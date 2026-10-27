Sofya Rozenfeld, o cercetătoare rusă recunoscută pentru studiul păsărilor din zona arctică, a fost condamnată la trei ani și jumătate de închisoare după ce a donat echivalentul a 25 de dolari Fundației Anticorupție fondată de Alexei Navalnîi.

Sofya Rozenfeld, o ornitologă rusă cu o carieră de decenii dedicată studiului păsărilor din Arctic, a fost condamnată la 3 ani și 6 luni de închisoare pentru două donații în valoare totală de 2.000 de ruble, echivalentul a aproximativ 25 de dolari, către Fundația Anticorupție (FBK), organizația fondată de Alexei Navalnîi. Sentința a fost pronunțată pe 7 octombrie de un tribunal din Moscova, potrivit The Moscow Times.

Rozenfeld, în vârstă de 50 de ani, este a treia femeie din Rusia condamnată la închisoare pentru donații către FBK, organizație interzisă în Rusia în 2021 și etichetată drept „extremistă”. Organizația pentru drepturile omului Memorial, laureată a Premiului Nobel pentru Pace, a inclus-o pe lista deținuților politici.

O carieră dedicată Arcticului

Cercetătoare la Institutul de Ecologie și Evoluție al Academiei Ruse de Științe, Rozenfeld s-a specializat în studiul gâștelor, lebedelor și altor păsări acvatice care cuibăresc în Extremul Nord și migrează mii de kilometri spre sud. Colegii săi o descriu ca una dintre puținele specialiste capabile să realizeze estimări mai precise ale populațiilor de păsări pe teritorii vaste și greu accesibile.

„Ea putea spune: atâtea păsări dintr-o anumită specie avem, aici trăiesc și aici pleacă pentru iarnă”, a declarat Mihail Kaliakin, directorul Muzeului Zoologic al Universității de Stat din Moscova, pentru proiectul independent Veter. „Pentru asta, trebuia doar să zboare deasupra tundrei.”

Împreună cu colegii, Rozenfeld a dezvoltat o metodă de recensământ bazată pe fotografii detaliate ale păsărilor, realizate dintr-un hidroavion care zbura la altitudini și viteze reduse. Imaginile erau folosite ulterior pentru estimarea populațiilor.

Ea a participat și la elaborarea politicilor de conservare, fiind membră a unei comisii care evalua speciile de păsări pentru Cartea Roșie a Rusiei, documentul oficial al speciilor amenințate. „Ea a luptat pentru conservarea lor, pentru supraviețuirea lor, pentru ca noi să putem afla mai multe despre ele și să le protejăm”, a spus Alexandra Paniutina, colegă și fostă colegă de studii, citată de Veter.

Refuzul de a părăsi Rusia

După ce ancheta a început, colegii Rozenfeld i-au recomandat să părăsească Rusia. Cercetătoarea a refuzat, explicând că întreaga sa viață profesională era legată de țară.

„Primul sfat pe care l-a primit a fost să plece din Rusia”, a relatat prietenul ei, Artur Riabitsev. „Dar ea s-a opus: «Nu, trăiesc aici, lucrez aici, tot ce am este aici. Ce aș face în afara Rusiei?»”

Rozenfeld s-a născut într-o familie care a emigrat în Israel la sfârșitul anilor 1980. A revenit la Moscova la 15 ani, a terminat școala și a studiat biologia la Universitatea de Stat din Moscova. Deține cetățenie dublă, rusă și israeliană.

Chiar și în timpul procesului, ea a continuat activitatea de teren. Cu acordul instanței, a participat la o expediție de zece zile în districtul autonom Iamalo-Neneț, în Arcticul rus, cu puțin timp înainte de ultima ședință de judecată.

Donațiile care i-au adus procesul penal

În instanță, Rozenfeld a explicat că donațiile recurente către FBK fuseseră făcute „din dorința de a lupta împotriva corupției”. Judecătorul a întrerupt-o, întrebând: „Nu avem organe de aplicare a legii pentru asta?”

„Cred că orice ajutor public este necesar aici”, a răspuns cercetătoarea. „Pentru că am văzut formele îngrozitoare pe care le poate lua acest rău în munca mea legată de cercetarea științifică și protecția mediului. Mi s-a părut că orice ajutor în combaterea corupției ar fi un lucru bun.”

Paniutina a declarat că Rozenfeld a rămas calmă și concentrată în instanță, „ca o persoană aflată într-o situație extraordinar de dificilă, care încearcă din toate puterile să păstreze calmul și demnitatea”. După anunțarea sentinței, polițiștii au încătușat-o și au dus-o în cușca destinată acuzaților.

„Au încătușat-o pe Sofya și au împins-o în cușcă”, a povestit Riabitsev. „Judecătorul a terminat de citit verdictul, iar apoi au luat-o.”

Un fenomen în creștere

Potrivit Mediazona, citată de The Moscow Times, până în primăvara anului 2026 autoritățile ruse deschiseseră peste 200 de dosare penale legate de donații către FBK. Donația medie în aceste cazuri a fost de doar 400 de ruble, aproximativ 5 dolari.

Printre cercetătorii și academicienii vizați se numără Andrei Dîmov, profesor asociat la Higher School of Economics și cercetător la Institutul Matematic Steklov, precum și fizicianul Evgheni Onișcenko, fost cercetător la Institutul de Fizică Lebedev, condamnat la 18 luni de muncă obligatorie pentru o donație de 5.000 de ruble, aproximativ 60 de dolari.

Rudele lui Rozenfeld au creat un site de sprijin și au apelat la autoritățile israeliene. Ministerul israelian de Externe a declarat pentru Newsru.co.il că este în contact cu familia, fără a preciza dacă un consilier consular a vizitat-o.

„Cred că, până în ultima secundă, niciunul dintre noi nu putea să-și imagineze cu adevărat că va ajunge efectiv în închisoare”, a spus Paniutina. „Inclusiv Sofya însăși.”