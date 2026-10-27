România și-ar putea obține independența energetică prin exploatarea resurselor geotermale. Proiect legislativ adoptat de Senat

Scopul proiectului este de a reduce birocrația care întârzie dezvoltarea proiectelor privind utilizarea resurselor geotermale în încălzirea centralizată.

Este o oportunitate prin care țara noastră și-ar putea obține independența energetică, susțin inițiatorii.

„Energia geotermală este o resursă regenerabilă, curată, disponibilă permanent, independentă de condițiile meteorologice și capabilă să reducă atât costurile încălzirii, cât și consumul de combustibili fosili. Trebuie să o valorificăm mai eficient și să oferim comunităților locale instrumentele necesare pentru dezvoltarea unor sisteme de încălzire moderne, performante și cu costuri reduse. Energia geotermală poate contribui semnificativ la creșterea securității energetice locale, prin dezvoltarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică și reducerea costurilor suportate de populație”, a declarat deputatul USR George Marussi.

Actualizare a Legii Minelor din România

Practic, inițiativa deputatului USR George Marussi aduce o actualizare a Legii Minelor. Aceste actualizări vin și în sprijinul autorităților locale, care vor avea posibilitatea de a solicita concesionarea resurselor geotermale pentru dezvoltarea de proiecte pentru încălzirea centralizată.

De asemenea, administrațiile locale vor putea beneficia de scutire la plata unor taxe.

„Prin reducerea barierelor administrative, atragerea investițiilor și sprijinirea autorităților locale, aceste modificări pot contribui la dezvoltarea unor soluții energetice sustenabile, la reducerea dependenței de combustibilii fosili și la scăderea costurilor de încălzire pentru cetățeni și, nu în cele din urmă, la un mediu mai curat”, mai arată inițiatorul actului normativ aprobat de Senat.

Datele statistice arată că în România există peste 2.000 de izvoare geotermale, multe dintre ele neexploatate încă.