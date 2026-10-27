„Președinte de doi bani”. Trump răspunde atacurilor lui Obama la adresa renovărilor de la Casa Albă

Președintele american Donald Trump l-a atacat pe Barack Obama, numindu-l „președinte de doi bani”, după ce fostul lider democrat a comparat decorul renovat al Casei Albe cu un restaurant Cheesecake Factory.

Președintele american Donald Trump a reacționat dur la gluma fostului președinte Barack Obama, care a comparat decorul Casei Albe cu un restaurant Cheesecake Factory. În timpul unui miting desfășurat luni seara în Corinth, Mississippi, Trump a declarat: „A spus: «Asta nu e un restaurant Cheesecake Factory». Vă vine să credeți?”, potrivit News.ro.

„Care este o companie de mare succes”, a continuat Trump. „Lui nu-i plac companiile de succes.” Comentatorii au remarcat pe rețelele sociale că președintele părea „foarte supărat” după remarca lui Obama, care a ridiculizat modificările aduse reședinței prezidențiale, inclusiv detaliile aurii, sala de bal și pista de aterizare pentru elicoptere amenajată pe Peluza de Sud.

Gluma lui Obama despre renovările Casei Albe

Obama a făcut afirmația sâmbătă, în cadrul unui miting electoral din Ohio, primul său apariție publică în campania pentru alegerile intermediare din acest toamnă. El a criticat construcția unei săli de bal mai mari decât Casa Albă, asfaltarea Grădinii Trandafirilor și amenajarea unei piste de aterizare pentru elicoptere pe Peluza de Sud.

„Tipul ăsta construiește o sală de bal mai mare decât Casa Albă. A asfaltat Grădina Trandafirilor. A amenajat o pistă de aterizare pentru elicoptere pe Peluza de Sud, iar aurul e peste tot. Ce-i cu aurul ăsta? Totul, mai mult aur!”, a spus Obama.

Fostul președinte democrat a adăugat: „A făcut Casa Albă să arate de parcă Saddam Hussein ar fi deschis un restaurant Cheesecake Factory!” Obama a făcut referire la dictatorul irakian Saddam Hussein, cunoscut pentru palatele sale luxoase.

Potrivit publicației Detroit Free Press, Obama a mai spus că Trump „pare foarte concentrat pe renovări casnice” și că „ar trebui să apară la HGTV”, canal american dedicat designului interior și renovărilor. Fostul președinte a legat critica de situația economică a americanilor, afirmând că liderul de la Casa Albă „nu este concentrat pe reducerea prețurilor pentru voi”.

„Președinte de doi bani”

Trump a reacționat de două ori la gluma lui Obama în aceeași zi. În drum spre mitingul din Mississippi, el a susținut că a „avut grijă de Casa Albă” și că a renovat-o „cu cei mai buni meșteri din lume”.

„I-am schimbat aspectul. Era într-o stare îngrozitoare”, a declarat Trump, potrivit News.ro.

Ulterior, președintele american a atacat personal fostul lider democrat: „Faptul că spui că arată ca un Cheesecake Factory… asta arată exact de ce ai fost un președinte de doi bani.”

Apărarea lucrărilor de la Casa Albă

La mitingul din Corinth, Trump a dedicat mai multe minute renovărilor Casei Albe, răspunzând direct criticilor lui Obama. El a susținut că reședința prezidențială este „simbolul țării” și că trebuie să fie „frumoasă și bine întreținută”.

„Nu a fost vorba despre bani. A fost vorba despre a vedea. Oameni ca Obama nu văd asta. El nu vede murdăria. El nu vede mizeria. El nu vede ornamentele sparte ale unei clădiri”, a spus Trump, potrivit CNN.

Președintele a susținut că lucrările au inclus demolarea Aripii de Est pentru construirea unei săli de bal, repararea și vopsirea coloanelor porticului nordic, asfaltarea Grădinii Trandafirilor și adăugarea de elemente aurii în Biroul Oval. El a prezentat aceste intervenții ca fiind necesare pentru întreținerea corectă a clădirii istorice.

Un schimb de replici în campania electorală

Schimbul de replici a avut loc în contextul campaniei pentru alegerile intermediare americane, programate în noiembrie. Obama a susținut candidații democrați în Ohio și Michigan, în timp ce Trump a ținut un miting în Mississippi, un stat tradițional republican.

Potrivit The New York Times, Trump a vorbit timp de mai multe minute despre renovările Casei Albe, inclusiv despre sala de bal, heliport și alte proiecte, înainte de a reveni la temele campaniei electorale.

Confruntarea dintre cei doi foști și actuali lideri americani a transformat comparația cu lanțul de restaurante Cheesecake Factory într-un subiect viral pe rețelele sociale, unde utilizatorii au comentat atât gluma lui Obama, cât și reacția vizibil iritată a lui Trump. Replica fostului președinte democrat a fost preluată rapid de presa americană, iar răspunsul lui Trump a dominat o parte din discursul susținut în Mississippi.