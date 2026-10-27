SURSE Guvernul ia în calcul indexarea pensiilor în două etape. Ce se întâmplă cu Legea Bugetului, TVA, taxele și rectificarea

Guvernul Luca Niculescu a fost învestit săptămâna trecută.

Alex Tudor - senior editor
SURSE Guvernul ia în calcul indexarea pensiilor în două etape. Ce se întâmplă cu Legea Bugetului, TVA, taxele și rectificarea

Prima sedinta de guvern a cabinetului Luca Niculescu, in Bucuresti, 20 octombrie 2026. Inquam Photos / Octav Ganea

Guvernul Luca Niculescu a fost învestit săptămâna trecută.

Aflat de o săptămână la Palatul Victoria, guvernul condus de Luca Niculescu începe să își seteze câteva dintre obiectivele din viitorul apropiat, dar și pentru anul viitor. Anunțul lui Sorin Grindeanu de ieri, care i-a cerut premierului să își angajeze răspunderea pe reforma administrativ-teritorială și pe cea a comasării agențiilor a luat pe toată lumea prin surprindere. Nu și pe Luca Niculescu, potrivit unor surse guvernamentale. Acestea susțin că premierul și liderul PSD au fost în dialog în ultimele zile, iar Sorin Grindeanu i-ar fi vorbit despre un set de reforme pe care PSD va anunța public că le dorește.

În ceea ce privește Legea bugetului, nu este exclusă nici aici o posibilă angajare a răspunderii. Surse guvernamentale susțin că premierul are în vedere faptul că la începutul anului urmează noi evaluări ale agențiilor de rating. Totodată, la Palatul Victoria este luată în calcul și ipoteza că o dezbatere în Parlament a Legii bugetului ar putea însemna depunerea mai multor amendamente care să creeze riscul neîncadrării în țintele asumate de România.

Totodată, aceleași surse spun că Ministerul Finanțelor a început deja să lucreze la un draft, iar speranțele sunt că noul buget va fi construit pe o creștere economică.

Până la adoptarea noului buget urmează ca executivul să facă două rectificări, aspect anunțat deja de Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor. Surse guvernamentale susțin că prima dintre el ar urma să aibă loc la sfârșitul acestei săptămâni sau la începutul săptămânii viitoare.

Un alt subiect care ține agenda publică este indexarea pensiilor pentru anul viitor. Guvernul Luca Niculescu nu exclude ca una dintre variante să fie o indexare în două etape, spun surse guvernamentale. Momentan nu este, însă, clar ce procent va fi aplicat pentru indexarea pensiilor.

Totodată, aceleași surse spun că la nivel guvernamental rămâne în picioare aceeași idee exprimată deja public de premier și ministrul Finanțelor în ceea ce privește creșterea taxelor și a impozitelor: nu este un scenariu de dorit, dar nu pot exista garanții sigure în acest sens.

Poziția celor doi vine în contradicție cu cea a lui Sorin Grindeanu, liderul PSD, care a garantat luni că nu vor exista creșteri de taxe și impozite anul viitor.

De asemenea, surse guvernamentale spun că una dintre certitudini este, totuși, faptul că nu va crește TVA.

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5 comentarii

  1. Indexarea introduce in piata numerar fara acoperire in valoare adaugata, deci, inflatie pura, indexare doriti, inflatie veti avea. Trabajo si, samba no !

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  2. sa faca marire macar 5 la suta sa primesc si eu 80 de lei pe luna ca sa-mi platesc cablul tv si telefonul mobil circa 50 de lei pe luna .de bani de impozit 500 de lei . nu am bani . pentru anul 2027 .

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  3. Ce nu a reușit Ciolacu o să o rezolve Grindeanu. Cardul de pensie o să fie doar ceva prin portofel acolo să ne amintim de alte vremuri.

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  4. pana atunci le mananca inflatia. mama lor de pensii, sa mai platesti ceva la asig !

    de fapt sa mai muncesti ca vita in Romania !

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