Diplomați sârbi din România, anchetați pentru obstrucționarea votului. Parchetul de la Belgrad investighează o fraudă electorală în diaspora

Parchetul din Serbia a deschis o anchetă oficială după alegerile parlamentare de duminică. Investigația vizează un ministru din Guvern și mai mulți diplomați de rang înalt. Autoritățile îi acuză de obstrucționarea procesului de vot pentru cetățenii din diaspora. Printre persoanele suspectate se află și reprezentantul diplomatic al Serbiei la București.

Suspectul principal din acest dosar este ministrul de Externe în exercițiu, Marko Djuric. Anchetatorii au inclus pe lista suspecților alți trei angajați din subordinea sa directă. În același timp, dosarul vizează șefii misiunilor diplomatice din România, Australia, Bulgaria, Canada, Emiratele Arabe Unite, Statele Unite, Franța, Slovacia și Elveția. Parchetul pentru combaterea criminalității organizate suspectează comiterea infracțiunii de abuz în serviciu. Procurorii au ordonat poliției să colecteze informații și să efectueze verificări pe teren, conform stirileprotv.ro.

Ancheta a pornit de la numeroasele plângeri formulate de cetățenii sârbi stabiliți în străinătate. Oamenii au reclamat lipsa unor secții de votare accesibile în zonele lor de rezidență. Zeci de mii de alegători au parcurs sute sau chiar mii de kilometri pentru a-și exercita dreptul constituțional. Această organizare defectuoasă a ridicat suspiciuni de sabotaj electoral, orchestrat direct de la nivel guvernamental, cu scopul de a bloca accesul diasporei la urne.

Mobilizare record a diasporei și victoria opoziției

Acțiunea parchetului reprezintă o mișcare majoră în justiția sârbă. Ei vor analiza modul de alocare a resurselor financiare și logistice pentru secțiile din afara granițelor. De asemenea, anchetatorii vor verifica toate corespondențele diplomatice dintre centrala de la Belgrad și ambasadele vizate de control.

Scrutinul parlamentar de duminică a marcat o schimbare majoră pe scena politică de la Belgrad. Opoziția a obținut victoria în fața blocului naționalist condus de Aleksandar Vucic. Diaspora a demonstrat o mobilizare istorică la aceste alegeri. Peste 100.000 de cetățeni sârbi s-au înregistrat pentru a vota din afara granițelor.

Acest număr depășește de trei ori prezența la vot din străinătate înregistrată la alegerile anterioare, organizate în anul 2023.