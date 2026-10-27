Moldovenii ar putea porni o afacere de pe telefon, fără avize. Ce prevede planul lui Claudiu Năsui

Claudiu Năsui, fost ministru al Economiei și actual ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării în Republica Moldova, a anunțat că afacerile mici vor putea porni fără avize, autorizații sau contabilitate.

Regulile rămân în vigoare, dar verificarea se va face abia după începerea activității.

Moldovenii aflați sub pragul TVA vor putea lansa o afacere fără avize sau autorizații și fără să țină contabilitate, printr-o formulă numită întreprinderea START.

Întreprinderea START, primul pas al simplificării

Năsui a explicat că reducerea birocrației va porni de la antreprenorii mici și va ajunge abia ulterior la companiile mari.

„Începem debirocratizarea de jos în sus”, a spus ministrul. Cine vrea să vândă online, cu o activitate pornită de acasă, va avea nevoie doar de telefon, fără să mai aștepte avize, autorizații sau alte aprobări. Formula a primit numele de întreprinderea START.

Verificarea vine abia după pornirea afacerii

În loc să ceară permisiunea înainte de a începe, antreprenorii vor fi verificați ulterior, aceasta fiind noua logică a reglementărilor din Republica Moldova, a afirmat fostul parlamentar român.

Cei care rămân sub pragul TVA vor putea trece imediat la treabă, pentru că o afacere mică produce și riscuri reduse, a explicat Năsui.

Ministrul a precizat că regulile nu sunt eliminate, iar abaterile vor fi sancționate cu amendă în urma unui control. Dispare doar obligația aprobării prealabile. Pe măsură ce afacerea se dezvoltă, intervin și obligațiile specifice firmelor mari, care pot fi atunci suportate mai ușor.

„Dar până atunci, oamenii trebuie lăsați să încerce afacerea fără birocrație suplimentară”, a afirmat el.

Fără contabilitate și fără declarații la fisc

Năsui a insistat că birocrația va fi, efectiv, zero. Antreprenorii nu vor fi obligați nici să țină evidența contabilă, nici să depună raportări fiscale, iar impozitul va fi stabilit automat, fără un contabil și fără completarea vreunei declarații. „Simplu și clar”, a rezumat ministrul.

Mâncarea gătită acasă, după exemplul Franței

Pentru producția de mâncare în gospodărie, Republica Moldova va prelua modelul francez, a mai spus Năsui. Cine respectă câteva reguli de bun-simț, care pot fi verificate, va putea începe activitatea fără alte formalități.

„Controlul după, nu avizul înainte”, a subliniat ministrul. În acest scop, va fi transpusă legislația europeană privind micii producători casnici.

Dreptul de a încerca

Potrivit lui Năsui, intrarea în afaceri trebuie să fie cât mai ușoară, astfel încât oamenii să poată testa o idee și să afle repede dacă aceasta are succes sau dacă e cazul să treacă la alta.

„Capitalismul adevărat este cel al multora și micilor comercianți și producători. Nimeni nu știe care idee va merge și care nu. Tocmai de aceea trebuie lăsați oamenii să încerce.

Cu cât încearcă mai ușor, cu atât află mai repede dacă ideea merge. Dacă nu merge, pot trece la următoarea. Dar dacă merge, societatea tocmai a câștigat o nouă întreprindere care produce valoare”, a conchis Năsui.