Ștefan-Ovidiu Popa.

Ioniță, promovată când Sorin Grindeanu a preluat funcția de la MT

O mai regăsim pe Ioniță și în Consiliul de Administrație al Companiei Naționale de Investiții Rutiere (CNIR). Potrivit declarației de avere, actualul secretar general al Ministerului Transporturilor a încetat raporturile de muncă cu CNAIR în octombrie 2024.

Mariana Ioniță a ajuns la șefia Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) în 2020. „Consiliul de Administrație al CNAIR SA a desemnat-o astăzi, 25.02.2020, în funcția de Director General provizoriu al companiei, pe o perioadă de 4 luni începând cu data de 26.02.2020, pe Mariana Ioniță, care deținea funcția de Director Direcția Reglementări Tehnice și Autorizații de Construire în cadrul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor”, se arată într-un comunicat oficial.

Ciprian Văcaru revine la Ministerul Muncii

O altă decizie publicată în Monitorul Oficial îl privește pe Ciprian-Nicolae Văcaru. Prin Decizia nr. 423, acesta este numit din nou secretar de stat în cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale. Văcaru nu se află la primul mandat în această funcție. El fusese numit secretar de stat în octombrie 2025, însă a părăsit ministerul în aprilie 2026, când premierul Ilie Bolojan a semnat deciziile de eliberare din funcție a mai multor secretari de stat propuși de PSD.

Alte schimbări în instituțiile statului

Pachetul de decizii publicate vineri include și alte modificări la nivelul unor instituții publice.

Prin Decizia nr. 421, încetează, la cerere, exercitarea cu caracter temporar de către Ilie Bălășan a funcției de secretar general adjunct al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

Totodată, Radu Codruț Ștefănescu este numit director general, cu rang de secretar de stat, și președinte al Consiliului de administrație al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Numirea este prevăzută în Decizia nr. 422. O altă decizie privește numirea președintelui și a patru membri în Consiliul de administrație al Institutului European din România.

PSD își consolidează pozițiile în administrație

Mișcările de personal vin la aproximativ două săptămâni de la instalarea Guvernului Niculescu, susținut de PSD. Noul Executiv are 18 miniștri, dintre care 11 aparțin PSD, alături de un ministru delegat social-democrat.

După perioada în care PNL a condus Guvernul, schimbarea majorității guvernamentale este urmată de modificări în structurile de conducere ale ministerelor și instituțiilor subordonate.