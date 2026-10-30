Trump și consilierii săi l-au ajutat pe Flávio Bolsonaro să fugă în SUA. Detaliile unei operațiuni diplomatice controversate

Președintele Donald Trump și consilierii săi apropiați au intervenit direct pentru a facilita plecarea din Brazilia și intrarea pe teritoriul Statelor Unite a senatorului Flávio Bolsonaro, candidat învins în recentele alegeri prezidențiale din țara sud-americană. Vizat de multiple anchete penale pentru spălare de bani și corupție, politicianul de dreapta a părăsit Brazilia la bordul unui avion privat organizat de un oficial de la Casa Albă, primind un statut temporar de permis de ședere pe motive umanitare. Operațiunea fără precedent amenință să escaladeze tensiunile diplomatice dintre Washington și administrația președintelui brazilian Luiz Inácio Lula da Silva.

Senatorul brazilian Flávio Bolsonaro, fiul fostului președinte de dreapta Jair Bolsonaro, a sosit în Statele Unite la bordul unui reavitalizat zbor privat, după ce a părăsit Brazilia pe fondul unor investigații judiciare severe, conform unei anchete publicate de The New York Times.

Oficiali americani sub protecția anonimatului au confirmat că accesul politicianului și al familiei sale pe teritoriul SUA s-a realizat în baza unui statut special de „parole” (permis de ședere temporară), acordat în urma directivelor transmise de președintele Donald Trump.

Zborul privat a fost organizat de Casa Albă

Plecarea lui Flávio Bolsonaro a fost declanșată la începutul acestei săptămâni, după ce poliția federală din Brazilia i-a solicitat predarea pașapoartelor într-un interval de 24 de ore. Politicianul este cercetat într-un dosar referitor la o schemă de spălare de bani de peste un miliard de dolari, derulată prin intermediul unor platforme de jocuri de noroc online, dar și într-o anchetă privind finanțarea unui film biografic despre tatăl său.

În loc să se supună ordinului judiciar, Bolsonaro a trecut terestru marți seară în Argentina, tranzitând podul internațional Fraternity spre Puerto Iguazú. Ulterior, din Argentina, grupul a decolat la bordul unei aeronave private operate de compania Baires Fly — utilizată anterior și de președintele argentinian Javier Milei. După o escală tehnică de realimentare în Guayaquil, Ecuador, avionul a aterizat miercuri dimineață la Miami.

Toate detaliile logistice ale cursei private au fost coordonate de Jason Miller, consilier de comunicare la Casa Albă și un apropiat al familiei Bolsonaro. Planul de evacuare fusese pus în mișcare încă de luni, după ce fratele mai mic al senatorului, Eduardo Bolsonaro — stabilit în Texas și deținător al unui card de rezidență obținut în regim accelerat —, l-a contactat pe Miller.

Inspecția e la frontieră

La sosirea pe aeroportul din Miami, Flávio Bolsonaro și familia sa au fost preluați direct de la scara avionului sub protecția unor umbrele de protecție și urcați în vehicule de teren oficiale. O analiză a registrelor guvernamentale americane arată că senatorul a prezentat la frontieră un pașaport diplomatic brazilian care fusese deja anulat de autoritățile de la Brasilia, după ce acesta depășise termenul limită de predare.

Departamentul pentru Securitate Internă (DHS) a transmis că membrii familiei Bolsonaro au fost inspectați de Serviciul Vamal și de Protecție a Frontierelor (CBP) în conformitate cu procedurile legale aplicabile, fiind ulterior eliberați.

Statutul de „parole” oferit de administrația americană este rezervat de regulă unor situații de urgență umanitară sau de interes public major, permițând beneficiarilor să rămână în SUA în calitate de solicitanți de admisie. Surse guvernamentale indică faptul că Flávio Bolsonaro urmează să solicite rezidență permanentă (green card), cererea sa urmând să fie procesată cu rapiditate.

Acuzații de fraudă electorală

Aterizarea lui Bolsonaro în Florida a fost urmată de declarații politice vehemente. Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, senatorul s-a autoproclamat inițial „președinte ales legitim”, modificând ulterior formularea în „lider al Braziliei”.

Acesta a susținut, fără a furniza dovezi, că scrutinul prezidențial de duminică — în care a fost învins de președintele în exercițiu Luiz Inácio Lula da Silva la o diferență de peste 4,4 milioane de voturi — ar fi fost fraudat și că este victima unei „vânătoare de vrăjitoare” orchestrate de justiția braziliană.

Observatorii internaționali independenți și zeci de guverne din întreaga lume au certificat integritatea alegerilor din Brazilia. Cu toate acestea, Statele Unite și Argentina nu au recunoscut oficial rezultatul scrutinului. Întrebat despre sprijinul acordat politicianului brazilian, președintele Donald Trump a declarat că i-a oferit acestuia o permisiune de intrare în țară, calificând alegerile din Brazilia drept „o mare rușine”, dar afirmând că nu dorește să se implice direct în afacerile interne ale statului sud-american.

Astfel, ingerința Casei Albe riscă să deterioreze grav relațiile diplomatice dintre Washington și Brasilia.