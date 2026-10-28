100.000 de euro pentru filmul lui Cristian Mungiu în cursa pentru Oscar. Diferența uriașă față de bugetul Spaniei

România va investi 100.000 de euro în promovarea filmului „Fjord”, regizat de Cristian Mungiu, în cursa pentru Premiile Oscar 2027. Suma a fost anunțată de ministra Culturii, Ioana Ciocan, care a comparat sprijinul acordat producției românești cu bugetul de 50 de milioane de dolari despre care a afirmat că este disponibil pentru promovarea filmului spaniol „La Bola Negra”.

Cele 500.000 de lei alocate de Ministerul Culturii sunt destinate campaniei prin care pelicula românească trebuie să ajungă la membrii Academiei Americane de Film. Promovarea este esențială pentru obținerea unei nominalizări, într-o competiție în care nu este suficient ca un film să fie apreciat de critici, ci trebuie să fie văzut și votat de membrii Academiei, scrie News.ro.

Ioana Ciocan a explicat că promovarea presupune proiecții speciale, distribuție internațională, publicitate online și offline, panouri publicitare în Statele Unite și apariții în emisiuni televizate.

„Cristian Mungiu poate să facă cel mai fabulos film de pe suprafața Pământului, dar el are un fel de campanie electorală de făcut. El trebuie să îi convingă pe cei 12.000 de membri ai Academiei să îl voteze”, a declarat ministra Culturii.

Oficialul a recunoscut că nu există garanții privind rezultatul campaniei, dar a subliniat că România va încerca să susțină pelicula în competiția internațională.

„Este o muncă sisifică. Dacă vom reuși, nu știu. Dar, cu siguranță, vom încerca”, a mai spus Ioana Ciocan.

Diferență majoră între bugetele de promovare

Comparația făcută de ministra Culturii evidențiază diferența dintre resursele disponibile pentru promovarea celor două producții. Potrivit declarațiilor sale, filmul spaniol „La Bola Negra”, regizat de Javier Calvo și Javier Ambrossi, beneficiază de un buget de 50 de milioane de dolari.

În cazul României, suma alocată de Ministerul Culturii este de 500.000 de lei, echivalentul a aproximativ 100.000 de euro. Cele două sume se referă la bugetele prezentate pentru susținerea promovării, nu la costurile totale de producție ale filmelor. Ministra a explicat că resursele limitate reprezintă o provocare pentru cinematografia românească, în condițiile în care campaniile pentru Oscar presupun eforturi financiare și logistice importante.

Totodată, Ioana Ciocan a vorbit despre situația infrastructurii cinematografice din România. Potrivit acesteia, în 1989 existau peste 600 de cinematografe, iar multe dintre acestea au dispărut sau au ajuns într-o stare avansată de degradare. Ministra a afirmat că Ministerul Culturii are în vedere proiecte pentru identificarea sălilor care mai pot fi salvate și pentru susținerea vieții culturale.

„Fjord”, propunerea României pentru Oscarurile din 2027

Filmul „Fjord”, regizat de Cristian Mungiu, este propunerea României pentru o nominalizare la categoria „Cel mai bun lungmetraj internațional” la ediția din 2027 a Premiilor Oscar. Pelicula a fost prezentată în competiția oficială a Festivalului de Film de la Cannes și a câștigat trofeul Palme d’Or, consolidând prezența regizorului român în cinematografia internațională.

Pentru a ajunge pe lista nominalizărilor, filmul trebuie să parcurgă etapele de selecție ale Academiei Americane de Film și să beneficieze de sprijinul necesar pentru a fi cunoscut de votanți. Campania de promovare urmărește tocmai creșterea vizibilității producției în Statele Unite și în mediul profesional al industriei cinematografice.