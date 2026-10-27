SURSE Guvernul ia în calcul indexarea pensiilor în două etape. Ce se întâmplă cu Legea Bugetului, TVA, taxele și rectificarea

În ceea ce privește Legea bugetului, nu este exclusă nici aici o posibilă angajare a răspunderii. Surse guvernamentale susțin că premierul are în vedere faptul că la începutul anului urmează noi evaluări ale agențiilor de rating. Totodată, la Palatul Victoria este luată în calcul și ipoteza că o dezbatere în Parlament a Legii bugetului ar putea însemna depunerea mai multor amendamente care să creeze riscul neîncadrării în țintele asumate de România.

Totodată, aceleași surse spun că Ministerul Finanțelor a început deja să lucreze la un draft, iar speranțele sunt că noul buget va fi construit pe o creștere economică.

Până la adoptarea noului buget urmează ca executivul să facă două rectificări, aspect anunțat deja de Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor. Surse guvernamentale susțin că prima dintre el ar urma să aibă loc la sfârșitul acestei săptămâni sau la începutul săptămânii viitoare.

Un alt subiect care ține agenda publică este indexarea pensiilor pentru anul viitor. Guvernul Luca Niculescu nu exclude ca una dintre variante să fie o indexare în două etape, spun surse guvernamentale. Momentan nu este, însă, clar ce procent va fi aplicat pentru indexarea pensiilor.

Totodată, aceleași surse spun că la nivel guvernamental rămâne în picioare aceeași idee exprimată deja public de premier și ministrul Finanțelor în ceea ce privește creșterea taxelor și a impozitelor: nu este un scenariu de dorit, dar nu pot exista garanții sigure în acest sens.

Poziția celor doi vine în contradicție cu cea a lui Sorin Grindeanu, liderul PSD, care a garantat luni că nu vor exista creșteri de taxe și impozite anul viitor.

De asemenea, surse guvernamentale spun că una dintre certitudini este, totuși, faptul că nu va crește TVA.