Premierul Luca Niculescu l-a asigurat pe omologul său moldovean, Vasile Tofan, de sprijinul constant al României față de Republica Moldova. El a dezvăluit marți, în contextul vizitei sale la Chișinău, că schimburile comerciale între cele două țări au ajuns anul trecut la 4,5 miliarde de euro, iar investițiile românești au creat 12.000 de locuri de muncă în comunitățile de peste Prut. „Sprijinul României pentru Republica Moldova rămâne la fel de puternic. L-am asigurat pe omologul meu, prim-ministrul Vasile Tofan, la prima noastră întâlnire de la preluarea mandatului, avută astăzi la Chișinău, de angajamentul nostru constant pentru o Republică Moldova mai stabilă, mai sigură, mai bine conectată la România și la Uniunea Europeană”, a scris premierul român pe pagina sa de Facebook.

„Împreună, în Uniunea Europeană”

El spune că România și Republica Moldova, „împreună, în Uniunea Europeană, acolo unde este locul Republicii Moldova”, vor consolida „relațiile istorice”.

„Am discutat împreună cu omologul meu despre avansarea rapidă a proiectelor strategice de pe agenda comună – proiectele de interconectare din transporturi și energie. Sunt investiții esențiale pentru reziliența Republicii Moldova, care vor genera rezultate concrete pentru cetățeni”, spune Niculescu despre agenda discuțiilor.

Cooperarea economică, spune el, „rămâne o componentă puternică” atâta timp cât „avem multe companii românești în Republica Moldova și numeroase companii din Republica Moldova în România”.

Schimburile comerciale, a dezvăluit Niculescu, au ajuns „anul trecut la 4,5 miliarde de euro, iar investițiile românești au creat 12.000 de locuri de muncă în comunitățile de peste Prut”.

Integrarea R.Moldova, o prioritate pentru România

„Integrarea europeană a Republicii Moldova rămâne o prioritate strategică pentru România”, spune Niculescu.

„Am felicitat Guvernul de la Chișinău pentru rezultatele obținute și l-am asigurat pe prim-ministrul Tofan că susținem intens și deschiderea ultimelor două clustere rămase până la sfârșitul acestui an pentru aderarea la Uniunea Europeană”, a adăugat premierul român.

El a dat asigurări că va fi intensificată furnizarea de expertiză tehnică, inclusiv cu experți români care să continue să sprijine Chișinăul în toate domeniile de aliniere la legislația comunitară.

„Sprijinul României vizează și securitatea cetățenilor Republicii Moldova, mai ales în această perioadă în care Federația Rusă continuă să testeze constant felul nostru de a reacționa, reziliența noastră, atât a Republicii Moldova, cât și a României”, a încheiat premierul Luca Niculescu.

Premierul Luca Niculescu efectuează, marţi, prima vizită oficială în străinătate, la Chişinău, unde se va întâlni cu omologul său, premierul Vasile Tofan, cu preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, şi cu preşedintele Parlamentului, Igor Grosu.

Şeful Executivului are discuţii cu reprezentanţi ai companiilor româneşti, cu personalul Ambasadei României în Republica Moldova şi va avea o întrevedere cu IPS Antonie, Arhiepiscopul Chişinăului, Mitropolitul Basarabiei şi Exarhul Plaiurilor.

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