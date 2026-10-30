Garnitura roșie de prefecți și subprefecți numiți azi de Luca Niculescu

Guvernul condus de Luca Niculescu a numit vineri 29 de prefecți și 15 subprefecți, marea majoritate de la PSD. Tot în ședința de guvern de astăzi, guvernul a eliberat 52 de prefecți si subprefecți, cei care erau rămași moștenire din vechea coliție de guvernare cu PNL și USR. Numiri prefecți Corneliu Mureșan – prefect de Alba

Marius-Mircea Sulincean – prefect de Arad

Valentin Ivancea – prefect de Bacău

Emilian Pavel – prefect de Bihor

Teofil-Iulian Cioarbă – prefect de Bistrița-Năsăud

Dan-Constantin Șlincu – prefect de Botoșani

Iulian Timofei – prefect de Brăila

Liliana Sbîrnea – prefect de Buzău

Ioan Dragomir – prefect de Caraș-Severin

Alexandru Cordoș – prefect de Cluj

Decebal Făgădău – prefect de Constanța

Marian Tănase – prefect de Dâmbovița

Dumitru-Cosmin Durle – prefect de Dolj

Șerban Predescu – prefect de Gorj

Maria Ștefănie – prefect de Hunedoara

Constantin Marin – prefect de Ialomița

Florian-Valeriu Sălăjeanu – prefect de Maramureș

Constantin-Alin Isuf – prefect de Mehedinți

Vlad Florin Grigorean – prefect de Neamț

Emil-Florin Albotă – prefect de Olt

Nicoleta-Cătălina Bozianu – prefect de Prahova

Dorin-Alexandru Pura – prefect de Sălaj

Gheorghe-Florian Giubega – prefect de Sibiu

Traian Andronachi – prefect de Suceava

Benone Rababoc – prefect de Teleorman

Radu-Adrian Pau – prefect de Timiș

Doru Moscu – prefect de Tulcea

Eduard-Andrei Popica – prefect de Vaslui

Mihai Oprea – prefect de Vâlcea Numiri subprefecți Olimpiu-Adrian Tulpan – subprefect de Bacău

Sebastian Cucu – subprefect de Covasna

Marian Pistol – subprefect de Covasna

Ionuț-Constantin Constantin – subprefect de Dâmbovița

Zsombor-Gabriel Dimen – subprefect de Harghita

Isabela Prodan – subprefect de Harghita

Lőrincz Széll – subprefect de Hunedoara

Alexandru Cîmpeanu – subprefect de Mureș

Cornel-Cristian Vulc – subprefect de Mureș

Robert-Paul-Dimitrios Lungu – subprefect de Prahova

Mircea-Adi Tănase – subprefect de Prahova

Vasile Bercea – subprefect de Satu Mare

Mihai-Radu Iancu – subprefect de Satu Mare

Cristian-Eugen Spătaru – subprefect de Vrancea

Valeriu-Nicolae Șuhan – subprefect al municipiului București Cele mai lovite județe de reforma administrației propusă de PSD

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