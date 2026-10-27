Chiriile scad în marile orașe din România. În București și Ilfov, prețurile apartamentelor scoase la vânzare cresc

Chiriile au început să scadă în marile orașe din România, în timp ce prețurile apartamentelor scoase la vânzare continuă să crească în București și în mai multe localități din Ilfov. Datele pentru perioada 26 septembrie – 26 octombrie 2026 arată că tot mai mulți proprietari sunt dispuși să reducă prețurile pentru a-și găsi chiriași, în timp ce piața vânzărilor evoluează diferit de la un oraș la altul, potrivit unei analize publicate de Profit.ro.

În intervalul analizat, 15,7% dintre proprietarii care aveau apartamente la închiriat au redus prețul solicitat, față de 12,3% în luna precedentă. În plus, chiria medie cerută pentru aceleași locuințe a scăzut cu 1,12%. Tendința descendentă a fost înregistrată în toate cele 16 orașe analizate care aveau cel puțin 300 de apartamente disponibile pentru închiriere.

În cazul vânzărilor, situația este diferită. Prețul mediu cerut pentru apartamentele analizate a rămas aproape neschimbat la nivel general, cu o variație de minus 0,03%. Totodată, proporția vânzătorilor care au redus prețurile a scăzut de la 11,4% la 10,4%, iar reducerea mediană a fost de 3,8%.

Analiza a inclus 76.044 de apartamente scoase la vânzare și 26.606 de locuințe disponibile pentru închiriere. Fiecare apartament a fost numărat o singură dată, chiar dacă era publicat pe mai multe portaluri imobiliare.

Unde au scăzut cel mai mult chiriile

Voluntari și Cluj-Napoca se numără printre orașele în care proprietarii au redus cel mai frecvent chiriile. În Voluntari, 22,5% dintre proprietari au coborât prețurile solicitate, iar în Cluj-Napoca proporția a ajuns la 21,9%.

Scăderi importante ale chiriilor medii au fost înregistrate în Cluj-Napoca, unde prețul solicitat a coborât cu 1,81% într-o lună. Urmează Constanța, cu o reducere de 1,59%, și Arad, unde scăderea a fost de 1,48%.

În cazul proprietarilor care au decis să reducă prețul, diminuarea tipică a fost de 7,4%. De exemplu, pentru un apartament cu o chirie solicitată de 500 de euro pe lună, o reducere de acest nivel înseamnă aproximativ 37 de euro.

Doar 1,5% dintre proprietari au majorat chiriile în perioada analizată. O posibilă explicație pentru tendință este încheierea perioadei în care studenții își caută locuințe la începutul anului universitar. Proprietarii care nu au găsit chiriași ar putea fi astfel mai dispuși să negocieze prețul, însă această explicație reprezintă o ipoteză, nu o concluzie demonstrată de date.