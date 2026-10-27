Rumen Radev acuză România că a provocat Rusia să lanseze noi atacuri cu drone în Marea Neagră

Premierul bulgar Rumen Radev susține că declarațiile autorităților române, care au indicat Rusia drept responsabilă pentru atacurile cu drone din Marea Neagră, ar fi fost urmate de noi lovituri asupra navelor comerciale din zona economică exclusivă a României. Afirmațiile au fost făcute în cadrul Forumului Economic de la Sofia și au fost relatate de publicația bulgară Trud.

Rumen Radev a afirmat că este nevoie de dovezi clare înainte ca un stat să fie acuzat de asemenea atacuri. Premierul bulgar a făcut referire și la poziția sa față de Moscova, susținând că a fost singurul șef de guvern dintre Bulgaria, România și Turcia care l-a convocat pe ambasadorul rus pentru a-și exprima punctul de vedere, notează trud.bg.

„Când fac acuzații, înainte de a acuza, trebuie să am dovezi clare. Nu pot să o fac pe baza unor sloganuri”, a declarat Radev.

Declarațiile vin după o serie de incidente maritime produse în octombrie în apropierea coastelor României și Bulgariei. Potrivit informațiilor prezentate de premierul bulgar, în perioada 5-23 octombrie, opt nave comerciale au fost lovite sau au fost implicate în incidente asociate atacurilor cu drone în Marea Neagră.

Radev laudă intervenția echipelor bulgare de salvare

În discursul său, premierul Bulgariei a insistat asupra intervenției echipelor de salvare bulgare în urma incidentelor maritime. El a afirmat că acestea au ajuns la locul tragediilor în primele minute, în pofida întunericului și a condițiilor meteorologice dificile.

Radev a susținut că Bulgaria și-a îndeplinit obligațiile internaționale în domeniul operațiunilor de căutare și salvare. De asemenea, a declarat că autoritățile bulgare au depus eforturi pentru recuperarea navei Chelsea 3 și pentru demararea unei anchete amănunțite.

Premierul a reafirmat că Uniunea Europeană și NATO reprezintă principalele garanții de securitate ale Bulgariei și a vorbit despre importanța parteneriatului transatlantic cu Statele Unite.

România a acuzat Rusia după incidentele din Marea Neagră

Poziția exprimată de Radev contrastează cu declarațiile președintelui României, Nicușor Dan, care a indicat Rusia drept responsabilă pentru escaladarea incidentelor din regiune. După discuțiile din 15 octombrie cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, și cu premierul bulgar, șeful statului român a avertizat asupra unor încercări de destabilizare a României și Bulgariei.

Ulterior, pe 17 octombrie, două drone de atac din familia Geran, cu propulsie cu reacție, au fost doborâte de piloți militari români deasupra Mării Negre, potrivit Ministerului Apărării Naționale.

Un alt incident grav a avut loc pe 23 octombrie, când o navă comercială sub pavilionul Insulelor Comore, Khoryv, a fost lovită în apropierea coastei României. La bord se aflau 13 marinari ucraineni și azeri. Nouă membri ai echipajului au fost salvați, un trup neînsuflețit a fost recuperat, iar alți trei marinari erau dați dispăruți în informațiile publicate atunci.