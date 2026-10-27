Nicușor Dan condamnă sabotajul rusesc de la fabrica Carfil: Nicio entitate străină nu are dreptul să acționeze în acest mod

Nicușor Dan a condamnat public operațiunile Moscovei pe teritoriul României, cu referire directă la incendiul provocat la platforma industrială Carfil. Într-o declarație amplă publicată pe rețeaua X, el a detaliat tacticile folosite de Rusia și a cerut vigilență maximă din partea cetățenilor.

„Condamn cu toată fermitatea orice implicare a Federației Ruse în acte de sabotaj pe teritoriul României. Astfel de acțiuni sunt inacceptabile și reprezintă o încălcare gravă a suveranității și securității țării noastre. Nicio entitate străină nu are dreptul să acționeze în acest mod pe teritoriul României sau al altor state europene”, a transmis Nicușor Dan.

Războiul hibrid și amenințarea din Marea Neagră

Declarația aduce în prim-plan vulnerabilitățile Europei în fața tacticilor de război hibrid. Oficialul a explicat că incidentul de la Carfil face parte dintr-o strategie mult mai largă a Moscovei pentru a slăbi democrațiile occidentale.

„De ani de zile, Rusia folosește un arsenal divers de mijloace pentru a slăbi democrațiile europene. Tentativele de influențare a proceselor electorale, campaniile de dezinformare, războiul informațional, atacurile cibernetice și actele de sabotaj sunt toate parte a războiului hibrid desfășurat de Rusia împotriva Europei. În ultimele săptămâni, Federația Rusă a trecut la un alt nivel de escaladare și provocare împotriva transportului maritim civil în Marea Neagră”, a punctat el.

Pentru a sublinia gravitatea situației, el a avertizat că aceste acte vizează direct solidaritatea europeană și capacitatea de apărare comună.

„Să fie clar, toate acestea nu sunt incidente izolate, fără legătură între ele, ci fac parte dintr-o campanie premeditată și coordonată, cu scopul de a provoca diviziuni în societățile noastre, de a descuraja angajamentul statelor europene pentru propria securitate și pentru apărarea comună. Nu trebuie sǎ ne amăgim în privința naturii acestei amenințări. Războiul hibrid este purtat de ani de zile, sub forme diferite, cu aceeași miză de a slăbi din interior statele europene și solidaritatea dintre ele”, a adăugat Nicușor Dan.

Rolul SRI, DIICOT și pericolul rețelelor sociale

Pentru a combate acest fenomen, statul român a mobilizat structurile de securitate națională. Nicușor Dan a subliniat că instituțiile au identificat autorii și a salutat cooperarea cu partenerii internaționali.

„Salut eficiența tuturor profesioniștilor din cadrul SRI, MAI, DIICOT și DGIA care au acționat pentru a-i identifica atât pe cei care au provocat incendiul de pe platforma industrială Carfil, cât și pe adevărații responsabili din spatele acestui act provocator. Este esențial ca instituțiile statului român să identifice astfel de atacuri și, pe cât posibil, să le prevină”, a completat oficialul.

Un aspect critic scos în evidență de investigații este modul de operare al sabotorilor. Entitățile ostile folosesc intens rețelele sociale pentru a recruta persoane vulnerabile, pe care le manipulează ulterior pentru a executa fapte penale.

„Investigațiile asupra sabotajului de la Carfil dovedesc din nou cât de frecvent au ajuns să fie folosite rețelele sociale de către entități ostile pentru atragerea unor persoane cu scopul de a le manipula, mergând până la a le implica în acțiuni ilegale. Oamenii trebuie să fie conștienți de aceste pericole și să trateze cu toată atenția ceea ce se vehiculează în spațiul online”, a concluzionat Nicușor Dan.