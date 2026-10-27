Ambasadorul rus, convocat la MAE după dezvăluirile SRI și DIICOT privind rețeaua de sabotaj coordonată de Federația Rusă

Ministerului Afacerilor Externe l-a convocat marți, 27 octombrie 2026, pe ambasadorul Federației Ruse la București, la sediul MAE, în legătură cu actul de sabotaj coordonat de Federația Rusă, care a provocat incendiul din 14 septembrie 2026 din incinta platformei industriale Carfil din Brașov.

„În cadrul convocării, partea română a transmis protestul ferm față de acest act de sabotaj, subliniind responsabilitatea părții ruse, dovedită de probele acumulate în cursul investigațiilor”, transmite MAE într-un comunicat remis presei marți.

MAE a subliniat „caracterul inacceptabil al faptelor și gravitatea implicațiilor acestora pentru securitatea națională și siguranța cetățenilor”.

De asemenea, a evidențiat că incidentul reprezintă „o manifestare clară a războiului hibrid și se înscrie în seria tot mai amplă și mai complexă de acțiuni desfășurate sau sprijinite de Federația Rusă împotriva multor altor state europene”.

Totodată, partea română a condamnat atacurile sistematice ale forțelor ruse asupra navelor comerciale din Marea Neagră, soldate cu victime, subliniind că acestea constituie încălcări ale dreptului internațional și pun în pericol siguranța și libertatea navigației.

MAE a evidențiat că aceste atacuri „afectează profund mediul de securitate în regiunea Mării Negre”.

Rețea de sabotaj coordonată din Federația Rusă implicată în incendiul de pe platforma Carfil

Serviciul Român de Informații a anunțat luni că a identificat o rețea de sabotaj coordonată din Federația Rusă, implicată în provocarea incendiului de pe platforma industrială Carfil. La scurt timp, și DIICOT a anunțat că urmează să fie extrădați în România trei cetățeni străini, doi din Belarus și unul din Ucraina, arestați în Germania și în Polonia, pe numele cărora Curtea de Apel București a emis deja mandate de arestare în lipsă și care ar fi autorii actelor de sabotaj.

„Serviciul Român de Informații, în cooperare cu parteneri interni și externi, a identificat o rețea de sabotaj coordonată din Federația Rusă, implicată în provocarea incendiului din 14 septembrie 2026, din incinta platformei industriale Carfil din Brașov, în imediata apropiere a societății CARFIL SA, filială a CN ROMARM”, transmite SRI.

„Investigațiile au confirmat implicarea mai multor cetățeni din state ex-sovietice, rezidenți în state ale Uniunii Europene”, spune SRI.

Misiunile rețelei nu se limitau la România „În legătură cu activitatea acestora sunt în desfășurare proceduri judiciare, în România și în cooperare cu autorități din mai multe state europene”, anunță SRI. Datele obținute până în prezent arată că misiunile rețelei nu se limitau la România. Coordonatorii din Federația Rusă îi atribuiseră o serie extinsă de ținte din regiune: facilități de producție de armament, de stat și private, precum și alte obiective de interes militar și industrial, spune Serviciul Român de Informații. Cazul se înscrie într-o campanie mai amplă de operațiuni de sabotaj coordonate de Federația Rusă în Europa, arată sursa citată. Investigațiile desfășurate în acest an au identificat și alte tentative care au vizat obiective din România, inclusiv facilități militare internaționale sau utilizate pentru instruirea forțelor armate ucrainene. „Aceste acțiuni urmăresc intimidarea, afectarea capacităților de apărare și slăbirea contribuției statelor vizate la securitatea europeană și regională”, spune SRI.

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