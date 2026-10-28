Pentru George Simion, Călin Georgescu e „deținut politic”. De ce a făcut liderul AUR mii de kilometri

Președintele AUR, George Simion, s-a referit marți seara, într-un briefing, la situația lui Călin Georgescu. Simion a susținut că partidul pe care îl conduce a rămas fidel voinței populare și a recunoscut că nu știe ce ar mai fi putut face în acest caz.

Drumuri în străinătate pentru cazul Georgescu

În ultima perioadă, George Simion a mers de mai multe ori în străinătate, cu scopul declarat de a „internaționaliza” și de a „populariza” ceea ce a numit „atacul asupra lui Călin Georgescu”.

Potrivit liderului AUR, aceste deplasări nu au fost fără folos. Simion a afirmat că, în opinia sa, la care a spus că are tot dreptul, în 2026 există un caz și un om pe care îl consideră „deținut politic”.

Pentru a aduce problema în atenția internațională și pentru a face cunoscut ceea ce a descris drept un atac asupra democrației și asupra lui Georgescu, a parcurs mii de kilometri, a mai precizat președintele AUR.

Acuzații de cenzură pe TikTok

Simion a adus în discuție și rețeaua TikTok, unde, a susținut el, „în ultima perioadă e o adevărată prigoană”. Liderul AUR a afirmat că unele conturi au fost închise.

Un partid care se declară fidel voinței populare

Simion și-a încheiat intervenția cu o evaluare a rolului AUR în acest caz, pe care a prezentat-o ca pe o luptă inegală cu sistemul.

„Probabil suntem printre puținii, dacă nu singurul partid care a rămas fidel voinței poporului român. Nu știu ce am fi putut face mai mult în această situație și nu știu cum poți lupta prin metode democratice cu un sistem care are apucături totalitare. Dar încercăm să facem acest lucru”, a mai declarat George Simion.

Situația judiciară a lui Călin Georgescu

Călin Georgescu se află în arest preventiv din 29 septembrie 2026. Măsura a fost luată în dosarul DIICOT în care este acuzat că ar fi coordonat o reţea care ar fi înşelat un om de afaceri din Buzău cu peste un milion de euro.

Pe 13 octombrie, Tribunalul București a admis înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu, însă Curtea de Apel București a desființat această hotărâre pe 23 octombrie.

Pe 26 octombrie, Tribunalul București a respins prelungirea arestării preventive și a dispus controlul judiciar pentru 60 de zile.

Curtea de Apel București urmează să se pronunțe miercuri, 28 octombrie, asupra contestației DIICOT, iar decizia va fi definitivă.

Georgescu mai este vizat de alte dosare penale. Într-unul dintre ele a fost trimis în judecată, alături de Horațiu Potra, fiind acuzat, printre altele, de tentativă de lovitură de stat. Recent a fost audiat într-un al cincilea dosar penal, după ce ar fi făcut salutul legionar în public.