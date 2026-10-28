Flavio Bolsonaro a ajuns la Miami. Trump a aprobat intrarea lui în SUA după înfrângerea în prezidențialele din Brazilia, deși știe că este anchetat pentru corupție

Senatorul brazilian Flávio Bolsonaro a ajuns în SUA după ce a fugit din Brazilia în urma înfrângerii electorale de duminică în alegerile prezidențiale.

Imaginile TV l-au arătat coborând dintr-un avion pe aeroportul Opa-locka din Miami, împreună cu soția și cele două fiice ale sale. Familia a fost ulterior fotografiată părăsind aeroportul, ascunzându-se sub umbrele.

Președintele Donald Trump a declarat că a aprobat venirea senatorului brazilian Flavio Bolsonaro în Statele Unite, transmite CNBC.

Anchetat pentru corupție în Brazilia

O sursă braziliană apropiată lui Bolsonaro a declarat că politicianul se temea să nu fie arestat în Brazilia. El este în prezent anchetat de cea mai înaltă instanță a țării pentru presupuse acte de corupție și spălare de bani.

Președintele Donald Trump a aprobat permiterea intrării lui Bolsonaro în Statele Unite în urma înfrângerii sale electorale, a declarat un consilier al lui Trump pentru CNN.

Oficialii administrației Trump știau luni că Bolsonaro avea la dispoziție aproximativ 24 de ore pentru a-și preda pașaportul și i-au spus clar candidatului prezidențial brazilian învins că i se va permite intrarea în SUA, a declarat consilierul.

SUA eliberează vize pentru Bolsonaro și familia sa, au declarat anterior doi oficiali americani pentru CNN.

Trump, de acord cu intrarea lui Bolsonaro în SUA, deși știe că este anchetat pentru corupție

Într-o declarație acordată reporterilor peste noapte, Trump a indicat că ar fi de acord ca Bolsonaro să vină în SUA.

„Ei bine, aș fi de acord. Cred că sunt oameni buni. Alegerile au fost foarte ciudate și mi s-au părut groaznice”, a spus el.

În prezent, nu este clar dacă Trump și Bolsonaro au vorbit direct la telefon înainte de plecarea politicianului brazilian.

Surse au confirmat anterior pentru CNN că Bolsonaro a părăsit Brazilia pentru SUA după ce a pierdut turul doi al alegerilor prezidențiale de duminică împotriva președintelui de stânga Luiz Inácio Lula da Silva.

Poliția Federală din Brazilia i-a anulat pașapoartele lui Bolsonaro după ce acesta nu i le-a predat, a relatat afiliata CNN Brasil.

A fugit din Brazilia prin Argentina și Ecuador către SUA

Speculațiile despre mișcările sale au crescut după ce agenția de știri argentiniană Infobae a relatat că Bolsonaro, un candidat aliniat lui Trump, a părăsit Brazilia prin Argentina.

Guvernul argentinian a declarat inițial într-un comunicat că nu are „nicio înregistrare a intrării” lui Flávio Bolsonaro în țară.

Însă miercuri dimineața devreme, ministerul imigrației din Argentina a declarat într-o postare către X că Bolsonaro și familia sa au intrat în Argentina din Brazilia marți seară, ora locală, și la scurt timp după aceea s-au îmbarcat într-un zbor spre Guayaquil, Ecuador, conform planului său de zbor.

A adăugat că au intrat în Argentina cu „documente valabile” și fără niciun „impediment legal”. CNN a contactat Ministerul Afacerilor Externe al Ecuadorului pentru comentarii.

A negat că ar intenționa să fugă chiar înainte să o facă

Judecătorul Curții Supreme a Braziliei, Alexandre de Moraes, i-a ordonat lui Bolsonaro să predea pașapoartele în termen de 24 de ore, luni.

CNN l-a contactat pe Bolsonaro, partidul său politic și Poliția Federală Braziliană pentru comentarii cu privire la locul unde se află senatorul.

Bolsonaro a declarat că poliția braziliană l-a informat personal despre ordin și i-a spus că i se interzice să părăsească Brazilia. Într-un videoclip postat luni pe Instagram, senatorul a negat că ar fi intenționat să fugă.

Una dintre acuzațiile împotriva lui Bolsonaro este legată de potențiale platforme ilegale de pariuri online, iar o alta de producerea unui film biografic despre tatăl său, „Dark Horse”, despre care poliția federală crede că a implicat fonduri de la Banco Master, o bancă acum falimentară aflată în centrul unei scheme de tip Ponzi de 7 miliarde de dolari din 2025. Bolsonaro neagă orice faptă ilegală.

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