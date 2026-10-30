Garnitura roșie de prefecți și subprefecți numiți azi de Luca Niculescu

Guvernul condus de Luca Niculescu a numit vineri 29 de prefecți și 15 subprefecți, marea majoritate de la PSD. Tot în ședința de guvern de astăzi, guvernul a eliberat 52 de prefecți si subprefecți, cei care erau rămași moștenire din vechea coliție de guvernare cu PNL și USR.
Numiri prefecți
- Corneliu Mureșan – prefect de Alba
- Marius-Mircea Sulincean – prefect de Arad
- Valentin Ivancea – prefect de Bacău
- Emilian Pavel – prefect de Bihor
- Teofil-Iulian Cioarbă – prefect de Bistrița-Năsăud
- Dan-Constantin Șlincu – prefect de Botoșani
- Iulian Timofei – prefect de Brăila
- Liliana Sbîrnea – prefect de Buzău
- Ioan Dragomir – prefect de Caraș-Severin
- Alexandru Cordoș – prefect de Cluj
- Decebal Făgădău – prefect de Constanța
- Marian Tănase – prefect de Dâmbovița
- Dumitru-Cosmin Durle – prefect de Dolj
- Șerban Predescu – prefect de Gorj
- Maria Ștefănie – prefect de Hunedoara
- Constantin Marin – prefect de Ialomița
- Florian-Valeriu Sălăjeanu – prefect de Maramureș
- Constantin-Alin Isuf – prefect de Mehedinți
- Vlad Florin Grigorean – prefect de Neamț
- Emil-Florin Albotă – prefect de Olt
- Nicoleta-Cătălina Bozianu – prefect de Prahova
- Dorin-Alexandru Pura – prefect de Sălaj
- Gheorghe-Florian Giubega – prefect de Sibiu
- Traian Andronachi – prefect de Suceava
- Benone Rababoc – prefect de Teleorman
- Radu-Adrian Pau – prefect de Timiș
- Doru Moscu – prefect de Tulcea
- Eduard-Andrei Popica – prefect de Vaslui
- Mihai Oprea – prefect de Vâlcea
Numiri subprefecți
- Olimpiu-Adrian Tulpan – subprefect de Bacău
- Sebastian Cucu – subprefect de Covasna
- Marian Pistol – subprefect de Covasna
- Ionuț-Constantin Constantin – subprefect de Dâmbovița
- Zsombor-Gabriel Dimen – subprefect de Harghita
- Isabela Prodan – subprefect de Harghita
- Lőrincz Széll – subprefect de Hunedoara
- Alexandru Cîmpeanu – subprefect de Mureș
- Cornel-Cristian Vulc – subprefect de Mureș
- Robert-Paul-Dimitrios Lungu – subprefect de Prahova
- Mircea-Adi Tănase – subprefect de Prahova
- Vasile Bercea – subprefect de Satu Mare
- Mihai-Radu Iancu – subprefect de Satu Mare
- Cristian-Eugen Spătaru – subprefect de Vrancea
- Valeriu-Nicolae Șuhan – subprefect al municipiului București