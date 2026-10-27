Mădălina Florea, din nou regina alergării montane

România are din nou motive de mândrie în sportul mondial. Mădălina Florea a câștigat ediția 2026 a Golden Trail World Series. Tânăra a reușir să își apere titlul general și să devină campioană pentru al doilea an consecutiv într-unul dintre cele mai puternice circuite de alergare montană din lume.

Performanța vine la doua luni după interviul acordat Cotidianul.ro, în care atleta explica faptul că relația sa cu acest sport s-a schimbat profund. „Nu mai alerg pentru a demonstra. Alerg pentru a mă regăsi”, mărturisea campioana, într-o confesiune despre presiune, maturizare și motivația care o împinge înainte. Ea adăuga:

„Ani la rând am crezut că trebuie să demonstrez ceva: că sunt suficient de bună, suficient de puternică, suficient de pregătită. Astăzi înțeleg că adevărata luptă nu este cu adversarele mele, ci cu mine însămi. Alergarea a devenit locul în care mă regăsesc. Când sunt pe munte, departe de zgomot, de comparații și de presiunea de a demonstra ceva, simt că sunt cea mai autentică versiune a mea. Asta mi-aș dori să vadă oamenii: nu doar o atletă care câștigă curse, ci un om care încearcă, în fiecare zi, să se regăsească”.

Un sezon la nivel înalt

Pe trasee însă, rezultatele continuă să vorbească de la sine. Originară din Sighișoara, Mădălina Florea a avut un sezon excepțional. A câștigat în Canada, Austria și Elveția și a ieșit a doua în Italia și Coreea de Sud. Cinci curse disputate și tot atâtea podiumuri. De altfel, acest bilanț fabulos i-a adus încă un trofeu în prestigioasa competiție.

Titlul a fost securizat după finala solicitantă din munții Muju. Acolo, românca și-a confirmat încă o dată constanța la cel mai înalt nivel. Într-un circuit care reunește cei mai buni alergători de trail din lume, Mădălina Florea a rămas reperul sezonului.

Prin acest succes, Mădălina Florea devine prima femeie care își apără titlul în Golden Trail World Series, confirmându-și locul în elita mondială a alergării montane.