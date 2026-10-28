Atac în fața Ambasadei Israelului din Belgrad. Minorul agresor a fost împușcat mortal de un jandarm

Un minor a fost împușcat mortal de un jandarm în fața Ambasadei Israelului din Belgrad, după ce l-ar fi atacat cu două cuțite pe polițistul care asigura paza misiunii diplomatice. Incidentul a avut loc în noaptea de marți spre miercuri, iar autoritățile sârbe au ridicat nivelul de alertă teroristă la maximum și au anunțat măsuri suplimentare de securitate.

Ministrul sârb de Interne în exercițiu, Ivica Dacic, a descris incidentul drept un atac terorist. Potrivit declarațiilor sale, agresorul ar fi strigat „Allahu Akbar” în momentul în care s-a năpustit asupra unui membru al Jandarmeriei cu două cuțite. Identitatea minorului nu fusese stabilită la momentul publicării informațiilor, însă autoritățile au indicat că acesta ar putea proveni din orașul Šabac, scrie HotNews.

Jandarmul a fost rănit în timpul atacului

Potrivit Ministerului sârb de Interne, polițistul a deschis focul și l-a ucis pe agresor în legitimă apărare. În timpul confruntării, jandarmul a fost rănit ușor la față, după ce a fost lovit cu un cuțit.

Autoritățile nu au raportat răniți în rândul personalului diplomatic israelian. Ministerul israelian de Externe a confirmat că a avut loc o tentativă de atac terorist în apropierea ambasadei și a precizat că agresorul a fost neutralizat de poliția locală. Misiunea diplomatică era închisă în momentul incidentului, potrivit informațiilor transmise de partea israeliană.

Serbia a ridicat nivelul de alertă teroristă la maximum

După atac, Ivica Dacic a anunțat ridicarea nivelului de amenințare teroristă la cel mai înalt grad. Măsura presupune intensificarea controalelor și suplimentarea prezenței poliției în zone considerate importante pentru securitate.

Printre obiectivele vizate se numără infrastructurile esențiale și locurile în care se adună un număr mare de persoane. Autoritățile urmează să investigheze circumstanțele atacului și să stabilească motivația exactă a agresorului.

Potrivit ministrului de Interne, serviciile de securitate sârbe îl monitorizau deja pe minor. Dacic a afirmat că acesta ar fi fost un susținător al organizației teroriste Statul Islamic și a invocat faptul că pe profilul său de Instagram apăreau steagul negru și emblema grupării. Aceste informații au fost prezentate de oficialul sârb, în timp ce ancheta este în desfășurare.

Un atac similar a avut loc în 2024

Incidentul readuce în atenție un atac produs în iunie 2024, tot în apropierea Ambasadei Israelului din Belgrad. Atunci, un bărbat înarmat cu o arbaletă a rănit un polițist sârb care păzea reprezentanța diplomatică. Atacatorul a fost împușcat mortal de un agent de securitate.

Noul incident are loc într-un context regional și internațional tensionat. Autoritățile sârbe au decis să consolideze măsurile de protecție pentru obiectivele considerate sensibile, în timp ce anchetatorii încearcă să clarifice toate detaliile atacului din noaptea de marți spre miercuri.