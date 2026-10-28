Cine va conduce Israelul? Calendarul formării guvernului după alegeri

Israelienii au votat marți în alegeri cu o participare de 77,7%, cea mai mare din 1999, însă numele viitorului prim-ministru nu va fi cunoscut imediat: rezultatele oficiale sunt așteptate până la 4 noiembrie, iar formarea unei coaliții poate dura săptămâni sau luni.

Israelul a mers marți la vot într-un scrutin considerat unul dintre cele mai importante din istoria țării, însă rezultatul electoral nu înseamnă automat și un nou șef de guvern. În sistemul parlamentar israelian, partidul sau lista cu cele mai multe voturi poate obține dreptul de a încerca formarea guvernului, dar liderul său devine prim-ministru doar după ce reușește să construiască o coaliție capabilă să obțină încrederea Knessetului. Procedura implică negocieri ample între partide și poate dura săptămâni, luni sau chiar mai mult, conform analizei publicate de The New York Times

Participarea la vot a fost de 77,7% la închiderea urnelor, cel mai ridicat nivel din 1999, potrivit Comitetului Electoral Central. Sondele la ieșirea din secții au indicat că Likud, partidul lui Benjamin Netanyahu, ar fi obținut mai multe mandate decât principala formațiune de opoziție, Yashar, condusă de fostul șef al Statului Major Gadi Eisenkot. Totuși, sondajele nu reflectă complet voturile depuse în secțiile speciale, inclusiv în baze militare, spitale, închisori și ambasade.

Cum se numără voturile

Israelul folosește o reprezentare proporțională la nivel național pentru cele 120 de locuri din Knesset. Fiecare alegător votează o singură dată pentru o listă de candidați afiliată unui partid sau unei alianțe. După eliminarea voturilor invalide, listele care au obținut cel puțin 3,25% din voturile valide primesc mandate proporțional cu cota lor din sufragiile naționale.

Numărul total de voturi valide acordate listelor care au trecut pragul este împărțit la cele 120 de locuri, ceea ce stabilește câte voturi sunt necesare pentru un mandat. Dacă rămân locuri nealocate după această etapă, se aplică o formulă suplimentară menită să facă repartizarea finală cât mai proporțională. Partidele pot încheia înainte de vot acorduri pentru împărțirea așa-numitelor „surplusuri”. Rezultatele oficiale sunt așteptate până la 4 noiembrie.

Cum se formează guvernul

În istoria Israelului, niciun partid nu a câștigat singur majoritatea voturilor, astfel încât formarea unei coaliții este regula. Pentru a guverna, un bloc politic are nevoie de cel puțin 61 din cele 120 de locuri din Knesset.

În termen de șapte zile de la anunțarea rezultatelor oficiale, președintele Israelului, Isaac Herzog, se întâlnește cu reprezentanții fracțiunilor parlamentare. Președintele poate primi recomandări, dar nu este obligat să îl desemneze pe liderul partidului care a obținut cele mai multe voturi, deși acest lucru se întâmplă frecvent. El poate alege politicianul cu cele mai mari șanse să formeze un guvern care să treacă un vot de încredere în parlament.

Candidatul desemnat are 28 de zile pentru a negocia cu celelalte fracțiuni și a construi o coaliție. Poate cere o prelungire de 14 zile. Dacă eșuează, președintele poate desemna un alt candidat, care primește tot 28 de zile, dar fără posibilitatea unei prelungiri.

Dacă și a doua încercare eșuează, o majoritate a membrilor Knessetului poate cere președintelui să desemneze un al treilea candidat. Acesta are 14 zile pentru a forma guvernul. Dacă nici această etapă nu reușește, urmează o nouă rundă de alegeri.

Când devine un candidat oficial prim-ministru

Un candidat devine prim-ministru doar după ce reușește să formeze o coaliție, să prezinte o agendă de guvernare și să obțină o pluralitate de voturi în Knesset pentru învestirea guvernului. Din punct de vedere legal, este posibil un guvern de minoritate, dacă sprijinul relativ pentru el este mai mare decât opoziția, dar guvernele formate după alegeri au avut aproape întotdeauna încrederea unei majorități din cele 120 de parlamentari.

Conform Israel Democracy Institute, formarea unui guvern a durat istoric între aproximativ 20 și 100 de zile, iar niciun guvern nu a fost învestit în mai puțin de 50 de zile de la alegeri. Prin urmare, chiar dacă sondajele oferă primele indicații, numele prim-ministrului desemnat — și, ulterior, al prim-ministrului învestit — va deveni clar doar după încheierea negocierilor de coaliție.

Ce arată primele sondaje

Sondajele la ieșirea din secții sugerează că nici blocul de dreapta condus de Netanyahu, nici blocul de centru-dreapta condus de Eisenkot nu ar avea o majoritate care să le permită formarea ușoară a unui guvern. Ambele tabere ar depinde de compromisuri și negocieri cu partidele mici.

Partidele arabe ar putea juca un rol decisiv. Cetățenii arabi reprezintă aproximativ 20% din populația Israelului și au votat în număr mare, iar sondajele indică faptul că formațiunile lor ar putea obține mai multe mandate decât oricând în Knesset.

Liderul partidului Raam, Mansour Abbas, a declarat marți seară că participarea arată că „frustrarea și disperarea” din societatea arabă israeliană s-au transformat în „speranță”. Liderul partidului Democrații, Yair Golan, a afirmat că sondajele arată că publicul israelian l-a „dat afară pe Netanyahu și pe Likud” și a îndemnat opoziția să formeze rapid un „guvern al schimbării”.

Până la anunțarea rezultatelor oficiale și până la decizia președintelui Herzog, Israelul va rămâne într-o perioadă de incertitudine politică. Procedura constituțională prevăzută pentru formarea guvernului, combinată cu un parlament fragmentat, face ca desemnarea și investirea următorului prim-ministru să fie un proces îndelungat, nu o consecință imediată a votului din marți.