România, în topul deceselor de pe șosele. La nivelul Uniunii Europene numărul lor este în scădere

Bulgaria, România și Croația continuă să raporteze cele mai ridicate rate ale deceselor rutiere din UE, în pofida progreselor înregistrate la nivelul întregii Uniuni Europene din 2019 până în prezent.

La nivelul UE, bilanț în scădere

Numărul deceselor cauzate de accidente rutiere pe șoselele din Uniunea Europeană a ajuns în 2025 la 19 350 la nivelul întregii UE, arată o statistică publicată marți de Comisia Europeană

Este vorba, așadar, de o scădere cu 3 % față de 2024 și cu 15 % față de 2019 la nivelul întregii UE, ceea ce înseamnă cu 580 mai puține decese pe drumurile europene în comparație cu 2024 și cu 3 400 mai puține în comparație cu 2019.

Datele provizorii pentru 2026 arată o tendință pozitivă, numărul țărilor care raportează o reducere a deceselor cu peste 5 % în prima jumătate a anului 2026 comparativ cu aceeași perioadă din 2025 fiind mai mare decât numărul țărilor care raportează creșteri ale deceselor rutiere.

Suedia și Danemarca, cele mai sigure drumuri din UE

Statistica arată că Suedia și Danemarca au cele mai sigure drumuri din Uniunea Europeană.

Comisia va continua să monitorizeze îndeaproape aceste tendințe și să sprijine statele membre în ceea ce privește abordarea motivelor de îngrijorare emergente, spune comisarul de profil.

„În Uniunea Europeană, fiecare viață pierdută pe drumurile noastre este prea mult. Obiectivul nostru este clar: să ne asigurăm că fiecare cetățean, oriunde ar călători și indiferent de modul de transport folosit, poate ajunge la destinație. Aceasta înseamnă să ne facem drumurile mai sigure, să consolidăm prevenirea și să ne asigurăm că fiecare călătorie se încheie în siguranță”, spune comisarul pentru transport sustenabil și turism, Apostolos Tzitzikostas.

Ediția din 2026 a Conferinței UE privind siguranța rutieră va avea loc la 23 noiembrie, la Bruxelles, marcând jumătatea perioadei de aplicare a strategiei pe 10 ani a Europei de a reduce la jumătate decesele și vătămările grave cauzate de accidente rutiere până în 2030.

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