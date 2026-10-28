Capodopere pe bani mărunți. Cum a ajuns o lucrare de Nicolae Grigorescu să coste 3,5 lei în actele statului român

O operă de artă semnată de Nicolae Grigorescu apare în evidențele contabile ale Muzeului Județean de Artă Prahova „Ion Ionescu Quintus” la valoarea de doar 3,5 lei. Auditorii Camerei de Conturi Prahova au scos la iveală această anomalie în urma unor controale recente. Situația reflectă o problemă sistemică a instituțiilor din România. Muzeele se confruntă cu bugete insuficiente pentru a susține expertizarea propriului patrimoniu.

Tabloul intitulat „Peisaj” nu a mai trecut printr-o evaluare de specialitate de zeci de ani. Prin comparație, o altă lucrare a aceluiași autor, „Peisaj cu bordei”, a primit în 2011 o valoare de 868.575 de lei. Ministrul Culturii, Ioana Ciocan, a intervenit public pe acest subiect. Ea a precizat că suma de 3,5 lei provine dintr-o greșeală comisă la tăierea zerourilor în timpul denominării din anul 2005.

„Este o eroare. Bineînțeles că acel Grigorescu a fost evaluat bine la 35.000 de lei, o sumă foarte bună pe vremea dictatorului Nicolae Ceaușescu. Evident că atunci când s-au tăiat, în 2005, toate acele zerouri, dintr-o eroare s-a ajuns la această sumă. (…) Bineînțeles că este o eroare umană, bineînțeles că va fi corectată”, a explicat Ioana Ciocan la postul Digi 24.

Ministrul a luat legătura cu directorul muzeului din subordinea Consiliului Județean Prahova. Ea l-a sfătuit să expună tabloul pentru a atrage vizitatori. Totodată, oficialul a atras atenția asupra crizei financiare din sector: „Angajații din cultură au cele mai mici salarii din țară”. În plus, evaluarea milioanelor de piese de patrimoniu necesită resurse imense. Aceste fonduri lipsesc din bugetele actuale.

Directorul Muzeului de Artă din Prahova, Florin Sicoie, a confirmat acest blocaj financiar. Într-o declarație preluată de Agerpres, el a explicat costurile procedurii. Expertizarea presupune sume situate între 5% și 10% din valoarea de piață a lucrării. Pentru un tablou de Grigorescu estimat la 400.000 de lei, taxa de evaluare ajunge până la 40.000 de euro. Din acest motiv, muzeul a oprit procesul de expertizare a celor peste 100 de piese din tezaur încă din anul 2017.

Precedentul RA-APPS și falsurile din inventar

Anomalia de la Ploiești nu reprezintă o excepție la nivel național. Profit.ro a expus în anul 2021 un caz similar la Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” (RA-APPS). Instituția deținea tablouri de pictori celebri, dar le înregistra la prețuri de câțiva lei. În urma dezvăluirilor, regia a declanșat o campanie de expertizare a 2.905 bunuri culturale.

Rezultatele reevaluării au adus modificări majore în actele RA-APPS. Valoarea totală a operelor a urcat de la 1 milion de euro la peste 6,5 milioane de euro. Cele mai mari diferențe au vizat exact lucrările lui Nicolae Grigorescu. Tabloul „Întoarcerea de la câmp pe înserat” a urcat de la 80.000 de lei la 1.048.000 de lei. Lucrarea „Păstoriță torcând” a crescut de la 45.000 de lei la 1.165.000 de lei. Totodată, opera „Pifferaro” a ajuns la 442.000 de lei, față de valoarea inițială de 80.000 de lei.

Situații flagrante au apărut și la alți artiști de renume. Tabloul „Păstor cu stână” de Ștefan Luchian figura în acte cu 200 de lei. Astăzi, piesa are o valoare stabilită la 204.000 de lei. În același timp, evaluatorii au descoperit un fals de Luchian, asumat ca original în vechiul inventar la prețul de doar 15 lei.

Procesul de evaluare s-a derulat cu dificultăți la Vila Lac 3. Acolo, experții au realizat analiza doar pe baza fișelor vechi, deoarece accesul în imobil a fost interzis din rațiuni de securitate. Cu toate acestea, valoarea celor 18 lucrări de artă din reședința oficială a crescut de la 71.090 de lei la peste 1 milion de lei.