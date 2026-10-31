Sondaj Avangarde: AUR conduce în intenția de vot la parlamentare. Ce așteaptă românii de la Guvernul Luca Niculescu

Reducerea cheltuielilor statului este principala măsură pe care românii o așteaptă de la Guvernul Niculescu, potrivit celui mai recent sondaj Avangarde, realizat în octombrie 2026. Aproape șase din zece respondenți consideră că executivul ar trebui să înceapă reducerea deficitului bugetar prin tăierea cheltuielilor publice. În același timp, jumătate dintre participanții la cercetare consideră că decizia PNL de a vota învestirea noului guvern a fost mai degrabă greșită.

Datele cercetării arată că noul executiv pornește cu așteptări importante din partea populației, în condițiile în care 78% dintre români consideră că țara se îndreaptă într-o direcție greșită. Doar 16% apreciază că direcția este una bună, în timp ce 6% nu au oferit un răspuns.

Ce vor românii să facă Guvernul Niculescu în primul rând

Întrebați care ar trebui să fie prima prioritate a Guvernului Niculescu, 30% dintre respondenți au indicat creșterea salariilor și a pensiilor. Pe locul al doilea se află combaterea corupției, menționată de 21% dintre participanți.

Reducerea deficitului bugetar și a datoriei publice este considerată prioritate de 19% dintre cei chestionați, în timp ce 15% indică reducerea cheltuielilor statului, inclusiv a aparatului bugetar și a instituțiilor publice.

Investițiile în infrastructură, precum autostrăzile, spitalele și școlile, au fost menționate de 7% dintre respondenți. Alte 4% consideră că finanțarea sistemului de sănătate ar trebui să fie principala preocupare a executivului. Tot 4% nu au știut sau nu au dorit să răspundă.

59% vor reducerea cheltuielilor statului pentru diminuarea deficitului

Una dintre cele mai relevante întrebări ale sondajului vizează soluțiile prin care Guvernul ar trebui să reducă deficitul bugetar.

59% dintre respondenți consideră că statul ar trebui să înceapă prin reducerea propriilor cheltuieli. Aceasta este de departe cea mai populară variantă dintre cele prezentate în cercetare.

Pe locul al doilea se află majorarea taxelor pentru averi și companii, susținută de 20% dintre participanți. Alte 4% consideră că România ar trebui să se împrumute mai mult, fără să adopte alte măsuri.

Doar 3% spun că deficitul nu ar trebui redus acum, în timp ce 2% susțin creșterea generală a taxelor și impozitelor. Înghețarea salariilor și pensiilor este indicată de numai 1% dintre respondenți. Alți 11% nu au oferit un răspuns.

Jumătate dintre români consideră greșit votul PNL pentru Guvernul Niculescu

Sondajul Avangarde a măsurat și percepția populației asupra deciziei PNL de a vota învestirea Guvernului Niculescu, în condițiile în care liberalii au anunțat că rămân în opoziție.

50% dintre respondenți consideră că votul liberalilor a fost mai degrabă o decizie greșită. În schimb, 29% apreciază că PNL a procedat mai degrabă bine. Alți 21% nu au știut sau nu au dorit să răspundă.

Cum arată intenția de vot pentru alegerile parlamentare

Cercetarea include și date privind intenția de vot la alegerile parlamentare. AUR se află pe primul loc, cu 35% dintre opțiunile de vot exprimate, urmat de PSD, cu 26%.

PNL este cotat la 15%, în timp ce USR înregistrează 10%. UDMR ar obține 5%, iar SENS este menționat de 4% dintre respondenți. SOS România are 2%, în timp ce alte formațiuni însumează 3%.

Separat, 16% din totalul populației adulte declară că nu știe sau este nehotărâtă, 17% spun că nu vor vota, iar 2% nu au răspuns. Procentele pentru intenția de vot sunt calculate din totalul celor care și-au exprimat o opțiune.

Sondajul Avangarde a fost realizat în perioada 21-26 octombrie 2026, prin interviuri telefonice asistate de calculator (CATI). Cercetarea a inclus 1.000 de persoane, eșantion reprezentativ pentru populația României cu vârsta de 18 ani și peste. Marja de eroare este de ±3,1%, la un nivel de încredere de 95%.