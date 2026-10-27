Un lider USR oferă recompensă pentru cel care găsește cartea lui Grindeanu

Clotilde Armand a anunțat că oferă o recompensă de 1.000 de euro pentru persoana care va pune la dispoziție un exemplar autentic și complet al cărții „Integrala Lebesgue-Radon în raport cu o măsură complexă”, trecută în CV-ul președintelui PSD, Sorin Grindeanu.

Recompensă de 1.000 de euro pentru un exemplar al cărții lui Grindeanu

Clotilde Armand a publicat, pe pagina sa de Facebook, un anunț prin care oferă 1.000 de euro „primei persoane care îmi pune la dispoziție un exemplar autentic și complet” al cărții lui Sorin Grindeanu „Integrala Lebesgue-Radon în raport cu o măsură complexă”, apărută la Editura Ionescu în 2002. Recompensa se acordă după verificarea și predarea volumului, iar exemplarul urmează să fie donat unei biblioteci publice.

„Caut «Integrala Lebesgue-Radon în raport cu o măsură complexă», semnată de Sorin Grindeanu, Editura Ionescu, 2002. Da, cartea trecută în CV-ul domnului Grindeanu pe care nimeni nu pare să o găsească”, a scris Clotilde Armand. Fosta primăriță a Sectorului 1 susține că, în baza acestei cărți, autorul ar fi beneficiat de sporuri salariale pe vremea când era asistent universitar.

O controversă deschisă în 2021 de 40 de matematicieni

Noua recompensă nu este primul episod al disputei. În 2021, Clotilde Armand a publicat o scrisoare deschisă semnată de 40 de matematicieni, adresată atunci ministrului Transporturilor, Sorin Grindeanu. Semnatarii cereau trimiterea la Biblioteca Națională a României a celor șapte exemplare prevăzute de Legea 111/1995 privind depozitul legal, potrivit HotNews.

Matematicienii susțineau că, la aproape două decenii de la data presupusei apariții, lucrarea nu putea fi consultată într-o bibliotecă publică sau găsită online. „Atâta timp cât cartea «Integrala Lebesgue-Radon în raport cu o măsură complexă» de Nicolae Grindeanu și Sorin Grindeanu, Editura Ionescu (2002) nu poate fi consultată într-o bibliotecă publică, aceste motive de îndoială legate de existența ei produc un rău mult mai mare decât binele adus de contribuția unui om la actul de guvernare”, scriau semnatarii, citați de HotNews.

Scrisoarea preciza: „Singurul mod în care această dezbatere poate fi curmată este să trimiteți către Biblioteca Națională a României, cu titlu de depozit legal, cele 7 exemplare stipulate de legea 111/1995”. Solicitarea viza transparența depozitului legal, mecanismul prin care editurile transmit exemplare din publicații către bibliotecile naționale pentru evidență și acces public.

Ce este cartea „Integrala Lebesgue-Radon”

Volumul vizat ar fi apărut în 2002, la Editura Ionescu din Caransebeș, și ar avea drept autori pe Sorin Grindeanu și tatăl său, Nicolae Grindeanu. Cartea a fost menționată în CV-ul lui Sorin Grindeanu, iar titlul face trimitere la un subiect din analiza matematică. Potrivit unei investigații PressOne din 2022, ISBN-ul notificat de editură Bibliotecii Naționale ar fi 973-8245-08-7, însă sub această serie lucrarea nu a fost identificată în Depozitul Legal.

Investigația PressOne arată că, pe coperta a patra a exemplarului arătat public de Sorin Grindeanu, ar apărea un alt număr decât cel notificat de editură. Sub acel număr ar fi fost editate alte două volume: „Dreptul la adevăr: Contribuţia mişcării legionare la lupta de rezistenţă împotriva comunismului”, de Filon Verca, și „Monografie a comunei Obreja”, de Petru Itineanțu. Aceste elemente au alimentat întrebările privind identificarea corectă a cărții, numărul exemplarelor tipărite și circulația ei în biblioteci.

Sorin Grindeanu a susținut că lucrarea există. „Am mai răspuns acum 4 ani pe subiectul cărții. Ea există, am arătat-o, e scrisă cu un profesor de matematică, aș zice chiar bun. Lucrurile sunt foarte clare”, a declarat președintele PSD, potrivit PressOne.

Ipoteza legăturii cu teza de doctorat a tatălui

PressOne a avansat în 2022 ipoteza unei legături tematice între cartea atribuită celor doi Grindeanu și teza de doctorat a lui Nicolae Grindeanu, susținută în 2005 la Universitatea de Vest din Timișoara, intitulată „Analiza armonică a câmpurilor distribuții stochastice”. Ambele lucrări se încadrează în domeniul analizei matematice, însă, în lipsa unui exemplar accesibil al cărții, nu a putut fi stabilit dacă există suprapuneri de conținut între ele.

Matematicianul Sergiu Moroianu, soțul Clotildei Armand și cercetător în cadrul Institutului de Matematică „Simion Stoilow” al Academiei Române, a declarat pentru PressOne că a analizat teza de doctorat a tatălui ministrului de atunci. El a susținut că lucrarea nu aduce o contribuție relevantă la cercetarea matematică. „Nu există o cercetare, fiindcă nu există o problemă, înțelegeți? El se apucă să generalizeze niște obiecte cunoscute”, a spus Moroianu.

Moroianu a precizat că titlul cărții și cel al tezei aparțin aceluiași domeniu larg, dar că legătura dintre ele este, în opinia sa, doar vagă. „Cartea «Integrala Lebesgue-Radon în raport cu o măsură complexă» și doctoratul «Analiza armonică a câmpurilor distribuții stochastice» fac parte din același domeniu larg”, a explicat cercetătorul.

De ce depozitul legal rămâne elementul central

Depozitul legal este mecanismul prin care editurile transmit exemplare din publicațiile apărute către biblioteci naționale, pentru păstrare, evidență și acces public. În cazul cărților, Legea 111/1995 prevede transmiterea a șapte exemplare. Matematicienii consideră că verificarea acestor exemplare la Biblioteca Națională ar putea clarifica dacă lucrarea a fost publicată în mod regulamentar și ar permite consultarea conținutului.

Potrivit PressOne, directorul executiv al Asociației Editorilor din România, Mihai Mitrică, a explicat că între ISBN și tiraj nu există o corelație directă. „Între ISBN și tiraj, respectiv numărul de exemplare tipărite dintr-un titlu nu există nicio corelație”, a declarat Mitrică. Prin urmare, atribuirea unui ISBN nu dovedește, prin ea însăși, că un volum a avut o difuzare amplă sau că a ajuns în biblioteci publice.

Dosarul lui Clotilde Armand. Condamnare în primă instanță

Clotilde Armand, inițiatoarea campaniei, se află ea însăși în mijlocul unei controverse, după ce a fost condamnată, în prima instanță, într-un dosar de conflict de interese.

La 31 august 2026, Judecătoria Sectorului 1 a condamnat-o în primă instanță la un an de închisoare, cu amânarea aplicării pedepsei, pentru „folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane”, potrivit Digi 24. Decizia nu este definitivă, iar Armand a anunțat că va depune apel.

Potrivit minutei citate de Digi24, instanța a dispus amânarea aplicării pedepsei de un an de închisoare pe durata unui termen de supraveghere de doi ani, calculat de la rămânerea definitivă a hotărârii. Dacă decizia ar deveni definitivă, Clotilde Armand nu ar mai putea ocupa o funcție publică timp de trei ani. Instanța a atras atenția că nerespectarea măsurilor de supraveghere sau săvârșirea de noi infracțiuni pot duce la revocarea amânării și la executarea pedepsei inițiale.

Ce a constatat ANI

Dosarul a pornit de la constatările Agenției Naționale de Integritate din noiembrie 2022. ANI a stabilit că Clotilde Armand s-a aflat în conflict de interese și incompatibilitate în legătură cu numirea sa ca manager al unui proiect finanțat din fonduri europene, derulat de Primăria Sectorului 1.

Conform sursei citate, Armand ar fi semnat cinci dispoziții prin care s-a numit manager al proiectului „Îmbunătăţirea capacităţii administrative locale privind dezvoltarea, implementarea şi promovarea măsurilor anticorupţie”. Aceleași dispoziții ar fi inclus și majorarea indemnizației lunare cu până la 30%. ANI a precizat că starea de incompatibilitate a început la 18 februarie 2022, data dispoziției de numire în proiect.

Reacția Clotildei Armand

Clotilde Armand a respins concluziile instanței și a susținut că dosarul a fost instrumentat politic. „Ani de zile, acest dosar a fost folosit ca armă politică. Am fost declarată «penală» de adversarii mei înainte să existe o hotărâre definitivă. Unii mă vedeau deja la pușcărie. Alții îmi anunțau sfârșitul carierei politice”, a scris Armand pe Facebook, potrivit Digi24.

Fosta primăriță a susținut că nu a fost stabilit niciun prejudiciu și că va contesta sentința în apel. Ea a mai afirmat că patru procurori au succedat în instrumentarea dosarului și că completul de judecată a fost schimbat „peste noapte”. Aceste afirmații aparțin părții care a contestat decizia și nu constituie o constatare a instanței.