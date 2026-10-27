Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, spune că în două săptămâni unul din reactoarele de la Cernavodă ar putea fi repornit „dacă prognozele se mențin”.

El a declarat la Digi24, într-un interviu care va fi difuzat sâmbătă, că, pe baza prognozelor actuale, unul dintre reactoarele nucleare ale Centralei de la Cernavodă va putea fi repornit în jurul datei de 15 noiembrie.

„Dacă trendurile, prognozele care sunt în momentul de față să mențin, ar trebui să avem un reactor care să pornească”, a spus Chisăliță.

„Mi-aș dori să funcționeze de astăzi”

El a explicat că pe baza datelor disponibile în prezent, cu debitul Dunării în creștere, cel mai probabil unul dintre reactoarele de la Cernavodă va reîncepe să producă energie în circa două săptămâni.

„Mi-aș dori să înceapă de astăzi să funcționeze, dar nu se poate acest lucru. Chiar dacă debitul Dunării este în creștere în momentul de față și a crescut semnificativ în ultimele săptămâni, ultimele două săptămâni, cel mai probabil putem să discutăm de două săptămâni ca fiind un termen realist, bazându-ne pe prognozele care există în momentul de față”, a declarat el la emisiunea „În fața ta”.

Orice modificare a acestor prognoze poate să însemne o decalare a timpului, „adică să pornim mai repede sau, din contră, să discutăm nu de două săptămâni, poate de 7-10 zile sau mai mult”, a precizat Chisăliță.

„În jurul datei de 15 noiembrie, dacă trendurile, prognozele care sunt în momentul de față să mențin, ar trebui să avem un reactor care să pornească”, a aproximat el.

Centrala nucleară de la Cernavodă, care are două reactoare capabile să producă energie, din cele cinci care au fost inițial prevăzute, a fost oprită controlat vara aceasta din cauza nivelului foarte scăzut al debitului Dunării, care asigură apa necesară răcirii sistemelor centralei. Reactorul 1 a fost oprit controlat la 28 iulie, iar Reactorul 2 a fost oprit la 13 august.

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