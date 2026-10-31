Orașul european unde turiștii spun că se simt ca acasă din prima zi. Destinația care a depășit Amsterdam, Viena și Paris

Muzeele, cluburile, parcurile, monumentele sau restaurantele pot fi motivele pentru care alegi să mergi într-un oraș. Însă acestea nu decid dacă orașul e prietenos. Mii de turiști au ales cele mai prietenoase orașe din Europa în funcție de ceva mult mai simplu: zâmbetul localnicilor, disponibilitatea de a ajuta și sentimentul că sunt bineveniți. Două orașe din aceeași țară au reușit să domine clasamentul.

Ce face un oraș cu adevărat memorabil

Cei mai mulți turiști își aleg destinațiile după fotografii spectaculoase, obiective turistice celebre sau recomandări găsite pe rețelele sociale. Totuși, după ce vacanța se termină, mulți își amintesc mai ales oamenii pe care i-au întâlnit. Fie de un localnic care îi ajută să găsească drumul potrivit, fie de un chelner care oferă recomandări sincere. Chiar și o simplă conversație purtată într-o piață sau într-un autobuz poate transforma complet experiența unei călătorii.

Tocmai acest aspect a stat la baza celui mai recent clasament al revistei Condé Nast Traveller, care a cerut cititorilor să voteze cele mai prietenoase orașe din Europa.

Orașul care i-a cucerit pe turiștii din întreaga lume

Pe primul loc s-a clasat Porto, orașul din nordul Portugaliei care, în ultimii ani, a devenit una dintre cele mai populare destinații europene pentru city break-uri. Succesul său nu se explică doar prin centrul istoric spectaculos, străduțele care coboară spre fluviul Douro sau renumitul vin de Porto. Vizitatorii spun că adevăratul farmec al orașului vine din atmosfera relaxată și din modul în care sunt primiți de localnici. Mulți turiști spun pe rețelele de socializare sau în discuții că se simt bineveniți încă din primele ore petrecute aici. Ei se miră de acest sentiment tot mai rar într-o perioadă în care marile destinații europene sunt afectate de supraturism.

Portugalia, marea câștigătoare

Dacă prezența lui Porto pe primul loc poate părea surprinzătoare pentru unii, locul al doilea confirmă reputația excelentă a Portugaliei. Lisabona completează dubla portugheză din fruntea clasamentului. Ea demonstrează că ospitalitatea a devenit unul dintre principalele atuuri ale țării. Capitala este apreciată pentru străduțele sale pline de viață, tramvaiele istorice, muzica fado și faimoasele prăjituri pastel de nata. Însă, la fel ca în Porto, călătorii spun că oamenii sunt cei care îi determină să revină.

Amsterdam, Viena și Paris, depășite de orașe mai puțin…strălucitoare

Podiumul este completat de Amsterdam, unul dintre cele mai vizitate orașe europene. În top se regăsesc însă și destinații care nu apar întotdeauna pe listele turistice clasice, precum Valletta, capitala Maltei, Edinburgh sau Cracovia.

De remarcat este și prezența orașelor Stockholm, Genova, Cork și Reykjavík. Acestea sunt apreciate nu doar pentru patrimoniu și peisaje, ci și pentru relația pe care localnicii o construiesc cu vizitatorii. Chiar și Parisul și Roma, destinații vizitate anual de milioane de persoane, ocupă poziții inferioare în clasament. Asta nu e chiar o surpriză dat fiind comportamentul nu mereu prietenos al parizienilor.

Topul celor mai prietenoase orașe din Europa în 2026

Porto (Portugalia)

Lisabona (Portugalia)

Amsterdam (Olanda)

Stockholm (Suedia)

Valletta (Malta)

Edinburgh (Scoția)

Viena (Austria)

Cracovia (Polonia)

Palma (Spania)

Granada (Spania)

Genova (Italia)

Cork (Irlanda)

Paris (Franța)

Roma (Italia)

Reykjavík (Islanda)

România lipsește din top

Clasamentul nu include niciun oraș din România, deși destinații precum Brașov, Sibiu, Oradea sau Cluj-Napoca sunt din ce în ce mai apreciate de turiștii străini.

Lipsa lor din top nu înseamnă neapărat că sunt mai puțin primitoare, ci poate reflecta și vizibilitatea redusă pe care încă o au în marile clasamente internaționale dedicate turismului.

O lecție simplă pentru turismul european

Într-o epocă în care aproape orice atracție poate fi admirată online, diferența dintre o vacanță obișnuită și una memorabilă este făcută adesea de oameni.

Poți fotografia o clădire celebră în câteva minute. În schimb, un gest de amabilitate, o recomandare oferită cu sinceritate sau sentimentul că ești binevenit într-un loc rămân în memorie mult timp după ce călătoria s-a încheiat.

Poate tocmai de aceea, în 2026, cei mai mulți turiști au ales să premieze nu monumentele, ci orașele în care s-au simțit ca acasă.