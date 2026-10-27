Un mormânt păstrat în întregime

Sarcofagul a fost localizat de arheologii muzeului la limita nordică a necropolei anticului Tomis și s-a păstrat neatins, potrivit reprezentanților instituției.

Obiectele depuse alături de copil

Specialiștii au putut deja distinge în interiorul sarcofagului mai multe obiecte funerare. Inventarul include, conform muzeului, câteva obiecte de port, o monedă, două jucării din lut și ghirlande de flori.

Detalii noi, la conferința de miercuri

Lucrările arheologice nu s-au încheiat, iar obiectele sunt încă în curs de prelevare. Informații suplimentare despre sarcofag și inventarul funerar vor fi oferite miercuri, 28 octombrie, într-o conferință de presă a Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța.

Mesajul muzeului

Reprezentanții instituției au descris descoperirea drept una ieșită din comun.

„Specialiştii Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa au avut parte de o descoperire deosebită: în marginea de nord a necropolei Tomisului a fost identificat un sarcofag de epocă romană intact.

Din cercetările preliminare s-a constatat că este vorba de un mormânt de copil, în interior fiind vizibil un bogat inventar funerar cuprinzând câteva obiecte de port, monedă, două jucării de lut şi ghirlande de flori”, se arată în mesajul muzeului.

Alte descoperiri recente din necropola Tomisului

Sarcofagul se adaugă unei serii de descoperiri recente din necropola Tomisului. În iulie 2025, arheologii muzeului au găsit în centrul Constanței morminte romane și elenistice, printre care și mormântul unui copil din perioada romană, îngropat cu o jucărie, un soldățel cu picioare mobile.

În septembrie 2025, MINA Constanța a anunțat descoperirea unui hipogeu din secolul al IV-lea, cu plan în formă de cruce și trei camere boltite, aflat în necropola romană târzie de la nord-vest de zidurile Tomisului.

La începutul lui 2026, muzeul a anunțat alte 34 de morminte romane, găsite pe șantierul Spitalului Municipal Constanța, situat tot în perimetrul necropolei.