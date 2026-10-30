Garnitura roșie de prefecți și subprefecți numiți azi de Luca Niculescu

Valeriu Șuhan (PSD) a fost numit în funcția de subprefect al Bucureștiului.

Rareș Mereuță - senior editor
Garnitura roșie de prefecți și subprefecți numiți azi de Luca Niculescu

Foto: gov.ro

Valeriu Șuhan (PSD) a fost numit în funcția de subprefect al Bucureștiului.

Guvernul condus de Luca Niculescu a numit vineri 29 de prefecți și 15 subprefecți, marea majoritate de la PSD. Tot în ședința de guvern de astăzi, guvernul a eliberat 52 de prefecți si subprefecți, cei care erau rămași moștenire din vechea coliție de guvernare cu PNL și USR.

Numiri prefecți

  • Corneliu Mureșan – prefect de Alba
  • Marius-Mircea Sulincean – prefect de Arad
  • Valentin Ivancea – prefect de Bacău
  • Emilian Pavel – prefect de Bihor
  • Teofil-Iulian Cioarbă – prefect de Bistrița-Năsăud
  • Dan-Constantin Șlincu – prefect de Botoșani
  • Iulian Timofei – prefect de Brăila
  • Liliana Sbîrnea – prefect de Buzău
  • Ioan Dragomir – prefect de Caraș-Severin
  • Alexandru Cordoș – prefect de Cluj
  • Decebal Făgădău – prefect de Constanța
  • Marian Tănase – prefect de Dâmbovița
  • Dumitru-Cosmin Durle – prefect de Dolj
  • Șerban Predescu – prefect de Gorj
  • Maria Ștefănie – prefect de Hunedoara
  • Constantin Marin – prefect de Ialomița
  • Florian-Valeriu Sălăjeanu – prefect de Maramureș
  • Constantin-Alin Isuf – prefect de Mehedinți
  • Vlad Florin Grigorean – prefect de Neamț
  • Emil-Florin Albotă – prefect de Olt
  • Nicoleta-Cătălina Bozianu – prefect de Prahova
  • Dorin-Alexandru Pura – prefect de Sălaj
  • Gheorghe-Florian Giubega – prefect de Sibiu
  • Traian Andronachi – prefect de Suceava
  • Benone Rababoc – prefect de Teleorman
  • Radu-Adrian Pau – prefect de Timiș
  • Doru Moscu – prefect de Tulcea
  • Eduard-Andrei Popica – prefect de Vaslui
  • Mihai Oprea – prefect de Vâlcea

Numiri subprefecți

  • Olimpiu-Adrian Tulpan – subprefect de Bacău
  • Sebastian Cucu – subprefect de Covasna
  • Marian Pistol – subprefect de Covasna
  • Ionuț-Constantin Constantin – subprefect de Dâmbovița
  • Zsombor-Gabriel Dimen – subprefect de Harghita
  • Isabela Prodan – subprefect de Harghita
  • Lőrincz Széll – subprefect de Hunedoara
  • Alexandru Cîmpeanu – subprefect de Mureș
  • Cornel-Cristian Vulc – subprefect de Mureș
  • Robert-Paul-Dimitrios Lungu – subprefect de Prahova
  • Mircea-Adi Tănase – subprefect de Prahova
  • Vasile Bercea – subprefect de Satu Mare
  • Mihai-Radu Iancu – subprefect de Satu Mare
  • Cristian-Eugen Spătaru – subprefect de Vrancea
  • Valeriu-Nicolae Șuhan – subprefect al municipiului București

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